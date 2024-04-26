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Матвиенко заявила о наличии предпосылок для «демографической весны» в России
Матвиенко: В вопросах рождаемости можно переломить ситуацию
Ситуацию с рождаемостью в России можно переломить, в стране есть все предпосылки для «демографической весны», заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей РФ.
По ее словам, в вопросах рождаемости Россия способна переломить ситуацию и сделать все, чтобы в стране началась «демографическая весна», передает ТАСС.
Матвиенко отметила, что уже к концу текущего десятилетия во взрослую жизнь вступит многочисленное поколение, рожденное в двухтысячных годах.
«Во-вторых, свыше 70% граждан, по данным Росстата, хотят иметь двух и более детей», – резюмировала она.
Ранее президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Ежегодной всероссийской демографической конференции «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма», отметив важность поддержки рождаемости и обеспечения достойного качества жизни семей.