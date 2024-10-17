  • Новость часаЗеленский назвал ядерное оружие альтернативой вступлению Украины в НАТО
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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Биохимия определит экономику счастья

    Отказ от ВВП как главного экономического показателя обсуждается давно. В основном все крутится вокруг понимания, что растить надо не некую абстрактную цифру – это неизбежно превращается в самоцель. Растить надо счастье людей.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Госзаказ возвращает культуре смысл

    Госзаказ призван компенсировать дефицит соразмерности культуры развернувшимся реалиям возвращенной истории. То есть хочешь – не хочешь, но нашему обществу предстоит большой разговор о своей самоидентификации и построение планов на исторические перспективы.

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    17 октября 2024, 18:12 • Новости дня

    Bild: Украина готова создать ядерное оружие за несколько недель

    Bild: Украина готова создать ядерное оружие за несколько недель
    @ IMAGO/Ales Utouka/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может разработать ядерное оружие в течение нескольких недель, если его не позовут в НАТО, заявил неназванный украинский чиновник газете Bild (русская версия издания признана иноагентом в РФ).

    Украина обладает материалами и знаниями для создания ядерной бомбы, для первой бомбы потребуется лишь несколько недель с момента приказа, сказал собеседник Bild, передает РИА «Новости». Отмечается, что предложение о возможном создании бомбы было сделано несколько месяцев назад в ходе закрытого брифинга. Такой сценарий рассматривается на случай, если Украину не примут в НАТО после урегулирования конфликта.

    По данным газеты, готовность Киева создать собственное ядерное оружие подтверждают недавние слова президента Украины Владимира Зеленского. В разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом Зеленский якобы заявил, что либо у киевского режима будет ядерное оружие, либо ему придется искать другие альянсы.

    Минобороны России ранее заявляло, что информация о возможном ввозе на Украину отработанного ядерного топлива и опасных химикатов может свидетельствовать о подготовке киевским режимом грязной бомбы.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после этого отмечал, что наблюдатели организации на всех контролируемых киевским режимом атомных электростанциях не фиксируют радиоактивных утечек, которые могли бы свидетельствовать о создании такой бомбы.

    17 октября 2024, 05:54 • Новости дня
    Харьковские власти поддержали референдум о вхождении области в состав России
    Харьковские власти поддержали референдум о вхождении области в состав России
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал инициативу о проведении референдума по вхождению региона в состав России, отметив необходимость детального изучения общественного мнения.

    Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА «Новости» о поддержке референдума по вопросу вхождения региона в состав России. Он подчеркнул, что находится на стороне жителей в этом вопросе, однако отметил необходимость более глубокого изучения общественного мнения.

    Во время встречи с жителями села Граково Харьковской области к Ганчеву обратились с просьбой провести референдум о присоединении к России на контролируемой территории. Ганчев заявил, что такое решение должны принимать все жители области, вне зависимости от их гражданства.

    Ганчев добавил, что многие жители региона, находящиеся в оккупации, также могут поддерживать эту идею. Он отметил, что их политическая воля будет определяющим фактором. По словам Ганчева, поступающие пожелания граждан уже отражают общественное мнение, и требуется его более масштабное изучение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Харьков и область будут освобождены в ближайшее время для обеспечения безопасности России.

    Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в Харьковскую область прибыли отбывавшие наказание в местах лишения свободы мобилизованные украинцы.

    Кроме того, депутат Госдумы России, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сообщил, что жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город.

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    16 октября 2024, 23:44 • Новости дня
    На Западе поставили Украине условие для вступления в НАТО

    Associated Press: Границы Украины должны быть четко демаркированы для вступления в НАТО

    На Западе поставили Украине условие для вступления в НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/Zuma/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные дипломаты считают, что Украина может вступить в НАТО только после четкой демаркации своих государственных границ, что позволит определить условия действия пятой статьи Североатлантического договора.

    Украина для вступления в НАТО должна иметь четко определенные государственные границы, сообщает Associated Press со ссылкой на западных дипломатов. Такое условие позволит точно определить, в каких случаях будет применяться пятая статья Североатлантического договора о коллективной обороне.

    Украинский президент Владимир Зеленский представил в Верховной раде план победы, где первым пунктом стоит немедленное приглашение Украины в альянс.

    В плане также упоминается снятие ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России.

    Зеленский надеется завершить конфликт до 2025 года.

