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    Израиль лишился главного союзника в лице США
    Путин рассказал о загадке для малайзийского премьера о трех тронах в Кремле
    «Калашников» заявил о начале поставок пулемета РПЛ-20 в войска
    Грузия объяснила «вражеский» акт Конгресса США отказом открыть «второй фронт» против России
    Глава МИД Франции объявил о новых санкциях ЕС против России
    Песков рассказал о планах Путина на 15 мая
    Кремль отказался раскрыть состав делегации России на переговорах в Стамбуле
    Франция предложила ограничить участие Лондона в оборонной программе ЕС
    Минцифры решило установить минимум по числу провайдеров интернета в новостройках
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бывшая либеральная оппозиция вызывает не гнев, а грусть

    Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.

    8 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева «Понял, что без меня не справятся»

    Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.

    2 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

    1 комментарий
    14 мая 2025, 18:40 • Новости дня

    Генерал США допустил войну с коалицией России и Китая

    Генерал США допустил войну с коалицией России и Китая
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Северного командования США заявил об усилении сотрудничества между Россией, Китаем, КНДР и Ираном, что увеличивает риск коллективного противостояния Вашингтону.

    Гипотетический конфликт США с Россией, Китаем, КНДР или Ираном может быстро перерасти в противостояние с коалицией государств, передает ТАСС. Такую оценку дал глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо в письменном заявлении для комитета по делам вооруженных сил Сената. Он отметил, что стратегическое партнерство между Россией, Китаем, КНДР и Ираном существенно расширилось после начала Россией специальной военной операции на Украине.

    Гийо подчеркнул, что пока речь не идет о формировании военного союза, однако общее восприятие Запада как дестабилизирующей силы может стать основой для военного партнерства. Генерал отдельно отметил развитие стратегических связей между Москвой и Пекином, которые, по его словам, «последовательно развивают стратегическое партнерство и военное сотрудничество для противостояния тому, что они расценивают как постоянную угрозу со стороны США их базовым интересам в сфере безопасности».

    По мнению главы командования, сотрудничество России и Китая способно быстро вырасти до скоординированных военных операций, что серьезно осложнит планирование для США и их союзников. Он считает, что КНР наращивает возможности конвенционального вооружения и совершенствует средства доставки ядерного оружия, чтобы угрожать Северной Америке.

    Ранее Гийо заявил об угрозе для США из-за российских ракет.

    13 мая 2025, 17:38 • Новости дня
    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех стран к западу от Днепра

    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех европейских стран к западу от Днепра

    Келлог сообщил о планах размещения войск четырех стран к западу от Днепра
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон обсуждает размещение военных контингентов четырех европейских государств вне зоны боевых действий на Украине.

    Обсуждение возможности размещения сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра ведется в рамках процесса урегулирования ситуации на Украине, сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Fox News Келлог отметил, что речь идет о так называемых силах устойчивости, которые изначально называли E3, но теперь к ним добавилась Польша, и объединение получило неофициальное название E4.

    Келлог подчеркнул: «Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта». По его словам, размещение военных контингентов предполагается только за пределами линии соприкосновения, чтобы они не принимали прямого участия в боевых действиях.

    Ранее в Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

    Напомним, Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с президентом России, ни с кем другим он разговаривать не будет.

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    13 мая 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

    По словам Уиткоффа, президент США в ультимативной форме требует проведения прямых переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Спецпосланник американского лидера отметил, что в случае отсутствия прямого контакта между сторонами, если переговоры не состоятся быстро, Вашингтон может выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф добавил: Трамп считает, что США «должны дистанцироваться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться в него». Также он заявил, что США хотят выступить посредниками, но не являются стороной войны и заинтересованы в прекращении огня и насилия.

    Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в вероятных переговорах в Стамбуле.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    11 мая 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    Трамп призвал Украину немедленно согласиться на переговоры с Россией
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил о необходимости немедленного согласия Киева на переговоры с Москвой по инициативе президента России Владимира Путина.

