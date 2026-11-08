Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Психолог назвал тотальный запрет соцсетей для подростков бессмысленным
Психолог Слободчиков назвал бессмысленным запрет соцсетей для детей
Тотальный запрет социальных сетей для подростков бессмыслен, так как цифровая среда стала для них естественным пространством общения, заявил профессор, доктор психологических наук Илья Слободчиков.
«Сама история попытки запретить соцсети для детей абсолютно бессмысленна, она ничего не даст. По той простой причине, что детки наши умненькие эти запреты с большим удовольствием обойдут. Подростковый возраст – это период, когда необходимо общаться в огромных объемах, и цифровая среда стала для них естественным пространством для этой коммуникации», – рассказал Слободчиков РИА «Новости».
Эксперт пояснил, что введение запретов не решит проблему дефицита живого общения.
Слободчиков добавил, что ограничивать контент соцсетей нужно с точки зрения повышения его качества. Любые запреты останутся бесполезными до появления реальной и интересной для молодежи альтернативы, заключил профессор.
В последнее время планы ограничить влияние соцсетей на детей озвучили в Великобритании, Греции, Дании, Испании и Южной Корее, а в Турции запрет на использование соцсетей лицами младше 15 лет уже вступил в силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце парламент Греции одобрил запрет доступа к социальным сетям детям до 15 лет.
В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально предложила полностью запретить пользоваться социальными сетями детям младше 13 лет.
Летом французские парламентарии окончательно одобрили закон об ограничении доступа к соцсетям для несовершеннолетних.