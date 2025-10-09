Биометрию решили внедрить на ВСМ для оплаты билетов и посадки в поезд

ВСМ Москва – Петербург решили оснастить оплатой и посадкой по биометрии

Tекст: Денис Тельманов

Возможность оплаты и посадки в поезд по биометрии на первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург прорабатывается, передает ТАСС. Презентация генерального директора ООО «ВСМ-400» Маргариты Колосовой была представлена на форуме «Общественный транспорт».

В документе уточняется: «Бесшовный проход на вокзал и посадка в поезд по биометрии».

Планируется внедрение ускоренной процедуры посадки с использованием распознавания лиц пассажиров. Кроме этого, в поездах будет обеспечена стабильная и качественная сеть Wi-Fi на всем маршруте. Пассажирам предложат интерактивные сервисы и инновационную модель питания.

Отмечено, что все пассажирские станции ВСМ будут построены по единым современным стандартам. На вокзалах появятся умные системы безопасности с видеоаналитикой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава холдинга «Российские железные дороги» Олег Белозеров сообщил, что производство вагонов для нового высокоскоростного поезда на маршруте Москва – Петербург начнется в начале 2026 года. Время в пути между Москвой и Петербургом по высокоскоростной магистрали сократится примерно до двух часов. Новые высокоскоростные магистрали превысят протяженность в 4,5 тыс. км и охватят крупнейшие города России и Минск.