    Президент США Дональд Трамп призвал Киев незамедлительно согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции, передает РИА «Новости».

    «Украина должна согласиться на это немедленно», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Американский лидер подчеркнул, что подобные переговоры, по его мнению, хотя бы позволят понять, возможна ли сделка между сторонами. Также Трамп выразил сомнения по поводу готовности Украины к заключению соглашения с Путиным.

    Он добавил, что если договоренности достичь не удастся, то европейские лидеры и США будут знать о позициях сторон и смогут определиться с дальнейшими действиями.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

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    14 мая 2025, 01:22 • Новости дня
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    Американский генерал допустил прямой конфликт с Россией из-за Украины
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава северного командования ВС США генерал Грегори Гийо оценил вероятность прямого столкновения России и Соединенных Штатов в ходе доклада Конгрессу, заявив о некоторых возможностях эскалации из-за Украины.

    Возможность прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации украинского конфликта возможна, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо во время выступления в Конгрессе.

    «Есть несколько вариантов развития событий, из-за чего конфликт на Украине может перерасти в прямое военное столкновение с США», – сказал генерал во время доклада в Конгрессе, трансляция которого велась на странице северного командования ВС США в соцсети Х.

    По его словам, несмотря то, что КНР, Россия, КНДР и Иран «пытаются избежать вооруженного конфликта» с США, убежденность этих стран в «упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов США на международной арене и повышает риск просчета», уточняет ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США, Европа и Украина разработали 22 условия прекращения конфликта. Среди прочего, в нем 30-дневное перемирие и отказ США поддерживать вступление Украины в НАТО.

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    13 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин: США продолжают покупать российское ядерное топливо

    Путин призвал перенять прагматичный подход США к экономике

    Путин: США продолжают покупать российское ядерное топливо
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что США продолжают покупать российское ядерное топливо, несмотря на политическую ситуацию, и поощрил аналогичный прагматизм.

    Выступая на встрече с участниками «Деловой России», Путин отметил, что США демонстрируют прагматичный подход в отношениях с другими странами, передает ТАСС.

    В качестве примера глава государства привел продолжающиеся поставки российского ядерного топлива в США. «Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего. С удовольствием», – заявил Путин.

    Он подчеркнул, что американские власти руководствуются выгодой, и назвал такой подход правильным. Путин также добавил, что экономический рост в США остается значимым и «достаточно приличным», хотя и не достигает уровня России. По его словам, ведущие экономики Европы, напротив, оказались в рецессии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США признали свою зависимость от российского ядерного топлива.

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    13 мая 2025, 09:03 • Новости дня
    Уиткофф назвал главные вопросы переговоров России и Украины
    Уиткофф назвал главные вопросы переговоров России и Украины
    @ FRANCIS CHUNG/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Отказ Киева от ряда территорий, статус Запорожской АЭС, а также доступ Украины к Черном морю и Днепру остаются основными проблемами, которые обсуждаются на переговорах, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

    Стивен Уиткофф в интервью порталу Breitbart News заявил, что основные темы переговоров по урегулированию ситуации на Украине связаны с отказом киевских властей от территорий, вопросом о Запорожской атомной электростанции и обеспечением доступа Украины к Днепру и Черному морю, передает ТАСС.

    Уиткофф добавил, что стороны продвинулись в сужении круга обсуждаемых проблем, и спор касается пяти регионов. По словам чиновника, Россия контролирует два из этих регионов, а киевские власти – три других.

    Спецпосланник президента США отметил, что различие между линией фронта, расположением войск и административными границами осложняет переговоры. Он также сообщил, что в настоящее время ведутся неформальные переговоры с обеими сторонами.

    Уиткофф также заявил о необходимости диалога с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что без его подписи мирное соглашение невозможно, так как он является лидером Российской Федерации.

    Уиткофф заявил, что общался с обеими сторонами конфликта, включая Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Рустема Умерова, а также советников по национальной безопасности из Англии, Франции, Германии и Италии.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с дипломатами ЕС и Украины по вопросу прекращения огня и поиска мира на Украине.

    Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи российских и украинских представителей 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в переговорах в Стамбуле.

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал отказ Киева от ультимативных требований важным условием для успеха будущих переговоров.

    Президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    12 мая 2025, 20:55 • Новости дня
    Депутат Бутина: Сложно было снова переживать события в американской тюрьме

    Сериал «Тюремный дневник» о судьбе Марии Бутиной вышел на экраны

    Депутат Бутина: Сложно было снова переживать события в американской тюрьме
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Над сериалом «Тюремный дневник» работал коллектив профессионалов, в картине точно воссоздана атмосфера американской тюрьмы, актриса Мария Жукова весьма достоверно передала характер главной героини фильма, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Мария Бутина, чья судьба легла в основу сценария сериала. В понедельник в Москве прошел предпремьерный показ сериала «Тюремный дневник».

    «Хоть "Тюремный дневник" и не является документальной работой, достоверность показанных в нем событий удалось передать почти на 100%. Поскольку сериал охватывает больший исторический период, чем оригинальная книга, в нем удалось отразить не только опыт заключения главной героини, но и ее повседневную жизнь в Штатах», – рассказывает депутат Госдумы Мария Бутина, чья судьба и легла в основу сюжета ленты.

    «Картина не является каким-либо политическим заявлением. Я вообще не пыталась воплотить историю на большом экране. Однако с вопросом о съемках ко мне обратилась компания "Триикс Медиа", а я очень люблю режиссера Игоря Копылова, сотрудничающего с этой фирмой. Смотрела его работы "Небо" и "Крылья империи". Была очень впечатлена и поэтому решила согласиться на предложение», – добавила она.

    «Здорово, что сериал выходит за рамки описанного мною в одноименной книге. У авторов получилось четко и точно передать дух американской тюрьмы. Отдельно хочу выделить работу актрисы Марии Лопатиной, сыгравшую главную роль – Марии Жуковой. Она очень интересно воплотила этого персонажа, а создание качественного и продуманного образа – это всегда сложно», – отмечает собеседница.

    «Конечно, съемочный процесс не прошел легко. Мне было сложно переживать некоторые моменты моей биографии еще раз. Для работы над сериалом были построены помещения типичной американской тюрьмы. Находиться в этих декорациях непросто», – поясняет депутат.

    Отвечая на вопрос, является ли сериал чем-то большим, чем дневником, основанным на реальных событиях, она отметила, что с его помощью продолжится борьба против «отмены» России и переписывания истории. «Мы видим попытки Запада многое переврать, как это было сделано, например, с моей биографией. Но мы не позволим им исковеркать прошлое», – заключила Бутина.

    В понедельник прошел предпремьерный показ сериала «Тюремный дневник», снятого по одноименной книге Марии Бутиной, члена комитета Госдумы по международным делам. Картина создана кинокомпанией «Триикс Медиа» при поддержке Института развития интернета и онлайн-кинотеатра Okko. Съемки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Кирове.

    По сюжету героиня сериала Мария Жукова находится в тюремном заключении в США, проявляет выдержку в одиночной камере, завоевывает доверие американских арестантов и получает поддержку от Родины. Это сюжет о вере, крепости духа и преодолении русским человеком сложных обстоятельств.

    Сериал направлен на привлечение внимания к проблеме ущемления прав и свобод граждан России в странах Запада.

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    14 мая 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль ответил на заявления Макрона о размещении ядерного оружия Франции в Европе

    Песков заявил о необходимости усилий для стратегической безопасности Европы

    Tекст: Вера Басилая

    России, США и европейским странам предстоит совместная работа по обеспечению стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что обладателям ядерного оружия в Европе необходимо приложить значительные усилия для формирования архитектуры стратегической стабильности, передает ТАСС.

    Песков сделал это заявление в ответ на вопрос о словах президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее выразил готовность обсудить размещение французских самолетов с ядерным оружием на территории других европейских государств.