    В российском МИД данный план назвали набором бессвязных лозунгов. Кроме того, постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила, что альянс в ближайшее время не планирует приглашать Украину в свои ряды.

    Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет угрозу для безопасности России, и эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский презентовал в Раде свой «план победы», который включает приглашение Украины в НАТО «уже сейчас».

    При этом канцлер Германии Олаф Шольц остался на прежней позиции относительно вступления Украины в НАТО после встречи с Зеленским.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрия Песков отметил, что так называемый мирный план Зеленского является прикрытием для продолжения политики США, направленной на ведение войны до последнего украинца. 

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    17 октября 2024, 13:40 • Видео
    «Теперь Украина воюет с тремя странами»

    «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

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    17 октября 2024, 09:27 • Новости дня
    ВС России уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ под Красноармейском
    ВС России уничтожили основную часть 152-й бригады ВСУ под Красноармейском
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска ликвидировали основную часть 152-й отдельной егерской бригады ВСУ под Красноармейском в Донецкой народной республике. Уничтожены новобранцы без боевого опыта.

    Российские войска уничтожили значительную часть 152-й отдельной егерской бригады вооруженных сил Украины в районе Красноармейска, сообщает ТАСС. По словам представителя силовых структур, большая часть бригады погибла в ходе боевых действий. Подразделение состояло преимущественно из новобранцев, не имевших боевого опыта. Некоторые солдаты сбежали с поля боя.

    По данным силовиков, на ранее контролируемых ВСУ территориях остаются сотни тел украинских военнослужащих. Поскольку ситуация на линии боевого соприкосновения не позволяет провести полноценные погребальные обряды, тела временно хоронят на месте.

    Силовики также отмечают, что ВСУ предпринимают попытки выхода малыми группами из Селидова. Это явление не имеет массового характера, но становится все более частым. Оперативная обстановка для украинских военных вокруг Селидова ухудшается, и вскоре они могут оказаться перед выбором между утилизацией личного состава или попыткой вывода своих сил из города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о наличии всех предпосылок для «охвата» города Селидово на Красноармейском направлении. Подконтрольные киевскому режиму населенные пункты Кураховка и Селидово попадают в клещи российских военных. На линии фронта в районе города Селидово, подконтрольного Киеву, украинские силы столкнулись с ухудшением ситуации.

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    17 октября 2024, 13:22 • Новости дня
    Эксперт назвал условие проведения референдума в Харьковской области

    Политолог Скачко: Опыт Донбасса и Новороссии подсказывает, что харьковчане захотят войти в состав России

    Эксперт назвал условие проведения референдума в Харьковской области
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    После того беспредела, который учинили ВСУ, а также учитывая опыт Донбасса и Новороссии, вероятность, что жители Харьковской области захотят войти в состав России, очень высока, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее глава российской администрации Харьковской области поддержал идею референдума о вхождении региона в состав России.

    «Референдум о вхождении Харьковской области в состав России станет шагом, который подтвердит серьезность намерений Москвы», – считает Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». По его мнению, проведение плебисцита будет возможным лишь после освобождения всей территории региона.

    «Когда ВСУ будут выдавлены за пределы Харьковской области, перед ВС России будет стоять задача по обеспечению безопасности местных жителей. Референдум же в очередной раз покажет, что Москва не захватывает и не аннексирует территории, о чем говорят на Западе, а предоставляет людям, проживающим в регионе, возможность определять свою судьбу», – пояснил собеседник.

    Скачко не исключает, что одним из условий завершения СВО станет всенародный опрос на Украине. Что касается непосредственно потенциального референдума в Харьковской области, то прогнозировать его результаты рано, считает он. Впрочем, по его мнению, «после того беспредела, который устроили ВСУ», а также учитывая опыт Донбасса и Новороссии, вероятность, что жители региона захотят войти в состав России, очень высока».

    А вот что можно спрогнозировать с уверенностью – так это реакцию Запада. «Там, конечно, не признают результаты, как это было с итогами плебисцита в других регионах. Более того, для них это станет поражением – военным и мировоззренческим. Позиция Киева же будет повторять позицию США и Европы. Вот только их мнение мало кого интересует», – заключил Скачко.

    Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев поддержал население в вопросе проведения референдума о вхождении в состав России. С идеей выступили жители села Граково. Ганчев ответил, что такое решение должны принимать все жители области.

