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Страна НАТО заинтересовалась списанными польскими истребителями МиГ-29
Минобороны Польши заявило об интересе союзника по НАТО к списанным МиГ-29
Варшава получила запрос от одного из партнеров по Североатлантическому альянсу на передачу выведенных из эксплуатации советских боевых самолетов.
Один из союзников по НАТО выразил заинтересованность в получении списанных польских истребителей МиГ-29, рассказал заместитель главы Министерства обороны Польши Павел Залевский. При этом он не стал уточнять, от какого именно государства поступил запрос, передает ТАСС.
«Мы получили предложения от одного из наших союзников по НАТО. <…> Повторяю: наш союзник по НАТО заинтересован в [самолетах] МиГ из Польши», – заявил представитель оборонного ведомства. Он добавил, что приоритетными для Варшавы остаются переговоры с Киевом, который ранее также запрашивал эти боевые машины.
В конце 2025 года польское военное руководство планировало передать Украине от шести до восьми МиГ-29 из 14 запланированных к списанию самолетов. Однако летом заместитель министра обороны Цезарий Томчик отметил, что поставки не состоятся до тех пор, пока Киев не предоставит доступ к технологиям производства и противодействия беспилотникам. Украинская сторона, в свою очередь, настаивала на получении модернизированных истребителей, но Варшава отказалась финансировать их обновление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава отменила передачу истребителей МиГ-29 украинской армии из-за спора вокруг технологий беспилотников.
Позже украинская сторона отказалась забирать эти самолеты по причине необходимости дорогостоящего ремонта.
В результате польские власти запланировали утилизировать 14 невостребованных боевых машин.