Журналист из США Хелали рассказал об ужасе после посещения Старобельска в ЛНР

Tекст: Вера Басилая

Визит в колледж в Старобельске после атаки вооруженных сил Украины оказался тяжелейшим испытанием для представителей прессы, передает РИА «Новости». Об этом заявил американский журналист Кристофер Хелали в ходе выступления на полях форума по безопасности.

«Пребывание в Старобельске было тяжелейшим опытом, и для нас увидеть это своими глазами, стать свидетелями этого ужаса было по-настоящему сложным процессом и сложным опытом», – подчеркнул репортер из США.

По словам публициста, последствия действий киевского режима произвели глубокое впечатление на иностранных гостей. Он добавил, что масштабы катастрофы буквально шокировали его коллегу, который приехал в Донбасс в первый раз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важной поездку иностранных журналистов на место трагедии.

Американец Кристофер Хелали после осмотра разрушенного здания призвал Россию достичь всех целей спецоперации.

Ирландский журналист Чей Боуз побывал на месте удара по Старобельскому колледжу в ЛНР и назвал киевский режим террористическим.

В результате атаки украинских беспилотников на колледж в Старобельске погиб 21 человек.