    «Для жителей Харьковской области сейчас не имеет значения гражданство, принимать будут решение не только граждане, которые уже получили гражданство России. Есть люди, которые сейчас в Харькове живут, они находятся в оккупации – уверен, пускай не все, но много людей, если бы могли задать нам этот вопрос, они бы тоже его задали», – сказал он, его слова приводит РИА «Новости». При этом глава администрации подчеркнул, что общественное мнение нужно изучить подробнее.

    На фоне рассуждений о возможности проведения референдума пророссийское подполье сообщает, что ВСУ пригрозили оставить позиции на Харьковском направлении. По словам собеседника РИА «Новости», украинские военнослужащие жалуются, что у них мало офицеров, ощущается нехватка дронов, ПТРК и боеприпасов, а в частях процветает дезертирство.

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    17 октября 2024, 10:30 • Новости дня
    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине

    Захарова предложила Германии прекратить поставки оружия Украине для мира

    Захарова предложила альтернативу ультиматуму Мерца по Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова высказалась против поставок Германией оружия Украине, прокомментировав слова Фридриха Мерца о российском ультиматуме.

    Захарова подчеркнула, что если Германия действительно стремится к прекращению боевых действий на Украине, ей следует остановить поставки вооружений киевскому режиму, передают «Известия».

    «А ультиматум пусть жене своей объявит», – отметила дипломат.

    Лидер партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц ранее выразил мнение, что Россия должна выполнить определенные условия, которые могут быть восприняты как ультиматум.

    Официальный представитель МИД заявляла, что урегулирование на украинской территории невозможно без учета российских интересов. Она также подчеркнула, что все субъекты, входящие в состав России, не являются предметами переговоров по Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков в свою очередь заявлял, что Россия не пойдет на какие-либо ультиматумы по украинскому конфликту.

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    17 октября 2024, 13:43 • Новости дня
    Киев предложил Азербайджану схему замены российского газа

    Киев предложил Азербайджану и Словакии схему с реэкспортом газа в Европу

    Tекст: Александра Юдина

    Украина предлагает заменить российский газ на азербайджанский, выступая реэкспортером, что позволит Западу управлять газовыми поставками через украинские хранилища.

    Киев предложил Азербайджану и Словакии схему, которая позволит заменить российский газ на азербайджанский, передает РБК.

    Суть предложения заключается в том, что страны Запада смогут покупать азербайджанский газ и закачивать его в украинские хранилища, распоряжаясь им по своему усмотрению.

    Это позволит обойтись без транзита газа из России, а Украина станет ключевым звеном в транспортировке топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет продлевать договор с Россией о транзите газа через украинскую территорию.

    Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон говорила, что ЕС может найти альтернативные источники газа после завершения контракта с Россией.

    При этом сообщалось, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей к 2027 году является труднодостижимой целью, так как Россия остается ключевым поставщиком.

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    16 октября 2024, 20:10 • Новости дня
    Депутат Володацкий: ВС России в шести километрах от Купянска
    Депутат Володацкий: ВС России в шести километрах от Купянска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска находятся в шести километрах от города Купянска в Харьковской области, заявил депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.

    «До Купянска нам осталось шесть километров», – сказал Водолацкий РИА «Новости».

    Ранее глава подконтрольной Киеву Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявлял об обязательной эвакуации из Купянска. Между тем ВС России взяли под огневой контроль дорогу до пригорода Купянска.

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    17 октября 2024, 12:47 • Новости дня
    Орбан заявил о проигрыше ЕС в конфликте на Украине

    Орбан назвал проигрыш ЕС в конфликте с Украиной результатом ошибочной стратегии

    Орбан заявил о проигрыше ЕС в конфликте на Украине
    @ JOHN THYS/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз и западные страны проигрывают в конфликте на Украине, указывая на неудачную стратегию, принятую европейскими лидерами, которые поддержали Украину финансово и политически.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Европейский союз и западные страны терпят поражение в конфликте на Украине, передает ТАСС.

    Орбан отметил, что ситуация на поле боя свидетельствует о неправильной стратегии, принятой европейскими лидерами. Он выразил мнение, что ответственность за текущий ход событий должна быть понесена теми, кто решил вступить в конфликт на стороне Украины.

    Орбан подчеркнул, что многие европейские лидеры, включая руководство Еврокомиссии, приняли решение поддержать Украину, предоставляя ей финансовую помощь. «Мы действуем так, будто это наша собственная война», – заявил венгерский премьер. По его словам, это привело к тому, что Европа находится на проигравшей стороне, и это свидетельствует о выборе неудачной стратегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии не намерены менять свою мирную позицию по Украине, несмотря на международное давление, о чем сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто на Петербургском газовом форуме. Член венгерской оппозиционной партии попытался атаковать премьер-министра Венгрии во время его пресс-конференции в Европарламенте. Орбан заявил, что позиция Украины не отвечает интересам ЕС.

