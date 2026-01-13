  • Новость часаСилы ПВО сбили 40 украинских БПЛА за пять часов
    Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО
    Пациентки заявили о врачебных ошибках и смертях в роддоме Новокузнецка
    Трамп призвал иранцев захватывать госучреждения
    Обнародованы планы Китая построить 208 секретных помещений под посольством в Лондоне
    Глава Кузбасса объявил о проверке всех роддомов и перинатальных центров
    В Новокузнецке погиб родившийся после пятой попытки ЭКО ребенок
    Российские международные резервы установили новый исторический рекорд
    Украина потребовала отстранить россиян и белорусов от Олимпиады-2026
    Суд Подмосковья оштрафовал комика Гудкова за пародию на песню Шамана
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Куда подевались «образы будущего»

    Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.

    15 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Политическая культура США подталкивает аннексию Гренландии

    Отказ воспользоваться ничтожным положением Европы и Дании противоречил бы основам американской внешнеполитической культуры. А это значит, что аннексия ими Гренландии, мирная или военная, является неизбежной.

    7 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов Почему в нашем репертуаре так много ремейков

    Сейчас нам кажется, что советская киноотрасль, на которой с переменным успехом паразитирует современный российский кинематограф, была полностью и абсолютно оригинальной. Ага, сейчас.

    27 комментариев
    13 января 2026, 18:20 • Справки

    Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    В 2026 году нас ждут два коридора затмений – зимний и летний. Астрологи считают эти периоды ключевыми точками года, когда происходит перезагрузка энергетических программ и подводятся кармические итоги. Давайте разберемся, что это за время и как через него пройти с минимальными потерями и максимальной пользой.

    Что такое коридор затмений простыми словами

    Коридор затмений – это астрологический термин, обозначающий период между солнечным и лунным затмениями. Поскольку эти два события всегда следуют друг за другом с интервалом примерно в две недели (средняя продолжительность коридора – 14–18 дней), они образуют своеобразный «коридор» времени.

    Затмения не происходят каждый месяц из-за наклона лунной орбиты к плоскости земной орбиты примерно на пять градусов. Солнце, Луна и Земля выстраиваются в одну линию (сизигия) только тогда, когда Луна находится вблизи узлов своей орбиты – точек пересечения с эклиптикой. В астрологии этот период считают нестабильным, «переходным» или даже кармическим. Считается, что энергетика затмений, особенно в коридоре между ними, может обнажать скрытые проблемы, ускорять события и делать нашу жизнь более непредсказуемой.

    Сколько коридоров затмений будет в 2026 году

    В наступающем 2026 году нас ожидает два полноценных коридора затмений:

    1. Зимний коридор: с 17 февраля по 3 марта.

    2. Летний коридор: с 12 августа по 28 августа.

    Именно в эти периоды, согласно астрологической традиции, стоит быть особенно осмотрительными и внимательными к знакам судьбы.

    Зимний коридор затмений 2026 года: точные даты

    • Начало: 17 февраля 2026 года – солнечное затмение (кольцеобразное).

    • Окончание: 3 марта 2026 года – лунное затмение (полное).

    • Продолжительность: около 15 дней.

    Дополнительно: Солнечное затмение 17 февраля будет неполным (кольцеобразным) и не будет видно с территории России. А вот полное лунное затмение 3 марта можно будет наблюдать на востоке страны.

    Летний коридор затмений 2026 года: точные даты

    • Начало: 12 августа 2026 года – солнечное затмение (полное).

    • Окончание: 28 августа 2026 года – лунное затмение (частное).

    • Продолжительность: около 16 дней.

    Дополнительно: Полное солнечное затмение 12 августа лучше всего будет видно в Европе (Испания, Исландия). В России его можно будет наблюдать с ограничениями, в основном на Таймыре. Частное лунное затмение 28 августа с территории России практически не будет заметно.

    Как коридор затмений влияет на человека: мнение астрологов

    С точки зрения астрологии, коридор затмений – время повышенной уязвимости и чувствительности. Энергетика периода может проявляться через:

    • Резкие эмоциональные реакции и перепады настроения.

    • Ощущение потери опоры, неопределенности, когда привычные схемы перестают работать.

    • Спонтанное нагнетание конфликтов в личных и деловых отношениях.

    • Повышенный риск травм, аварий и нештатных ситуаций из-за рассеянности.

    • Обострение внутренних переживаний, страхов и старых обид, которые требуют проработки.

    Принято разделять влияние:

    • Солнечное затмение (в начале коридора) больше связано с внешними событиями, инициированием новых процессов в социальной и профессиональной сфере.

