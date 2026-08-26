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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей смешариков на детской площадке.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    16 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Американские феминистки окончательно сошли с ума

    Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.

    21 комментарий
    26 августа 2026, 08:33 • Новости дня

    Журналист Хелали подал документы на получение гражданства России

    Журналист из США Хелали подал документы на российское гражданство

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Кристофер Хелали заявил, что завершил сбор и передачу необходимых бумаг для официального вступления в гражданство Российской Федерации.

    Американский корреспондент Кристофер Хелали предоставил властям все запрошенные бумаги для оформления российского паспорта, передает РИА «Новости».

    «К настоящему времени я предоставил все, что меня просили предоставить», – сообщил репортер.

    Обсуждение вопроса о получении статуса началось летом 2025 года. В феврале текущего года иностранец направил официальное письмо президенту Владимиру Путину. В июне администрация главы государства подтвердила получение соответствующего обращения.

    Сейчас заявка находится на стадии рассмотрения, существенных подвижек пока нет. Ранее корреспондент выражал надежду стать гражданином страны в ближайшие месяцы. Он регулярно посещает российские регионы, включая Донбасс и Курскую область.

    Ранее американский журналист Кристофер Хелали лишился преподавательской работы после поездки в Донбасс.

    На Петербургском международном экономическом форуме репортер обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о гражданстве.

    Также Хелали призвал западных коллег показывать правду о реальной жизни россиян.

    25 августа 2026, 17:35 • Новости дня
    На приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
    На приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщает CBS News.

    О прибытии Рэтклиффа в Россию сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в своем блоге в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По ее данным, Рэтклифф прилетел в Россию на борту военно-транспортного самолета C-17. В Москве у главы ЦРУ запланированы встречи, однако их содержание и состав участников пока не раскрываются.

    Рэдклифф возглавляет ЦРУ с января 2025 года.

    Ранее сообщалось, что американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл в московский аэропорт транзитным рейсом из Латвии.

    Дмитрий Песков в мае подтвердил наличие контактов между спецслужбами Москвы и Вашингтона. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин допустил проведение личной встречи с Джоном Рэтклиффом. Ранее руководители двух ведомств договорились о регулярном взаимодействии для снижения конфронтации.

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    25 августа 2026, 12:26 • Новости дня
    Американский военный самолет Boeing C-17A приземлился в Москве

    Военно-транспортный самолет США прибыл в Москву с базы под Вашингтоном

    Американский военный самолет Boeing C-17A приземлился в Москве
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III совершил посадку в московском аэропорту, прибыв транзитным рейсом из Латвии.

    Военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился в Москве около 10:00 мск, передает ТАСС.

    Согласно данным онлайн-систем мониторинга авиатрафика, воздушное судно вылетело с американской военной базы Эндрюс, расположенной под Вашингтоном.

    Маршрут борта пролегал транзитом через Латвию. Источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза подтвердил, что самолет вылетел из Риги в направлении российской территории.

    «Борт проследовал в сторону государственной границы с Россией», – сказал собеседник агентства. Также отмечается, что перед прибытием в Латвию самолет совершил посадку в аэропорту Чарльстона.

    Напомним, СМИ анонсировали скорый визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности президента России выслушать предложения американских посланников.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал своевременно назвать точную дату приезда делегации.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

    Комментарии (0)
    25 августа 2026, 14:57 • Новости дня
    Появились кадры приземления американского военного самолета во Внуково

    Кадры приземления американского военного самолета во Внуково появились в Сети

    Появились кадры приземления американского военного самолета во Внуково
    @ M10S/Thenews2/Zuma/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Кадры прибытия военно-транспортного самолета ВВС США Boeing C-17 Globemaster III в Москву распространились в интернете.

    Кадры прибытия борта военно-воздушных сил Соединенных Штатов в российскую столицу распространились в интернете, передает «Газета.Ru».

    Военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 совершил посадку 25 августа.

    Предполагаемой целью визита американского воздушного судна называется предстоящий обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами.

    Ранее сообщалось, что американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл в московский аэропорт транзитным рейсом из Латвии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о прибытии транспортного самолета военно-воздушных сил США в Москву, планов переговоров с членами американской администрации в ближайшие дни нет.

