Путин назвал приоритетной задачей поддержку рождаемости и качества жизни семей

Tекст: Ольга Никитина

«Улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей – приоритетная общенациональная задача. И в этой масштабной созидательной работе необходимо в полной мере использовать мощный объединяющий потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации», – говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Этому должны быть подчинены наши планы, проекты, инициативы в самых разных сферах – социальной политике и здравоохранении, просвещении и образовании, экономике и культуре, благоустройстве городов и поселков», – сказано в обращении российского лидера.

Путин отметил, что в названии темы форума заложено одно из главных, ключевых условий уверенного развития государства и нравственного благополучия общества.

«Испокон веков именно дома, в семейном кругу, в атмосфере любви и внимания формируются личность и мировоззрение ребенка, его характер, гражданские, патриотические чувства, передаются отеческие традиции. И потому важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях», – добавил президент.

Глава государства выразил уверенность в том, что конференция пройдет успешно, а конструктивные идеи и предложения обязательно найдут воплощение в практической работе.

Ранее Путин заявлял, что важнейшей задачей является народосбережение, помощь российским семьям, стимулирование процессов демографии.