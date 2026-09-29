Законопроект о сборе биометрии осужденных без согласия предложили кабмину

Кабмину предложили законопроект о биометрии осужденных

Tекст: Катерина Туманова

Документ о новых правилах работы с личной информацией поступил на официальное рассмотрение властей и будет обсужден в ближайшие дни, передает ТАСС.

«Законопроект внесен и планируется к рассмотрению на ближайшем заседании правительства», – сообщил источник агентства.

Инициатива призвана разрешить обработку биометрических данных подозреваемых, обвиняемых и осужденных граждан без получения их предварительного согласия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в РЖД заявили о внедрении проезда по биометрии в поездах в течение трех лет. ЦБ допустил уход части клиентов МФО в теневой сектор из-за биометрии.

Хакер создал одежду для защиты от камер слежения с распознаванием лиц.