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    25 августа 2026, 18:51 • Новости дня
    Американский военно-транспортный самолет покинул Москву
    Американский военно-транспортный самолет покинул Москву
    @ J.W.Alker/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III вылетел из российской столицы в обратном направлении.

    По данным систем онлайн-мониторинга авиационного трафика, борт направился к границе с Латвией, передает ТАСС.

    Известно, что этот маршрут используется для транзита с военной базы Эндрюс, расположенной в Вашингтоне.

    Напомним, директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч. Военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился в московском аэропорту транзитным рейсом из Латвии.

    Российский рынок акций продемонстрировал ускорение роста на фоне визита главы американской разведки.

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    26 августа 2026, 06:49 • Новости дня
    Песков: Визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву связан с контактами спецслужб
    Песков: Визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву связан с контактами спецслужб
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил Washington Post, что речь идет об «установлении контактов между спецслужбами». Издание пишет, что Песков не предоставил какие-либо дополнительные подробности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ прибыл в Москву на военно-транспортном самолете во Внуково.

    Позднее американский военно-транспортный самолет покинул Москву.

    Ранее Песков подтвердил сохранение отдельных контактов между спецслужбами России и США.

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    24 августа 2026, 21:18 • Новости дня
    Киев, Вашингтон и чиновники ЕС подготовили план завершения конфликта

    Times: Киев, Вашингтон и чиновники ЕС подготовили план завершения конфликта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украина совместно с посланниками президента США Дональда Трампа и европейскими чиновниками подготовила план завершения конфликта на Украине, пишут британские СМИ.

    Документ предполагает прекращение огня, взаимный отвод российских и украинских войск от линии фронта и создание буферной зоны между сторонами, передает Ura.ru Ura.ru со ссылкой на Times.

    По данным газеты, к обсуждению плана может подключиться Ватикан. Архиепископ Пол Ричард Галлахер уже прибыл в Россию и во вторник должен встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    Источники издания не исключают, что представитель Ватикана передаст российскому министру украинское предложение по урегулированию конфликта.

    Напомним, Галлахер в рамках визита в Россию запланировал провести переговоры с помощником президента Юрием Ушаковым.

    Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила о запланированной на 25 августа встрече архиепископа с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым

    Посол России при Святом престоле Иван Солтановский при этом исключил превращение Ватикана в полноценную площадку для переговоров по украинскому урегулированию.

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    23 августа 2026, 12:29 • Новости дня
    Ушаков допустил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС в Китае

    Ушаков: Путин и Трамп неизбежно встретятся в случае приезда на саммит АТЭС в КНР

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп неизбежно встретятся и переговорят, если приедут на саммит АТЭС в Китае, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин и Трамп обязательно проведут двустороннюю беседу в случае совместного участия в ноябрьском саммите АТЭС, передают «Вести». Мероприятие состоится 18-19 ноября.

    «Еще так много времени до саммита АТЭС. Но если лидеры будут на одном и том же мероприятии, то, мне кажется, они неизбежно встретятся и переговорят», – подчеркнул помощник президента России Юрий Ушаков.

    Отвечая на вопрос о наличии конкретных сигналов со стороны Вашингтона, представитель Кремля отметил необходимость сначала дождаться самого форума. По его словам, до этого события предстоит провести еще много крупных международных встреч.

    Ранее президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите АТЭС в Китае.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил вероятность двусторонних контактов с Дональдом Трампом на полях этого форума.

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    23 августа 2026, 23:07 • Новости дня
    Кандидат в президенты США Сэйр призвала к гуманитарным обменам с Россией

    Кандидат в президенты США Сэйр призвала к гумобменам с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Кандидат на пост главы Белого дома Дайэн Сэйр призвала к расширению культурных связей между Россией и США, подчеркнув духовное родство двух народов.

    Независимый кандидат в президенты США Дайэн Сэйр выступила за активизацию российско-американских гуманитарных обменов, передает ТАСС. Она отметила, что между народами двух стран гораздо больше сходства, чем различий.

    «Обмены между американцами и россиянами можно было бы только приветствовать. У нас очень много общего – вероятно, гораздо больше, чем различий», – заявила Сэйр.

    В январе 2026 года она объявила о выдвижении на выборы 2028 года.

