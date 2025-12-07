Келлог назвал вопросы ЗАЭС и ДНР ключевыми для урегулирования на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

Вопросы принадлежности Запорожской АЭС и Донецкой Народной Республики остаются ключевыми при урегулировании ситуации на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».

По его мнению, если урегулировать эти два вопроса, остальные аспекты кризиса можно будет решить относительно просто.

Келлог отметил, что Запорожская АЭС сейчас находится в состоянии холодного останова, но при этом является крупной атомной станцией. Он подчеркнул, что решение этих вопросов откроет путь к движению в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса.

«Если мы уладим эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится достаточно хорошо», – сказал Келлог.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

Путин также рассказал о разногласиях по ряду пунктов американского плана урегулирования и заявил о необходимости консультаций.