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Сенатор Грэм назвал смерть россиян «удачной тратой денег» США
Сенатор США Грэм на встрече с президентом Украины Зеленским назвал «смерть россиян» удачной тратой американских денег
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Сенатор США Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал удачной тратой американских денег оказание помощи Украине, в результате которой «россияне умирают».
Во время состоявшейся в Киеве встречи, видеофрагменты которой были опубликованы пресс-службой президента Украины, Зеленский поблагодарил сенатора за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии. В ответ американский сенатор заявил, что США еще никогда не тратили деньги так удачно, так как «россияне умирают», передает РИА «Новости».
Напомним, в начале мая в МИД заявили, что Россия и США находятся на грани открытого вооруженного конфликта.
В МИД прокомментировали поставки Анкарой вооружений Киеву
В российском МИД заявили, что поставки Анкарой вооружений Киеву противоречат намерениям о прекращении огня
Поставки вооружений и техники Киеву со стороны Анкары противоречат желанию Турции приблизить прекращение огня и никак не сочетаются с ролью посредника, заявил директор четвертого европейского департамента МИД Юрий Пилипсон.
По его словам, Анкара не единожды заявляла о намерении обеспечить скорое прекращение огня на Украине и выступить в качестве посредника в переговорном процессе. В этом случае поставки вооружений киевскому режиму противоречат вышезаявленным намерениям и не могут исходить от посредника мирного регулирования, передает РИА «Новости».
Отметим, что самым известным переданным ранее Турцией Украине вооружением стал ударный беспилотник Bayraktar ТB-2.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США предлагали Турции отправить свои С-400 на Украину, но Анкара отказалась.
В Китае назвали шаг России, от которого Украина «задрожит от страха»
Sohu: Размещение российского ЯО в Белоруссии заставит Киев дрожать от страха
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Размещение в Белоруссии российского ядерного оружия заставит Украину «дрожать от страха», сообщается в статье китайского портала Sohu.
По мнению автора материала, размещение в Белоруссии тактического ядерного оружия Москвы сможет составить конкуренцию НАТО, в частности Соединенным Штатам, которые размещают ядерные боеголовки у своих союзников в Европе, передает РИА «Новости».
Издание подчеркивает, что этот шаг сможет оказать сдерживающий эффект на Украину, в связи с тем, что Киев находится рядом с белорусской границей.
«Если там будет размещен «Искандер-М» с ядерными бомбами, то Украина точно задрожит от страха», – отметил автор статьи, добавив, что этот шаг со стороны Москвы и Минска окажет сдерживающий эффект на весь западный лагерь.
Также Sohu укзаывает, что на такой шаг Запад не может предпринять никаких действий, кроме критики и пустых угроз.
Кроме того, автор заметил, что Североатлантический альянс не осмеливался трогать Минска и раньше, а теперь и подавно НАТО не решится действовать опрометчиво.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что началось перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию Белоруссии, места для хранения подготовлены.
Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.
Экс-советник главы Пентагона раскрыл, что Россия приготовила Украине
Полковник Макгрегор заявил, что в битве с ВСУ будут преобладать наилучшие российские войска
После истощения ВСУ киевский режим столкнется с наилучшими российскими войсками, заявил журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, Россия сейчас сильна как никогда, и продолжает достигать пика своих возможностей, передает РИА «Новости».
Макрегор отметил, что Россия сформировала наилучшую армию с большим количеством солдат и вооружения, с которой украинские военные не смогут совладать.
По мнению эксперта, ВС России ждут, когда украинцы «израсходуют последние имеющиеся в их распоряжении силы на очередную бессмысленную контратаку».
«Когда их наконец-то отправят сражаться, то они будут главенствовать на поле боя», – заключил экс-советник США.
Ранее Макгрегор заявил, что Вашингтон не собирался спонсировать военные действия против Москвы, но в итоге не оставил России выбора в украинском вопросе.
Появились данные о причастности Запада к атаке корабля ЧФ «Иван Хурс»
Источник: Атаковавшие корабль ЧФ РФ «Иван Хурс» катера были произведены на Западе и управлялись через спутники Starlink
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Беспилотные катера, которыми Украина пыталась атаковать корабль ЧФ России «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада и запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, управляли дронами через модули Starlink, заявил осведомленный источник.