    Российский посол во Франции Алексей Мешков охарактеризовал французскую инициативу о создании ядерного зонтика для Европы как ироничную, подчеркнув ограниченность военного потенциала Парижа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость диалога с Россией, заявив, что переговоры возможны только после установления перемирия на Украине.

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    13 мая 2025, 05:37 • Новости дня
    Госдеп США сообщил о переговорах Рубио по урегулированию на Украине

    Рубио обсудил с ЕС и Украиной шаги к перемирию и миру

    Госдеп США сообщил о переговорах Рубио по урегулированию на Украине
    @ IMAGO/Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США провел переговоры с дипломатами ЕС и Украины, где обсуждались возможные действия для прекращения огня и достижения мира на Украине.

    Переговоры между Марко Рубио и европейскими коллегами состоялись, сообщает ТАСС. Госсекретарь США обсудил с главой дипломатии ЕС Каей Каллас и министрами иностранных дел Британии, Германии, Польши, Франции, а также Украины, новые шаги по прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине.

    В заявлении Госдепартамента отмечается, что обсуждение коснулось дальнейших усилий по установлению мира на Украине. «Стороны обсудили дальнейшие шаги на пути к прекращению огня и миру на Украине», – говорится в сообщении пресс-службы.

    Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Киевом без предварительных условий. Он предложил начать диалог 15 мая в Стамбуле. По словам российского лидера, Москва объявляла о перемириях, однако киевские власти неоднократно их нарушали, в том числе в недавний трехдневный период на юбилей Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал отказ от ультимативных требований со стороны Киева ключевым условием успеха будущих переговоров в Стамбуле.

    Госсекретарь США выразил признательность турецкому министру за помощь в подготовке возможных прямых контактов Москвы и Киева и отметил прием в Турции.

    Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого рассмотрели вопросы, связанные с проведением переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

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    13 мая 2025, 17:12 • Новости дня
    Келлог объявил о возможных санкциях против Банка России и перевозчиков нефти
    Келлог объявил о возможных санкциях против Банка России и перевозчиков нефти
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае отсутствия продвижения по урегулированию конфликта на Украине Вашингтон рассматривает введение «самых жестких» санкций, включая ограничения против Банка России и транспортировки российской нефти.

    Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News, передает РИА «Новости». Келлог подчеркнул, что новые санкции могут быть серьезнее всех ранее введенных. По его словам, возможные меры предполагают введение ограничений против Банка России и компаний, перевозящих российскую нефть.

    Он отметил: «Это могут быть значительные санкции… Эти санкции очень серьезны. Они жестче, чем мы когда-либо видели». Дипломат пояснил, что подобные шаги станут ответом на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

    Напомним, с конца февраля 2022 года против России было введено почти 29 тысяч не торговых санкций, при этом на долю США пришлось более семи тысяч таких мер.

    В апреле Соединенные Штаты расширили санкционные списки, добавив четыре физических лица из России, три российские компании и один российский сухогруз.

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    12 мая 2025, 00:17 • Новости дня
    Захарова заявила о борьбе России и Китая за правду о Второй мировой войне

    Захарова обвинила Запад в попытках переписать историю Второй мировой войны

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на единство России и Китая в вопросе сохранения памяти о героизме народов Второй мировой войны.

    Россия и Китай продолжают отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью русско-китайскому культурному центру «Жар-птица», передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН только Россия и Китай «сражаются за историческую память», в то время как США, Франция и Британия, по словам Захаровой, действуют в противоположном направлении и стремятся переписать историю.

    «Кто из этой пятерки вообще сражается за историческую память? Только две наши страны – Россия и Китай. Это правда. Потому что три страны – Соединенные Штаты Америки, Франция и Британия, сражаются ровно за противоположность, чтобы переписать эту историю», – сказала Захарова.

    Дипломат отметила, что с каждым годом становится все меньше ветеранов и свидетелей войны, что, по ее мнению, Запад стремится использовать для искажения итогов войны. Захарова заявила, что после ухода последних свидетелей страны Запада намерены «полностью переписать историю, отказаться от итогов Нюрнберга и снести памятники».

