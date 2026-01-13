Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.15 комментариев
Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период
Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.
В 2026 году нас ждут два коридора затмений – зимний и летний. Астрологи считают эти периоды ключевыми точками года, когда происходит перезагрузка энергетических программ и подводятся кармические итоги. Давайте разберемся, что это за время и как через него пройти с минимальными потерями и максимальной пользой.
Что такое коридор затмений простыми словами
Коридор затмений – это астрологический термин, обозначающий период между солнечным и лунным затмениями. Поскольку эти два события всегда следуют друг за другом с интервалом примерно в две недели (средняя продолжительность коридора – 14–18 дней), они образуют своеобразный «коридор» времени.
Затмения не происходят каждый месяц из-за наклона лунной орбиты к плоскости земной орбиты примерно на пять градусов. Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию (сизигия) только тогда, когда Луна находится вблизи узлов своей орбиты – точек пересечения с эклиптикой. В астрологии этот период считают нестабильным, «переходным» или даже кармическим. Считается, что энергетика затмений, особенно в коридоре между ними, может обнажать скрытые проблемы, ускорять события и делать нашу жизнь более непредсказуемой.
Сколько коридоров затмений будет в 2026 году
В наступающем 2026 году нас ожидает два полноценных коридора затмений:
- Зимний коридор: с 17 февраля по 3 марта.
- Летний коридор: с 12 августа по 28 августа.
Именно в эти периоды, согласно астрологической традиции, стоит быть особенно осмотрительными и внимательными к знакам судьбы.
Зимний коридор затмений 2026 года: точные даты
- Начало: 17 февраля 2026 года – солнечное затмение (кольцеобразное).
- Окончание: 3 марта 2026 года – лунное затмение (полное).
- Продолжительность: около 15 дней.
Дополнительно: Солнечное затмение 17 февраля будет неполным (кольцеобразным) и не будет видно с территории России. А вот полное лунное затмение 3 марта можно будет наблюдать на востоке страны.
Летний коридор затмений 2026 года: точные даты
- Начало: 12 августа 2026 года – солнечное затмение (полное).
- Окончание: 28 августа 2026 года – лунное затмение (частное).
- Продолжительность: около 16 дней.
Дополнительно: Полное солнечное затмение 12 августа лучше всего будет видно в Европе (Испания, Исландия). В России его можно будет наблюдать с ограничениями, в основном на Таймыре. Частное лунное затмение 28 августа с территории России практически не будет заметно.
Как коридор затмений влияет на человека: мнение астрологов
С точки зрения астрологии, коридор затмений – время повышенной уязвимости и чувствительности. Энергетика периода может проявляться через:
- Резкие эмоциональные реакции и перепады настроения.
- Ощущение потери опоры, неопределенности, когда привычные схемы перестают работать.
- Спонтанное нагнетание конфликтов в личных и деловых отношениях.
- Повышенный риск травм, аварий и нештатных ситуаций из-за рассеянности.
- Обострение внутренних переживаний, страхов и старых обид, которые требуют проработки.
Принято разделять влияние:
- Солнечное затмение (в начале коридора) больше связано с внешними событиями, инициированием новых процессов в социальной и профессиональной сфере.
- Лунное затмение (в конце коридора) затрагивает внутренний мир, подсознание, завершает старые эмоциональные циклы.
Что нельзя делать в коридор затмений в 2026 году
Это один из ключевых вопросов для тех, кто следует астрологическим рекомендациям. Считается, что в эти периоды, особенно в сами дни затмений (17 февраля, 3 марта, 12 и 28 августа), стоит воздержаться от:
- Важных жизненных решений, принимаемых под давлением эмоций: увольнения с работы, развода, крупных финансовых вложений или сделок с недвижимостью.
- Эмоциональных разговоров «начистоту» и ультиматумов. Высказанное в пылу может иметь долгосрочные негативные последствия.
- Старта рискованных проектов, бизнесов или важных начинаний – фундамент может оказаться шатким.
- Импульсивных поступков и действий «назло» или «на нервах».
- Провокации конфликтов и выяснения отношений. Лучше отложить серьезный разговор на более стабильный период.
Что можно и даже полезно делать в коридор затмений
Период коридора затмений – не время для пассивного страха, а возможность для внутренней работы. Астрологи советуют направить энергию времени в конструктивное русло:
- Работать со страхами и ограничивающими установками. Анализировать, что мешает двигаться вперед.
- Пересматривать приоритеты, планы и цели, отбрасывая устаревшее.
- Уделять время физическому здоровью: легкой активности, детоксу, здоровому питанию.
- Вести дневник или блокнот идей. В это время могут приходить озарения о будущем, но сразу воплощать их не стоит – лучше записать.
- Практиковать медитации, дыхательные техники и осознанность, чтобы укрепить внутренний стержень.
- Начинать внедрять полезные привычки, но без фанатизма и давления на себя.
- Прислушиваться к интуиции, но не путать ее с импульсивными желаниями.
Почему коридор затмений называют кармическим периодом
Затмения происходят вблизи Лунных узлов – так называемых Кармических осей (Раху и Кету в ведической традиции). Северный Узел символизирует задачи на это воплощение, а Южный – опыт прошлого. Поэтому время между затмениями считают периодом кармической отработки, завершения старых циклов и переоценки жизненного пути. События, происходящие в это время, часто воспринимаются как судьбоносные и имеющие глубокий смысл.
Известные затмения, которые связывают с историческими событиями
Сторонники астрологии часто указывают на связь затмений с переломными моментами в истории. Вот несколько примеров:
- 1 мая 1185 года: Солнечное затмение, описанное в «Слове о полку Игореве». Считается, что оно предшествовало поражению князя Игоря в походе против половцев.
- 30 июня 1908 года: Накануне лунного затмения произошло падение Тунгусского метеорита.
- Апрель 1912 года: За несколько недель до солнечного затмения затонул «Титаник».
- 1917 год: Ряд затмений совпал с революционными событиями в России.
- 24 апреля 1986 года: Частное солнечное затмение произошло незадолго до аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля).
Важно понимать, что это интерпретации и наблюдения, а не доказанная причинно-следственная связь.
Мнение науки: что говорят астрономы и NASA
С научной точки зрения коридор затмений – это обычное астрономическое явление, не оказывающее доказанного физического или психологического воздействия на людей. Затмения – результат точной механики движения небесных тел, и их график можно рассчитать на тысячелетия вперед.
Ученые объясняют повышенную тревожность людей в эти периоды эффектом «иллюзии подтверждения»: мы подсознательно замечаем и запоминаем негативные события, совпавшие с затмениями, и игнорируем спокойные дни. Единственный реальный риск, связанный с затмениями, – это опасность повредить зрение, наблюдая за солнечным затмением без специальной защиты.
Итог: стоит ли бояться коридора затмений в 2026 году?
Коридор затмений в 2026 году – это прежде всего повод замедлиться и задуматься, а не впадать в панику. Если обобщить, то зимний период (17.02 – 03.03) может касаться переоценки личных отношений и карьерных траекторий, а летний (12.08 – 28.08) – вопросов самореализации и общественного признания.
Используйте это время как «умные каникулы» от принятия судьбоносных решений. Займитесь анализом, планированием, заботой о здоровье и психическом комфорте. Помните, что даже с астрологической точки зрения затмения лишь обнажают и ускоряют процессы, которые уже были запущены нашими собственными выборами. Поэтому главная рекомендация – сохранять осознанность и внутреннее равновесие, и тогда любой, даже самый «опасный» период, можно пройти с пользой для себя.