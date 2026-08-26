На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей смешариков на детской площадке.0 комментариев
Журналист Хелали подал документы на получение гражданства России
Журналист из США Хелали подал документы на российское гражданство
Американский журналист Кристофер Хелали заявил, что завершил сбор и передачу необходимых бумаг для официального вступления в гражданство Российской Федерации.
Американский корреспондент Кристофер Хелали предоставил властям все запрошенные бумаги для оформления российского паспорта, передает РИА «Новости».
«К настоящему времени я предоставил все, что меня просили предоставить», – сообщил репортер.
Обсуждение вопроса о получении статуса началось летом 2025 года. В феврале текущего года иностранец направил официальное письмо президенту Владимиру Путину. В июне администрация главы государства подтвердила получение соответствующего обращения.
Сейчас заявка находится на стадии рассмотрения, существенных подвижек пока нет. Ранее корреспондент выражал надежду стать гражданином страны в ближайшие месяцы. Он регулярно посещает российские регионы, включая Донбасс и Курскую область.
Ранее американский журналист Кристофер Хелали лишился преподавательской работы после поездки в Донбасс.
На Петербургском международном экономическом форуме репортер обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о гражданстве.
Также Хелали призвал западных коллег показывать правду о реальной жизни россиян.