Генерал США допустил войну с коалицией России и Китая

Tекст: Ольга Иванова

Гипотетический конфликт США с Россией, Китаем, КНДР или Ираном может быстро перерасти в противостояние с коалицией государств, передает ТАСС. Такую оценку дал глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо в письменном заявлении для комитета по делам вооруженных сил Сената. Он отметил, что стратегическое партнерство между Россией, Китаем, КНДР и Ираном существенно расширилось после начала Россией специальной военной операции на Украине.

Гийо подчеркнул, что пока речь не идет о формировании военного союза, однако общее восприятие Запада как дестабилизирующей силы может стать основой для военного партнерства. Генерал отдельно отметил развитие стратегических связей между Москвой и Пекином, которые, по его словам, «последовательно развивают стратегическое партнерство и военное сотрудничество для противостояния тому, что они расценивают как постоянную угрозу со стороны США их базовым интересам в сфере безопасности».

По мнению главы командования, сотрудничество России и Китая способно быстро вырасти до скоординированных военных операций, что серьезно осложнит планирование для США и их союзников. Он считает, что КНР наращивает возможности конвенционального вооружения и совершенствует средства доставки ядерного оружия, чтобы угрожать Северной Америке.

Ранее Гийо заявил об угрозе для США из-за российских ракет.