    Она подчеркнула, что такие действия приведут к возвращению «к временам империализма, колониализма, но уже на новом уровне», что Захарова назвала «новым дном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова после возложения цветов к плите «Дух Эльбы» заявила, что страны Запада страдают «исторической амнезией».

    Захарова публиковала советскую карикатуру, чтобы проиллюстрировать отношение США и Британии к нацизму. Она также выразила возмущение в связи с заявлениями итальянского лидера Серджо Маттареллы о России, отметив, что они оскорбляют память борцов с фашизмом во времена Великой Отечественной войны.

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    12 мая 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп заявил о важности переговоров России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая.

    Американский лидер выразил уверенность в том, что обсуждение между делегациями поможет достичь позитивных результатов, передает ТАСС.

    Трамп добавил: «Встреча в четверг с участием России и Украины весьма важна. Я очень настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что в результате этой встречи может произойти что-то хорошее».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на скорое начало переговоров между сторонами конфликта на Украине, отметив важность поиска компромисса.

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    14 мая 2025, 03:58 • Новости дня
    Американский генерал заявил об угрозе для США из-за российских ракет

    Tекст: Антон Антонов

    За последние три года Россия значительно нарастила потенциал крылатых ракет, это создает угрозу для США, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Грегори Гийо.

    «Россия усилила свои и без того внушительные возможности угрожать Северной Америке обычными крылатыми ракетами воздушного и морского базирования», – приводит слова Гийо ТАСС.

    Он указал, что годы специальной военной операции на Украине позволили получить «ценный оперативный опыт российским летным экипажам и военно-морским силам».

    Он подчеркнул, что в 2024 году Россия возобновила довоенный темп патрулирования стратегического сдерживания, включая многочисленные полеты вдоль побережья Северной Америки. По его словам, угрозу для США также представляют новые российские вооружения: ракетный комплекс «Сармат», подводная ядерная торпеда «Посейдон» и крылатая ракета «Буревестник».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гийо заявил, что угроза прямого конфликта между Россией и США в случае эскалации конфликта на Украине является реальной.

    Американские военные начали экстренную разработку новой системы противоракетной обороны под названием «Золотой купол». Москва и Пекин указали, что создание подобной системы приводит к гонке вооружений в космосе и превращает космическое пространство в арену вооруженного противоборства.

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    13 мая 2025, 05:25 • Новости дня
    Маск показал танец гуманоидного робота Optimus в реальном времени

    Опубликовано видео танцующего в реальном времени робота Optimus Tesla

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск продемонстрировал возможности робота Optimus, опубликовав видео с танцем, снятое в режиме реального времени и размещенное в социальной сети X.

    Американский предприниматель Илон Маск выложил видеозапись танцующего гуманоидного робота Optimus от компании Tesla, передает РИА «Новости». По словам Маска, ролик был записан в реальном времени, что он особо отметил в публикации в социальной сети X.

    Также Маск напомнил о презентации 2021 года, когда вместо настоящего робота на сцене выступал актер в костюме и повторял танцевальные движения.

    «То, что начиналось как актер в костюме, теперь стало реальностью», – заявил Маск, подчеркивая достигнутый прогресс в разработке. Ранее Маск говорил, что благодаря нейросетям Optimus получил возможность передвигаться по пересеченной местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил, что создание автономных марсианских городов поможет человечеству избежать гибели из-за катастроф на Земле.

    Маск обратил внимание на сокращение числа боевых кораблей британского флота и отметил, что российский флот адаптирует стратегию к современным вызовам.

    База Старбейз в Техасе, где находится штаб-квартира SpaceX, получила юридический статус города после голосования жителей.

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    13 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Reuters: Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул для переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог намерены отправиться в Стамбул, пишет Reuters.

    По данным Reuters, представители США планируют принять участие в переговорах по теме урегулирования ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

    В Кремле сообщили о продолжающейся работе по подготовке российской делегации к переговорам с Украиной, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

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