    Сэйр подчеркнула любовь американцев к музыке великих русских композиторов, таких как Петр Чайковский, Сергей Рахманинов и Николай Римский-Корсаков, а также к Большому театру.

    Она рассказала, что как основатель хора Шиллеровского института в Нью-Йорке планировала в 2024 году вместе с российскими музыкантами отметить 200-летие премьеры «Торжественной мессы» Бетховена в Петербурге.

    «Однако по очевидным причинам это оказалось невозможно», – выразила сожаление американский политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров в мае назвал отношения президентов России и США дружескими. В июле Лавров и Рубио приветствовали возобновление контактов Роскосмоса и НАСА. Рубио назвал Россию вызовом для США.

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    24 августа 2026, 17:10 • Новости дня
    Российские руферы Биркус и Николау прибыли в суд Нью-Йорка

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские руферы Иван Биркус и Ангелина Николау прибыли в зал суда в Нью-Йорке для участия в слушаниях по их делу, возбужденному после незаконного подъема на шпиль знаменитого небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг.

    Полиция ограничила фото- и видеосъемку в помещении согласно правилам суда, передает ТАСС. Подсудимые заняли места рядом с другими обвиняемыми, чьи дела также рассматриваются утром в понедельник.

    Суд должен рассмотреть дела 29 человек начиная с 16.00 по московскому времени, однако заседания пока не начались. В зале присутствуют судебные клерки и полицейские, ожидающие судью.

    Ранее стало известно, что Биркусу и Николау предъявлены обвинения в незаконном проникновении в здание с целью совершения преступления. Также их обвиняют в создании угрозы безопасности, повреждении чужой собственности и нарушении общественного порядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Нью-Йорка задержала россиян Ивана Биркуса и Ангелину Николау после подъема на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. Прокуратура Манхэттена заявила о риске 20-летнего тюремного заключения для экстремалов.

    Американский адвокат Аркадий Бух допустил возможность получения руферами условного срока.

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    25 августа 2026, 12:58 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали прибытие военного самолета США в Москву

    Песков: Планов о встрече в Кремле с представителями США на этой неделе нет

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о прибытии транспортного самолета военно-воздушных сил США в Москву, планов переговоров с членами американской администрации в ближайшие дни нет.

    По словам Пескова, встреча с представителями американской администрации в Москве на текущей неделе не состоится, передает РИА «Новости».

    «Нет, таких планов нет», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Официальный представитель Кремля также добавил, что не располагает никакими сведениями о прибытии транспортного самолета военно-воздушных сил США.

    Ранее американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A прибыл в московский аэропорт транзитом из Латвии.

    До этого российские власти пообещали своевременно назвать точную дату приезда спецпосланников президента США в Москву.

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    25 августа 2026, 17:09 • Новости дня
    Кортеж с американскими дипломатическими машинами проехал по центру Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В центре Москвы заметили организованную колонну автомобилей с американскими дипломатическими номерами, следовавшую в сопровождении эскорта.

    По центральным улицам российской столицы проехали несколько автомобилей с американскими дипломатическими номерами, сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Транспортные средства передвигались в сопровождении эскорта. Другие подробности произошедшего не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III приземлился во Внуково.

    пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил возможность переговоров с представителями США на текущей неделе.

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    25 августа 2026, 20:10 • Новости дня
    Вылетевший из Москвы американский военный самолет приземлился в Риге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Покинувший Москву военно-транспортный самолет Соединенных Штатов Америки совершил посадку в Риге.

    «Американский самолет Boeing C-17A Globemaster III вошел в воздушное пространство Латвии через контрольную точку OPOKA на границе с Россией, после чего совершил посадку в аэропорту Риги», – заявил собеседник ТАСС.

    Утром этот же борт летел транзитом через латвийскую столицу в Москву с военной базы Эндрюс под Вашингтоном.

    Ранее журналисты телеканала CBS News сообщали, что в Россию для проведения ряда встреч прилетал директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

    Позже самолет Boeing C-17A Globemaster III вылетел из российской столицы в обратном направлении.

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    24 августа 2026, 19:35 • Новости дня
    ФБР отказалось подтвердить возможный визит директора бюро в Москву

    ФБР отказалось подтвердить возможный визит директора бюро Пателя в Москву

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские спецслужбы оставили без ответа информацию о грядущей поездке руководителя ФБР Кэша Пателя в Россию этой осенью.

