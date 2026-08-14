Wirtualna Polska: Польша усомнилась в надежности Киева при обмене МиГ-29 на БПЛА

Tекст: Елизавета Шишкова

Процесс обсуждения поставок авиации вышел на финальную стадию, передает РИА «Новости».

Ожидается, что обмен техникой между странами состоится в ближайшие недели. Диалог заметно ускорился после назначения Рустема Умерова руководителем Службы внешней разведки Украины.

При этом польские власти выражают серьезные сомнения в надежности партнеров. «Переговоры о передаче Украине МиГ-29 в обмен на ноу-хау и большое количество различных беспилотников близки к завершению», – отмечает издание Wirtualna Polska.

Украинский производитель дронов Fire Point предложил поставить Варшаве 1,5 тыс. аппаратов большой дальности. Однако участники консультаций опасаются, что в критической ситуации компания сошлется на форс-мажор и оставит технику себе.

В декабре министерство обороны Польши планировало передать от шести до восьми самолетов из 14 списываемых машин. Власти России неоднократно подчеркивали, что снабжение Киева западным оружием лишь затягивает конфликт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Варшава приостановила процесс передачи боевых самолетов Киеву из-за нерешенного вопроса обмена на технологии беспилотников.

Украинские власти запросили специализированную технику для ремонта истребителей в обмен на дроны.

В конце прошлого месяца Болгария запланировала приобрести отвергнутую украинской стороной партию МиГ-29.