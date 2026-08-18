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РЖД заявили о внедрении проезда по биометрии в поездах в течение трех лет
В течение трех лет посадка по биометрическим данным станет доступна на всех основных маршрутах пассажирских поездов дальнего и скоростного следования, заявил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин.
Как уточнил Чаркин, проезд по биометрии планируется внедрить на всех ключевых маршрутах пассажирских поездов в России в течение трех лет, передает РИА «Новости».
«Мы работаем над тем, чтобы масштабировать данный сервис на другие направления, на другие рейсы, на рейсы скоростного сообщения и в том числе на рейсы Федеральной пассажирской компании», – заявил представитель компании.
Он добавил, что в течение трех лет технология охватит все ключевые маршруты и рейсы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года руководство РЖД анонсировало внедрение биометрии на скоростных направлениях.
В апреле пилотный сервис посадки без паспорта заработал на маршрутах из Москвы.
Для использования новой технологии пассажирам потребовалось подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги».