Какую функцию несет Москва сегодня? Парадоксально, но из роли альтернативы она, как верно заметил Такер Карлсон, начинает выходить на роль лидера глобальной конкуренции территорий.9 комментариев
Американского сенатора Грэма включили в реестр террористов и экстремистов
В России американского сенатора Линдси Грэма включили в реестр террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов американского сенатора Линдси Грэма.
Отмечается, что известный антироссийской позицией сенатор сам призывал внести Россию в составляемый США список стран – спонсоров терроризма, а также предлагал разные варианты ужесточения антироссийских санкций, передает ТАСС.
Кроме того, в реестр внесена бывшая экоактивистка Евгения Чирикова (признана в России иноагентом), которая сейчас проживает за границей.
Напомним, сенатор США Грэм на встрече с президентом Украины Зеленским назвал «смерть россиян» наиболее удачной тратой американских денег. После этого МВД объявило американского сенатора Грэма в розыск. Реакция России на высказывания сенатора США лишь обрадовала Грэма, а объявление в розыск он назвал «знаком почета».