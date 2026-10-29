Стремление Белого дома к миру на Украине выглядит в высшей степени сомнительным. Зачем разворачивать масштабное производство оружия, рынок сбыта которого вот-вот будет свернут?0 комментариев
Польша решила передать Украине два истребителя МиГ-29
Rzeczpospolita: Варшава выделила Киеву два МиГ-29 на сумму 50 млн евро
Представитель Минобороны Польши генерал Дариуш Луковский заявил о планах Варшавы передать Украине два истребителя МиГ-29 в рамках очередного пакета военной помощи.
Истребители отправятся на Украину в ближайшее время, при этом один из самолетов уже полностью выработал свой летный ресурс, а второй до сих пор эксплуатируется польскими военно-воздушными силами, передает ТАСС со ссылкой на газету Rzeczpospolita.
Общая стоимость нового пакета военной помощи составит около 50 млн евро. Информация о том, какие еще вооружения получит украинская армия помимо боевой авиации, не раскрывается.
В конце прошлого года оборонное ведомство республики сообщало о планах поставить Киеву от шести до восьми истребителей МиГ-29, которые планировалось вывести из эксплуатации до конца 2025 года. Всего из состава польских ВВС собирались списать 14 самолетов этого типа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом портал Wirtualna Polska сообщил о риске срыва соглашения между Варшавой и Киевом об обмене польских МиГ-29 на технологии украинских дронов.
В июле журнал Militarnyi заявил о приостановке Варшавой процесса передачи боевых самолетов соседнему государству. Тогда Украина отказалась от получения советских истребителей из-за необходимости проведения дорогостоящих восстановительных работ.