Рябков заявил об угрозе вооруженного конфликта России и США

В Италии осудили попытку атаки БПЛА на Кремль

Любое военное действие, включая попытки удара при помощи беспилотников по Кремлю, не служит мирному урегулированию на Украине, считает вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, об этом он сообщил на полях проходящей во Флоренции конференции The State of the Union.

Кроме того, он подчеркнул необходимость достижения прекращения огня и мира, при этом, по словам министра, мир должен быть в интересах Украины, передает ТАСС.

Он также отметил недопустимость роста эскалации.

В среду ночью Кремль подвергся атаке украинских беспилотников. Москва заявила, что оставляет за собой право принять ответные меры, где и когда посчитает нужным.