По словам источника, аппараты запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове еще в 2018 году, управление ими осуществлялось посредством вмонтированных модулей спутникового интернета Starlink, полученных Киевом от США, а целеуказание беспилотникам обеспечивали американские средства разведки, передает РИА «Новости».
Источник отметил, что внешний вид украинских морских дронов типа «Микола», собираемых из комплектующих, поставленных Киеву натовцами, совершенно другой. На этом основании источник сделал вывод, что Киеву была передана незадекларированная партия новых морских беспилотных аппаратов западного производства для атак в Черном море. Как считает источник, вероятнее всего, за этим стоит Британия, имеющая большой опыт создания и боевого применения подобных систем в различных районах мирового океана.
Он также обратил внимание, что диверсия против ВМФ России произошла в исключительной морской экономической зоне Турции, на удалении более 200 морских миль от района российско-украинского конфликта, что является продолжением провокационного курса англосаксов на эскалацию и расширение его географии.
Источник подчеркнул, что масштабная накачка Украины оружием и обеспечение ВСУ разведданными для ударов по российским военным объектам все больше втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к прямому столкновению с Россией.
Напомним, в среду надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции, недалеко от пролива Босфор. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.
Медведев с помощью картинки посмеялся над Украиной
Медведев с помощью картинки посмеялся над Украиной и предрек ей невеселое будущее
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев с помощью картинки высмеял Украину, и предрек ей будущее Сирии, Ирака и Ливии.
Медведев в своем Telegram-канале опубликовал картинку, при помощи которой высмеял Украину, которой западные страны ранее обещали будущее в Евросоюзе, но на самом деле, по его мнению, участь Киева разделить судьбу Ливии, Сирии, Йемена и Афганистана.
Ранее Медведев заявил, что до тех пор, пока у власти на Украине находится нынешний режим, возглавляемый Владимиром Зеленским, переговоры между сторонами конфликта будут невозможны.
В США назвали следующую цель ВС России после Артемовска
Military Watch Magazine: Киев может потерять Часов Яр вслед за Артемовском
Украинская сторона может потерять город Часов Яр после того, как российские войска освободили Артемовск, считают обозреватели американского журнала Military Watch Magazine.
Следующей целью России после Артемовска может стать Часов Яр, расположенный к западу от Артемовска, утверждает Military Watch Magazine, передает радио Sputnik.
В материале указывается, что президент Украины Владимир Зеленский допускал потери Славянска и Краматорска. Это стало возможно после освобождения Артемовска, поскольку город имеет логистические узлы, проходящие через него.
Ранее российские военные корреспонденты публиковали видеозапись последних боев в руинах и на окраинах Артемовска.
Арестованного за сожжение Корана в Волгограде доставили в Грозный
Арестованный за сожжение Корана в Волгограде по заказу спецслужб Украины доставлен в Грозный
Жителя Волгограда Никиту Журавеля, задержанного за сожжение Корана по заказу спецслужб Украины, доставили в СИЗО в город Грозный.
Возле СИЗО Грозного собрались жители Чечни, передает ТАСС.
Напомним, житель Волгограда Никита Журавель за 10 тыс. рублей, полученных от спецслужб Украины, снял на видео, как сжигает Коран. Мужчину арестовали.
Ранее сообщалось, что по решению председателя СК России уголовное дело Журавеля, было передано для дальнейшего расследования следователям Чеченской Республики.
Минюст предложил отправить сжегшего Коран отбывать срок в мусульманский регион.
Моряки «Ивана Хурса» рассказали, как отбили атаку беспилотников
Военнослужащие из экипажа корабля «Иван Хурс» рассказали, как отбивали атаку беспилотников
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Военнослужащие Черноморского флота из экипажа корабля «Иван Хурс», уничтожившие беспилотные катера, рассказали, как отбивали атаку надводных украинских дронов в условиях плохой видимости.
В день атаки вахту по наблюдению надводной обстановки вели старшина артиллерийской команды мичман Евгений Щерба, химик сержант Максим Панежин, радиометрист ефрейтор Даниил Нестеров, старший сигнальщик старший матрос Валентин Нейман, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
По словам Максима Панежина, Украина воспользовалась плохой видимостью из-за тумана для атаки, но разглядеть направлявшийся первый беспилотник все-таки удалось, он вынырнул из тумана и был уничтожен. Военный отметил, что остальные дроны стали идти зигзагом, после того, как российские моряки открыли по ним стрельбу.
