Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.0 комментариев
Болгария решила выкупить отвергнутые Украиной польские истребители
Польша сообщила о намерении Болгарии выкупить отвергнутые Киевом МиГ-29
София планирует приобрести у Варшавы партию боевых самолетов советского образца МиГ-29, от получения которых ранее официально отказался Киев из-за нежелания продавца проводить ремонтные работы.
Глава польского военного ведомства Владислав Косиняк-Камыш в радиоэфире рассказал о планах Софии приобрести советскую авиатехнику, передает РИА «Новости».
«Болгария хочет у нас купить», – заявил министр. По его словам, этот интерес доказывает пригодность машин к эксплуатации, несмотря на скепсис украинской стороны.
Ранее стало известно, что Киев передумал забирать польские МиГ-29, поскольку Варшава отказалась оплачивать их модернизацию. Польская сторона планировала передать от шести до восьми истребителей до конца 2025 года. Однако затем передачу техники увязали с доступом к украинским технологиям производства беспилотников.
Российское руководство неоднократно предупреждало, что поставки вооружений на Украину лишь затягивают конфликт. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали, что любые военные грузы для Киева автоматически становятся законной целью для Вооруженных сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина отказалась от польских истребителей МиГ-29 из-за необходимости дорогостоящего ремонта.
Власти Польши предложили провести модернизацию самолетов исключительно за счет соседнего государства.
Позже один из союзников по НАТО запросил у Варшавы эти списанные боевые машины.