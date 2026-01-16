  • Новость часаПроход судов через пролив Дарданеллы наполовину заблокирован
    16 января 2026, 19:15 • Общество

    Выход войск России к городу Запорожье готовится на двух направлениях

    Выход войск России к городу Запорожье готовится на двух направлениях
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Евгений Крутиков

    Последняя естественная преграда осталась на пути у российских войск к городу Запорожье. О чем именно идет речь, как сейчас развивается наступление группировки «Центр» на данном участке – и что пытается противопоставить этому движению командование ВСУ?

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что река Конка является последней естественной преградой на пути российских войск к городу Запорожье. По его словам, российская армия высокими темпами продвигается в глубину обороны противника, армия России действует последовательно и стремительно, создавая условия для освобождения Запорожья. Запорожскому направлению в целом действительно уделяется особое внимание, учитывая и недавний визит начальника генерального штаба Валерия Герасимова в командный пункт группировки «Центр», которая как раз здесь и действует.

    Наступление ВС РФ на запорожском направлении развивается на двух параллельных участках. Самое западное идет на участке от реки Днепр до населенного пункта Малые Щербаки через уже освобожденный Степногорск. А более восточное нацелено на основной опорный пункт противника – город Орехов.

    На западном отрезке после занятия Степногорска дела идут успешно. Противник не сумел вовремя организовать оборону вокруг этого городка, и российские передовые части успехи рывком смогли пройти северо-восточнее Степногорска, занять Лукьяновское. Новобайковское и в среду вошли в Павловку. Последним опорным пунктом противника остаются по местным меркам крупные села Магдалиновка и Новояковлевка, но их освобождение вопрос времени.

    Одновременно срезается и «карман» чуть южнее до Малых Щербаков. Старая линия укреплений противника была построена в этом районе с запада на восток и в нынешнем виде стала бессмысленной, поскольку ВС РФ уже обошли ее с фланга и теперь сворачивают ее в рулон в восточном направлении.

    Это все, однако, степь, и здесь большую роль играет использование противником завесы дронов, чтобы удерживать оборонительные позиции на открытом пространстве. Тем не менее, как уже показал опыт, создание завеса дронов плохо работает в случаях, когда не подкрепляется сплошной линией фронта. В любом случае требуется удержание позиций на земле.

    Таким образом, на данном участке ВС РФ образуют крупное фланговое плечо. Зачистка села Приморское вскоре закончится, и после этого можно будет говорить о выходе на прямое направление к городу Запорожье на крайне западном фланге.

    Несколько сложнее ситуация вокруг Орехова. Противнику удается удерживать линию обороны за счет крупного опорника юго-восточнее города. Кроме того, противник стянул к Орехову крупные резервы, в том числе и ствольной артиллерии сводного подчинения, за счет чего смог удержаться за Малую Токмачку в тот момент, когда ВС РФ уже почти ее заняли.

    Поэтому фронтальный штурм Орехова на данный момент представляется проблематичным, а российские войска пока восстанавливают контроль над Новоандреевкой к юго-западу от города. В сочетании с созданием флангового плеча от Степногорска это может говорить о возможности полуокружения Орехова с дальнейшим прерыванием его снабжения.

    На обоих этих участках большого запорожского направления ключевую роль действительно играет длинная и извилистая, хотя и не широкая речушка Конка. Она начинается юго-восточнее Орехова и далее крупным полукругом идет через все Запорожскую область и впадает в Днепр как раз у Приморского.

    Противник выстраивает по берегам Конки линию обороны. Под Ореховым она пока не играет решающей роли, поскольку позиции ВСУ расположены чуть южнее, но в районе Малой Токмачки именно река отделяет российские позиции от открытого пространства, по которому можно было осуществить охват Орехова с востока.

    А вот на приморско-степногорском участке, о котором, судя по всему, и говорил Балицкий, река Конка уже физически представляет собой последнюю оборонительную линию перед городом Запорожье. Ближе к Днепру противник создает заслон на северном берегу Конки от Малоекатериновки до Глигоровки. Этот участок уже практически в шаговой доступности для передовых штурмовых групп ВС РФ.

    Чуть восточнее по реке Конка ВСУ создали крупный оборонительный район вокруг большого населенного пункта – поселка городского типа Камышеваха. Именно эта самая Камышеваха, через которую идет автотрасса Н-08 Запорожье-Орехов-Пологи-Мариуполь и железнодорожное полотно, сейчас играет ключевую роль для ВСУ. И в Камышеваху постепенно перешли из Орехова командные функции, поскольку город Орехов из логистического центра превратился в прифронтовой, и свою позицию в иерархии обороны ВСУ потерял (что, конечно, не делает его от этого менее важным в общей схеме оборонительных построений).

    После ликвидации сопротивления противника в кусте сел у Степногорска (Магдалиновка – Новояковлевка) передовые штурмовые части ВС РФ окажутся буквально в 10 км от Камышевахи по прямой. Никаких укреплений ВСУ на данном направлении нет. Более того,

    ВСУ уже не могут создать в степи и полях полноценную линию обороны, потому и рассчитывают на превращение Камышевахи в ключевой опорно-оборонительный узел с прицелом на возможную потерю Орехова.

    Принцип обороны Камышевахи отчасти напоминает тот, что был построен ВСУ в Гуляйполе или даже в Часов Яре. Дело в том, что река Конка разрезает Камышеваху на две неравные части – большая половина поселка расположена на северном берегу, а небольшая южная становится как раз «передовой позицией». В Гуляйполе точно так же река Гайчур выделяла восточную часть города, где и была создана основная линия укреплений. ВС РФ тогда успешно ее прошли, после чего занятие самого города уже было делом решенным. Кроме того, под Гуляйполем российские войска форсировали Гайчур севернее города, что уже автоматически делало бессмысленной такую схему обороны противника.

    Такая перспектива просматривается и сейчас, если российские части смогут быстро пройти степь чуть юго-восточнее Камышевахи и форсировать Конку у села Заречного или в его районе. Слабость выстраиваемой противником оборонительной линии по реке Конка как раз в том, что ее все-таки можно форсировать в некоторых местах, например, в верхнем течении восточнее Малой Токмачки без прямого контакта с противником.

    Все это вполне реальные задачи, которые Генеральный штаб ВС РФ может ставить перед группировкой «Центр» на период зимне-весенней кампании 2026 года. Кроме того, выход передовых частей ВС РФ к Камышевахе и вообще к нижнему течению реки Конка приведет к обвалу обороны противника в районе Орехова. И наоборот – успешное развитие событий в Орехове с потенциальным форсированием Конки в ее верхнем течении также будет способствовать обвалу оборонительных позиций ВСУ вплоть до Камышевахи. Грубо говоря, эти участки взаимодополняющие, хотя чисто тактически задачи там выполняются отдельно друг от друга.

    Степень сопротивления противника на Запорожском направлении все еще велика. Однако в любом случае перспектива широкого наступления в сторону города Запорожье уже просматривается, хотя есть и альтернатива в виде фронтального занятия Орехова. Перспективы здесь открываются широкие вплоть до выхода на окраины областного центра в сжатые по нынешним меркам сроки.

