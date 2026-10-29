Польша решила передать Украине два истребителя МиГ-29

Rzeczpospolita: Варшава выделила Киеву два МиГ-29 на сумму 50 млн евро

Tекст: Мария Иванова

Истребители отправятся на Украину в ближайшее время, при этом один из самолетов уже полностью выработал свой летный ресурс, а второй до сих пор эксплуатируется польскими военно-воздушными силами, передает ТАСС со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

Общая стоимость нового пакета военной помощи составит около 50 млн евро. Информация о том, какие еще вооружения получит украинская армия помимо боевой авиации, не раскрывается.

В конце прошлого года оборонное ведомство республики сообщало о планах поставить Киеву от шести до восьми истребителей МиГ-29, которые планировалось вывести из эксплуатации до конца 2025 года. Всего из состава польских ВВС собирались списать 14 самолетов этого типа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом портал Wirtualna Polska сообщил о риске срыва соглашения между Варшавой и Киевом об обмене польских МиГ-29 на технологии украинских дронов.

В июле журнал Militarnyi заявил о приостановке Варшавой процесса передачи боевых самолетов соседнему государству. Тогда Украина отказалась от получения советских истребителей из-за необходимости проведения дорогостоящих восстановительных работ.