Мичман Евгений Щерба рассказал, что после взрыва первого беспилотника рассеялся туман, что помогло обнаружить остальные катера. По его словам, второй беспилотник он лично уничтожил из пулемета, приходилось действовать быстро и контролировать оба борта корабля.
Ранее экипаж корабля «Иван Хурс» представили к госнаградам.
До этого стало известно, что беспилотные украинские катера, пытавшиеся атаковать корабль ЧФ России «Иван Хурс», были произведены в одной из стран Запада и запускались с территории военно-морского оперативного центра, открытого при участии США в Очакове, управляли дронами через модули Starlink.
Напомним, в среду надводные украинские беспилотники атаковали корабль ЧФ России «Иван Хурс» в исключительной экономической зоне Турции. Атакованный дронами ВСУ корабль ЧФ РФ самостоятельно вернулся в Севастополь.
Российские военные взяли в плен две группы ВСУ под Белогоровкой
Бойцы Южной группировки войск взяли в плен под Белогоровкой в Донбассе две группы противника, сообщил боец, участвовавший в операции.
Военный рассказал, что в плен попали две группы, в одной – все бойцы 81-й бригады ВСУ больше десяти человек, передает РИА «Новости».
Ранее военнослужащие российской группировки «Юг» с подразделениями спецназначения уничтожили склад боеприпасов и группу пехоты противника в районе Белогоровки.
В Псковской области взрывом повредило административное здание
Глава Псковской области Ведерников заявил о повреждении административного здания нефтепровода из-за взрыва
Из-за взрыва в Невельском районе Псковской области субботним утром оказалось повреждено административное здание нефтепровода, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
В своем Telegram-канале он написал, что рано утром произошел взрыв, в результате которого повреждено административное здание нефтепровода вблизи деревни Литвиново Невельского района. Обошлось без пострадавших.
Также Ведерников отметил, что взрыв мог произойти вследствие атаки двух БПЛА, проводится работа оперативной группы.
Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил падение двух БПЛА в Краснодаре.
В США начали готовиться к экономическому коллапсу
Аналитики: В США начали готовиться к экономическому коллапсу
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Неподъемный госдолг США приблизил страну к угрозе дефолта в июне впервые с 1979 года, от конгресса США требуют снова поднять потолок, в случае чего, по прогнозу Белого дома, фондовый рынок рухнет на 45%, считают аналитики.
Так, в случае дефолта, как подсчитали советники нынешней администрации, ВВП ожидает падение на 6,1%, при этом 8,3 млн человек потеряют работу. По мнению некоторых аналитиков, цифры завышены, чтобы стороны можно было подтолкнуть к переговорам, передает РИА «Новости».
Как отметили в Совете экономических консультантов Белого дома, дефолт грозит обвалом американского фондового рынка на 45%, что приведет к глубокой рецессии, сравнимой с событиями 2008 года.
Как заметил управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев, на замедление экономики и сохранение этой тенденции указывает ряд опережающих индикаторов. Как минимум, кредиты для малого и среднего бизнеса станут менее доступными в условиях сокращения мировой торговли и создания массовых проблем у региональных американских банков. Кроме того, ожидается негативная динамика акций всех секторов экономики.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предположила наиболее негативный сценарий, согласно которому инфляция взлетит, а доллар рухнет. При этом, подчеркивает эксперт, крупнейшие держатели американских облигаций, в частности, Китай, Япония и Британия, будут распродавать их по бросовым ценам.
Кроме того, по прогнозу аналитика, обвалятся фьючерсы на сырье, в том числе на нефть. В этой связи у Китая возникнут проблемы, а спрос на российские энергоресурсы упадет, рубль также не сможет удержаться. Тем не менее, Мильчакова отметила, что вероятность такого развития событий очень мала – аналитики дают всего 0,5%.
Отмечается, что агентство Fitch Ratings разместило долгосрочный рейтинг дефолта в иностранной валюте AAA к списку наблюдения Rating Watch с негативным прогнозом.
Американский долг в данный момент составляет 120% ВВП. Как прогнозирует МВФ, в 2024 году он будет составлять 125%, в 2025 – 129%, а в 2028 – 136%. Причинами обозначены снижение налогов, военные расходы, рецессия, пандемия, а также экономическая политика действующего президента США Джо Байдена.
По данным SWIFT, согласно международным расчетам в январе на доллар приходилось 40,12%. При этом в резервах достиг минимума – 58,36 – минимум за 27 лет.
