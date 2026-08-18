РЖД заявили о внедрении проезда по биометрии в поездах в течение трех лет

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнил Чаркин, проезд по биометрии планируется внедрить на всех ключевых маршрутах пассажирских поездов в России в течение трех лет, передает РИА «Новости».

«Мы работаем над тем, чтобы масштабировать данный сервис на другие направления, на другие рейсы, на рейсы скоростного сообщения и в том числе на рейсы Федеральной пассажирской компании», – заявил представитель компании.

Он добавил, что в течение трех лет технология охватит все ключевые маршруты и рейсы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года руководство РЖД анонсировало внедрение биометрии на скоростных направлениях.

В апреле пилотный сервис посадки без паспорта заработал на маршрутах из Москвы.

Для использования новой технологии пассажирам потребовалось подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги».