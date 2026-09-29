Минпросвещения разработало единые программы воспитания для детских садов

Путин: Запугать россиян и победить Россию невозможно

Tекст: Валерия Городецкая

Очереди на избирательных участках в очередной раз доказали, что в России живут мужественные и грамотные люди, заявил глава государства. По его словам, граждане прекрасно понимают, что происходит вокруг страны.

«И стало понятно, что запугать таких людей не удастся и победить таких людей, такую страну невозможно, а поэтому победа, безусловно, будет за нами», – приводит слова российского лидера РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава государства заявил, что прошедшие выборы в Госдуму подтвердили легитимность органов власти России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече Владимира Путина с лидерами политических партий.

В субботу президент Сербии Александр Вучич поздравил Путина с успешным проведением выборов.