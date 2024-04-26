Матвиенко заявила о наличии предпосылок для «демографической весны» в России

Матвиенко: В вопросах рождаемости можно переломить ситуацию

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, в вопросах рождаемости Россия способна переломить ситуацию и сделать все, чтобы в стране началась «демографическая весна», передает ТАСС.

Матвиенко отметила, что уже к концу текущего десятилетия во взрослую жизнь вступит многочисленное поколение, рожденное в двухтысячных годах.

«Во-вторых, свыше 70% граждан, по данным Росстата, хотят иметь двух и более детей», – резюмировала она.

Ранее президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Ежегодной всероссийской демографической конференции «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма», отметив важность поддержки рождаемости и обеспечения достойного качества жизни семей.