Как отмечается в докладе Росконгресса «Жизнь взаймы: перспектива дефолта США», в стране всерьез обсуждают идею решения проблемы потолка госдолга за счет выпуска монеты номиналом один триллион долларов. Предполагается, что от «печатного станка» перейдут к «чеканному».
ВС России сорвали попытку прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ
Минобороны: ВС России сорвали попытку прорыва диверсионно-штурмовой группы ВСУ на Александро-Калиновском направлении
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Российские мотострелки и артиллеристы на Александро-Калиновском направлении сорвали попытку прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Офицер сообщил, что мотострелковыми и артиллерийскими подразделениями Южной группировки российских войск успешно сорвана попытка прорыва через линию фронта украинской диверсионно-штурмовой группы на Александро-Калиновском направлении, передает РИА «Новости».
Он также рассказал, что авиация Южной группировки российских войск нанесла ракетно-бомбовые удары по пункту временной дислокации 81-й украинской аэромобильной бригады на Лисичанском направлении, по скоплению вооружений и военной техники 24-й механизированной бригады в районе Торецка, а также по скоплению живой силы, резервам и складам боеприпасов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке.
Помимо этого, рассказал Астафьев, в районе населенного пункта Красногоровка экипажем тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа уничтожен взводный опорный пункт ВСУ.
Напомним, 11 мая Минобороны опровергло сообщения о «прорывах обороны» силами ВСУ на различных участках линии соприкосновения.
Сальдо заявил о преодолении пика возможностей ВСУ
Пик возможностей украинской армии преодолен, уверен временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Украинская сторона уже много дней рассказывает о контрнаступлении, которое никак не начнется, пик военных возможностей ВСУ преодолен, заявил Сальдо в своем Telegram-канале.
По его мнению, в конфликте произошел перелом, и сейчас киевский режим «просто боится».
Высказывания о контрнаступлении же – это информационная война, украинская сторона в информационном поле использует большое количество дезинформации, заключил врио главы региона.
Ранее военный аналитик Шон Белл заявлял, что американские F-16, которые планируется передать киевскому режиму, не будут обладать необходимой авионикой и радарами для обнаружения целей в воздухе.
В России ответили на реакцию США в связи с размещением ЯО в Белоруссии
В российском посольстве раскритиковали реакцию США на размещение ЯО в Белоруссии
В условиях развязанной Соединенными Штатами гибридной войны Москва и Минск имеют право обеспечивать свою безопасность, в том числе в военно-ядерной сфере, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
В дипведомстве отметили, что проводимые Россией и Белоруссией меры полностью соответствуют международно-правовым обязательствам, а «Вашингтону, прежде чем пенять на других, следовало бы заняться самоанализом», передает РИА «Новости».
Так, в представительстве подчеркнули, что США на протяжении десятилетий держат внушительный арсенал своего ЯО в Европе и проводят с союзниками по НАТО «совместные ядерные миссии».
«Отрабатывают сценарии применения спецбоеприпасов против нашей страны», – резюмировали дипломаты.
Ранее китайский портал Sohu сообщал, что размещение в Белоруссии российского ядерного оружия заставит Украину «дрожать от страха».
Напомним, главы Минобороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали в Минске документы о порядке содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на белорусской территории. При этом Шойгу уточнил, что контроль над ядерным оружием остается за Москвой.
В США предрекли проблемы Украине с западными танками
Newsweek: ВСУ столкнутся с множеством проблем у западных танков
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После поставок Западом танков Украина столкнется с трудностями в плане обучения, логистики и координации этого вида техники с другими частями вооруженных сил, сообщает Newsweek.
Издание пишет, что Украине после поставок западных танков придется интегрировать незнакомые и сложные системы, а также учитывать вес новых танков в погодных условиях.
Так, сложные американские Abrams, которые поставят только осенью, потребляют много топлива и требуют линий снабжения, которых у Украины нет, из-за чего танки могут быть использоваться неэффективно, говорится в публикации, передает РИА «Новости».
Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что танки как-то значительно повлияют на ход сражения. В статье отмечают, что многое будет зависеть от поддержки Украиной пехотой, артиллерией, инженерами, логистикой и техническим обслуживанием.
Ранее военный аналитик Шон Белл заявил, что американские F-16, которые планируется передать киевскому режиму, не будут обладать должной авионикой и радарами для обнаружения целей в воздухе.
До этого Пентагон заявил о старте обучения украинцев на Abrams в Германии.