Атакованный дронами «Арктик Метагаз» отбуксирован в международные воды

Газовоз «Арктик Метагаз» отбуксирован в международные воды под наблюдением Ливии

Tекст: Антон Антонов

Аль-Шариф сообщил, что газовоз «Арктик Метагаз» находится в 80 милях от побережья в международных водах. По его словам, буксировка судна продолжается под наблюдением ливийских военно-морских сил, и утечек с танкера не зафиксировано, угрозы для ливийского побережья нет, передает РИА «Новости».

«Танкер был отбуксирован судном, принадлежащим Национальной нефтяной корпорации», – сообщил он. Власти Ливии ранее не смогли отбуксировать газовоз в порт из-за неблагоприятных погодных условий. Представитель комитета уточнил, что для обеспечения безопасности побережья и вод региона от возможных рисков состоялась встреча членов комитета с российским послом и представителями компании – владельца судна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке украинских беспилотных катеров с побережья Ливии в Средиземном море. Президент России Владимир Путин называл случившееся террористической атакой.