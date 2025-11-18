РЖД анонсировали начало использования биометрии при посадке в поезд

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, биометрию введут в самое ближайшее время на направлениях Иваново и Нижнего Новгорода, передает ТАСС.

Колесников сообщил, что технология будет применяться на поездах, которые обслуживаются дирекцией скоростных сообщений. «Все эти решения находятся сейчас в активной проработке», — добавил он.

Колесников напомнил, что уже сейчас пассажирам не нужно распечатывать билеты для посадки в поезд. «Достаточно показать паспорт. И проверка пассажира стала очень быстрой и комфортной благодаря дополнительным устройствам, которые сейчас есть у наших проводников», – сказал он.

Колесников отметил, что цифровизация затронула огромное количество сервисов РЖД. Так, компания продает 82% своих билетов дистанционно. «Меняем порядок оплаты билетов: если раньше новацией была возможность оплатить банковской картой, то теперь билет можно приобрести и с помощью сервисов Mir Pay, системы быстрых платежей. А, например, при прохождении турникета в пригородном комплексе мы теперь пользуемся системой NFC, которая фактически убирает заторы перед турникетами. Мы сейчас тестируем возможность оплаты через систему геолокации», – сказал он.

Ранее биометрию решили внедрить на ВСМ для оплаты билетов и посадки в поезд.