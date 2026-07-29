Польша сообщила о намерении Болгарии выкупить отвергнутые Киевом МиГ-29

Tекст: Мария Иванова

Глава польского военного ведомства Владислав Косиняк-Камыш в радиоэфире рассказал о планах Софии приобрести советскую авиатехнику, передает РИА «Новости».

«Болгария хочет у нас купить», – заявил министр. По его словам, этот интерес доказывает пригодность машин к эксплуатации, несмотря на скепсис украинской стороны.

Ранее стало известно, что Киев передумал забирать польские МиГ-29, поскольку Варшава отказалась оплачивать их модернизацию. Польская сторона планировала передать от шести до восьми истребителей до конца 2025 года. Однако затем передачу техники увязали с доступом к украинским технологиям производства беспилотников.

Российское руководство неоднократно предупреждало, что поставки вооружений на Украину лишь затягивают конфликт. В Министерстве иностранных дел России подчеркивали, что любые военные грузы для Киева автоматически становятся законной целью для Вооруженных сил.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина отказалась от польских истребителей МиГ-29 из-за необходимости дорогостоящего ремонта.

Власти Польши предложили провести модернизацию самолетов исключительно за счет соседнего государства.

Позже один из союзников по НАТО запросил у Варшавы эти списанные боевые машины.