    Федеральное бюро расследований не стало подтверждать данные о вероятной поездке Кэша Пателя в Москву, передает РИА «Новости». В ответ на соответствующий запрос журналистов представители ведомства ответили предельно коротко. «Мы отказываемся от комментария», – подчеркнули в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ анонсировали октябрьский визит директора ФБР Кэша Пателя в Россию.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил отсутствие у руководства страны сведений об этой поездке.

    Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул Кэша Пателя на должность главы ведомства в конце 2024 года.

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    25 августа 2026, 08:49 • Новости дня
    Американский журналист лишился работы из-за поездки в Донбасс

    Американского журналиста Хелали уволили после выступления в ООН о Донбассе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский журналист Кристофер Хелали рассказал, что в 2025 году подвергся масштабной травле и лишился преподавательской работы после поездки в Донбасс и публичного рассказа об увиденном.

    Американский журналист Кристофер Хелали столкнулся с серьезными последствиями после посещения Донбасса в 2024 году, передает РИА «Новости».

    «После моей первой поездки в Донбасс в 2024 году и рассказа об увиденном в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на меня оказывали колоссальное давление. Началась масштабная кампания с требованием лишить меня преподавательской работы, которая в итоге достигла своей цели в 2025 году», – поделился он.

    Репортер сообщил, что преследования не ограничились увольнением. Ему искусственно урезали охваты публикаций в социальных сетях и лишили возможности зарабатывать на блоге. Кроме того, мужчине поступали анонимные угрозы расправой, а в прошлом году его данные внесли в базу украинского портала «Миротворец».

    Хелали регулярно посещает Россию. В мае этого года он осмотрел место удара украинских войск по колледжу в Старобельске, а ранее приезжал в Курскую область. На Петербургском международном экономическом форуме американец рассказал о просьбе предоставить ему российское гражданство, адресованной Владимиру Путину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Кристофер Хелали обратился к Владимиру Путину с просьбой о предоставлении гражданства России.

    На полях форума по безопасности Хелали назвал тяжелейшим опытом посещение атакованного колледжа в Старобельске.

    После осмотра разрушенного здания Хелали призвал Москву к полному выполнению задач специальной военной операции.

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    25 августа 2026, 10:47 • Новости дня
    Глава Роскосмоса заявил о невозможности работы на МКС без США

    Баканов: США и Россия не могут существовать друг без друга на МКС

    Tекст: Вера Басилая

    Международная космическая станция (МКС) не может существовать без совместной работы России и США и поддержки ими друг друга, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    По словам Баканаова, Россия и США зависят друг от друга на Международной космической станции, и в экстренной ситуации спасти экипаж сможет только партнер, передает ТАСС.

    «Команда слаженная, отработанная, поскольку у нас перекрестные полеты, у нас два сегмента на МКС: российский и американский. По сути, это совместная инфраструктура. Такое мини-государство на орбите Земли. Задаются часто вопросы: «Почему мы с американцами, зачем?» Это очень важно понимать, что мы друг без друга на МКС существовать не сможем. Мы должны друг другу помогать, и в случае чего спасти друг друга может прийти только партнер», – рассказал руководитель в комментарии телеграм-каналу «Юнашев Live».

    По словам Баканова, Россия и США уже раскрыли друг другу часть характеристик космической техники. Он отметил, что существует вероятность продолжения сотрудничества на околоземной орбите и после завершения работы МКС. Кроме того, продление эксплуатации станции до 2030 года, инициированное американской стороной, не повлияет на планы по созданию Российской орбитальной станции (РОС). Первый модуль РОС планируется изготовить и запустить в 2028 году.

    Глава Роскосмоса также подчеркнул, что благодаря поддержке руководства страны средства на развитие космической отрасли в России находятся, несмотря на бюджетные сложности. Он добавил, что возобновлять работу научных школ всегда сложнее, чем поддерживать и наращивать темп.

    Руководители Роскосмоса и НАСА договорились о продлении работы МКС до 2030 года.

    Российская и американская стороны подготовили совместную программу сведения станции с орбиты.

    Специалисты планируют отделить модули будущей Российской орбитальной станции в процессе затопления МКС.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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