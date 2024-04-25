Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел и переучреждение власти на части земель под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).2 комментария
Путин назвал приоритетной задачей поддержку рождаемости и качества жизни семей
Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Ежегодной всероссийской демографической конференции «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма», отметив важность поддержки рождаемости и обеспечения достойного качества жизни семей.
«Улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, обеспечение достойного качества жизни российских семей – приоритетная общенациональная задача. И в этой масштабной созидательной работе необходимо в полной мере использовать мощный объединяющий потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества, средств массовой информации», – говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
«Этому должны быть подчинены наши планы, проекты, инициативы в самых разных сферах – социальной политике и здравоохранении, просвещении и образовании, экономике и культуре, благоустройстве городов и поселков», – сказано в обращении российского лидера.
Путин отметил, что в названии темы форума заложено одно из главных, ключевых условий уверенного развития государства и нравственного благополучия общества.
«Испокон веков именно дома, в семейном кругу, в атмосфере любви и внимания формируются личность и мировоззрение ребенка, его характер, гражданские, патриотические чувства, передаются отеческие традиции. И потому важно воспитывать подрастающее поколение в духе ценностей большой, многодетной, дружной семьи, заботы о ближних, детях и родителях», – добавил президент.
Глава государства выразил уверенность в том, что конференция пройдет успешно, а конструктивные идеи и предложения обязательно найдут воплощение в практической работе.
Ранее Путин заявлял, что важнейшей задачей является народосбережение, помощь российским семьям, стимулирование процессов демографии.