    • Лунное затмение (в конце коридора) затрагивает внутренний мир, подсознание, завершает старые эмоциональные циклы.

    Что нельзя делать в коридор затмений в 2026 году

    Это один из ключевых вопросов для тех, кто следует астрологическим рекомендациям. Считается, что в эти периоды, особенно в сами дни затмений (17 февраля, 3 марта, 12 и 28 августа), стоит воздержаться от:

    • Важных жизненных решений, принимаемых под давлением эмоций: увольнения с работы, развода, крупных финансовых вложений или сделок с недвижимостью.

    • Эмоциональных разговоров «начистоту» и ультиматумов. Высказанное в пылу может иметь долгосрочные негативные последствия.

    • Старта рискованных проектов, бизнесов или важных начинаний – фундамент может оказаться шатким.

    • Импульсивных поступков и действий «назло» или «на нервах».

    • Провокации конфликтов и выяснения отношений. Лучше отложить серьезный разговор на более стабильный период.

    Что можно и даже полезно делать в коридор затмений

    Период коридора затмений – не время для пассивного страха, а возможность для внутренней работы. Астрологи советуют направить энергию времени в конструктивное русло:

    • Работать со страхами и ограничивающими установками. Анализировать, что мешает двигаться вперед.

    • Пересматривать приоритеты, планы и цели, отбрасывая устаревшее.

    • Уделять время физическому здоровью: легкой активности, детоксу, здоровому питанию.

    • Вести дневник или блокнот идей. В это время могут приходить озарения о будущем, но сразу воплощать их не стоит – лучше записать.

    • Практиковать медитации, дыхательные техники и осознанность, чтобы укрепить внутренний стержень.

    • Начинать внедрять полезные привычки, но без фанатизма и давления на себя.

    • Прислушиваться к интуиции, но не путать ее с импульсивными желаниями.

    Почему коридор затмений называют кармическим периодом

    Затмения происходят вблизи Лунных узлов – так называемых Кармических осей (Раху и Кету в ведической традиции). Северный Узел символизирует задачи на это воплощение, а Южный – опыт прошлого. Поэтому время между затмениями считают периодом кармической отработки, завершения старых циклов и переоценки жизненного пути. События, происходящие в это время, часто воспринимаются как судьбоносные и имеющие глубокий смысл.

    Известные затмения, которые связывают с историческими событиями

    Сторонники астрологии часто указывают на связь затмений с переломными моментами в истории. Вот несколько примеров:

    • 1 мая 1185 года: Солнечное затмение, описанное в «Слове о полку Игореве». Считается, что оно предшествовало поражению князя Игоря в походе против половцев.

    • 30 июня 1908 года: Накануне лунного затмения произошло падение Тунгусского метеорита.

    • Апрель 1912 года: За несколько недель до солнечного затмения затонул «Титаник».

    • 1917 год: Ряд затмений совпал с революционными событиями в России.

    • 24 апреля 1986 года: Частное солнечное затмение произошло незадолго до аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля).

    Важно понимать, что это интерпретации и наблюдения, а не доказанная причинно-следственная связь.

    Мнение науки: что говорят астрономы и NASA

    С научной точки зрения коридор затмений – это обычное астрономическое явление, не оказывающее доказанного физического или психологического воздействия на людей. Затмения – результат точной механики движения небесных тел, и их график можно рассчитать на тысячелетия вперед.

    Ученые объясняют повышенную тревожность людей в эти периоды эффектом «иллюзии подтверждения»: мы подсознательно замечаем и запоминаем негативные события, совпавшие с затмениями, и игнорируем спокойные дни. Единственный реальный риск, связанный с затмениями, – это опасность повредить зрение, наблюдая за солнечным затмением без специальной защиты.

    Итог: стоит ли бояться коридора затмений в 2026 году?

    Коридор затмений в 2026 году – это прежде всего повод замедлиться и задуматься, а не впадать в панику. Если обобщить, то зимний период (17.02 – 03.03) может касаться переоценки личных отношений и карьерных траекторий, а летний (12.08 – 28.08) – вопросов самореализации и общественного признания.

    Используйте это время как «умные каникулы» от принятия судьбоносных решений. Займитесь анализом, планированием, заботой о здоровье и психическом комфорте. Помните, что даже с астрологической точки зрения затмения лишь обнажают и ускоряют процессы, которые уже были запущены нашими собственными выборами. Поэтому главная рекомендация – сохранять осознанность и внутреннее равновесие, и тогда любой, даже самый «опасный» период, можно пройти с пользой для себя.

