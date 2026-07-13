Эксперт Онуфриенко: Киев запугивает пророссийских жителей черниговского приграничья

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Регулярные карательные операции украинских силовиков в регионах проводятся для запугивания местного населения под видом поиска «предателей». Привлечение спецназа в этот раз говорит о том, что СБУ уже не справляется своими силами. Местные жители начинают оказывать реальное физическое сопротивление», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Собеседник обратил внимание на то, что перед силовиками поставлена задача задержать не менее «70 пророссийски настроенных жителей». «Очевидно, это в первую очередь не поисковая, а именно карательная операция против тех, кто уже давно находится на карандаше у спецслужб», – продолжил он.

Спикер уточнил, что место для проведения рейда было выбрано неслучайно. «Черниговская область – это во многом русский регион. Местные жители вывешивали российские флаги и Знамя Победы в 2014 и в 2022 годах», – напомнил Онуфриенко. «Кроме того, на Банковой давно беспокоятся о возможном наступлении вооруженных сил России в Черниговской области, понимая важное стратегическое значение этого направления. Поэтому нынешняя операция, скорее всего, будет направлена и на то, чтобы насильно выселить гражданских из приграничных населенных пунктов», – считает он.

«Судя по всему, дома местных жителей будут использованы для организации штабных объектов, пунктов управления БПЛА и мониторинга обстановки. Все это нужно ВСУ для координации возможного удара в случае российского наступления. Впрочем, не думаю, что это сильно скажется на наших возможностях проведения освободительных операций», – добавил эксперт.

Ранее ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщил, что власти Черниговской области готовят карательные операции в приграничных селах со спецназом полиции КОРД. «Националистам поставлена задача задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей», – сказал источник. По его словам, сейчас отряд, не имеющий опыта работы в зоне боевых действий, ищет дрон-детекторы для перемещения в приграничных районах.

Несколькими днями ранее сообщалось, что украинские националисты получили команду минировать приграничные водоемы в Черниговской области. По мнению украинского командования, это должно стать «дополнительным стимулом для выезда пророссийски настроенного населения». Кроме того, стало известно о переброске в этот регион второго батальона 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В начале июля жители двух приграничных сел Чайкино и Карабани в Черниговской области отказались освобождать собственные дома для нужд ВСУ. С начала июля в 12 региональных приграничных населенных пунктах объявлена обязательная эвакуация. По данным местной администрации, это был запрос военных.

Стоит напомнить, что в первый день СВО – 24 февраля 2022 года – российские силы блокировали Чернигов. Вскоре после встречи в Стамбуле замминистра обороны России Александр Фомин заявил о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях. По его словам, это было сделано «в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров».

Российские войска покинули территорию украинских регионов в рамках перегруппировки, отмечал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, целью маневра была «активизация действий на приоритетных направлениях, а прежде всего, завершение операции по полному освобождению Донбасса», сообщает «Интерфакс».