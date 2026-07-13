Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
В Пермском крае начали поиски пропавшей после наводнения художницы Косаревой
В подтопленном ливнями селе Кын в Пермском крае потоки воды смыли дом местной художницы Олеси Косаревой, аэромобильная группировка прочесывает местность в надежде найти пропавшую, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Информация об инциденте поступила спасателям вечером 10 июля, после чего была организована поисковая миссия, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Фотограф Олег Чегодаев уточнил, что пропавшей оказалась Олеся Косарева, дом которой смыло на выходных. По его словам, мать девушки просит откликнуться очевидцев трагедии на реке Чусовой в надежде на спасение дочери.
В июне в Оренбургской области спасатели эвакуировали почти 100 человек из-за сильных дождей.
В том же месяце в Ингушетии поисковые отряды обнаружили тело пропавшего на реке Сунжа восьмилетнего мальчика.
В мае спасатели обнаружили тело упавшей в горную реку в Южной Осетии россиянки.