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    17 октября 2024, 17:39 • Новости дня
    Зеленский назвал ядерное оружие альтернативой вступлению Украины в НАТО
    Зеленский назвал ядерное оружие альтернативой вступлению Украины в НАТО
    @ IMAGO/Stefan Zeitz/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина должна либо обладать ядерным оружием, либо быть частью какого-либо альянса, чтобы обеспечить свою безопасность, заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза.

    По его словам, на сегодняшний день единственным работающим альянсом является НАТО. Зеленский подчеркнул, что Украина является единственной страной, которая добровольно отказалась от ядерного арсенала. «Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, одна Украина. Кто сегодня воюет? Украина», – отметил он, передает ТАСС.

    Президент Украины также рассказал, что обсуждал данную проблему с бывшим президентом США Дональдом Трампом во время встречи в сентябре. Зеленский выразил надежду, что этот вопрос получит дальнейшее развитие в международных отношениях Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что западные страны продолжают колебаться по ключевым пунктам мирного плана президента Украины Владимира Зеленского, включая вопрос приглашения Украины в НАТО, а также упоминал о важности обсуждения нанесения ударов по военным целям на российской территории.

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    17 октября 2024, 08:58 • Новости дня
    Business Insider: Украина потеряла 40 танков Leopard с начала СВО
    Business Insider: Украина потеряла 40 танков Leopard с начала СВО
    @ Уралвагонзавод/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украина с начала российской военной операции потеряла почти 40 танков Leopard, сообщает портал Business Insider.

    Портал Business Insider со ссылкой на данные из открытых источников пишет, что несмотря на мощность и эффективность танков Leopard с тяжелой броней, они оказались уязвимыми в условиях боевых действий. Украина потеряла почти 40 танков с начала СВО, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении шести танков Leopard FPV-дронами за четыре месяца,

    Министерство обороны Германии приняло решение больше не направлять Украине танки Leopard 2, несмотря на наличие около 300 единиц.

    СМИ писали, что отправленный на изучение российскому предприятию «Уралвагонзавод» немецкий Leopard с украинской территории может иметь на борту некие чувствительные технологии.

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    17 октября 2024, 12:26 • Новости дня
    Российские войска освободили Максимильяновку в ДНР
    Российские войска освободили Максимильяновку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Южная» освободила Максимильяновку в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны России в четверг.

    Подразделения группировки также поразили множественные формирования украинских механизированных и мотопехотных бригад в районе Серебрянки, Северска и других населенных пунктов ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 965 военнослужащих, уничтожены гаубицы и станции радиоэлектронной борьбы.

    На Липцовском и Волчанском направлениях группировка «Север» нанесла удары по украинским формированиям в Харьковской области. В результате боев потери ВСУ достигли 45 военнослужащих, уничтожены склад беспилотников и полевой склад боеприпасов.

    Группировка «Запад» нанесла урон живой силе и технике украинских бригад в районах Купянска и других населенных пунктов. Потери противника в этой местности составили свыше 460 военнослужащих, уничтожена различная техника, включая бронетранспортеры и гаубицы производства Британии и США.

    В прошлые сутки российские военные установили контроль над населенным пунктом Красный Яр в ДНР и над Невским в ЛНР. До этого глава республики Денис Пушилин сообщал, что российские войска освободили более двух третей территории Дзержинска.

    Несколькими днями ранее группировка «Восток» освободила Левадное в Запорожской области и заняла более выгодные рубежи.

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    17 октября 2024, 11:33 • Новости дня
    Люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ в Черкассах

    Депутат Рады сообщил о стрельбе по прихожанам в храме УПЦ в Черкассах

    Люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ в Черкассах
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Черкассах группа людей в масках ворвалась в храм УПЦ, открыла стрельбу по прихожанам и применила перцовые баллончики, сообщил депутат Рады Артем Дмитрук.

    Инцидент произошел ночью в Архангело-Михайловском соборе УПЦ в Черкассах. Группа людей в камуфляже и балаклавах ворвалась в храм во время ночной литургии. Захватчики применили пистолеты и перцовые баллончики против верующих, а также пытались отобрать у них мобильные телефоны, сорвали камеры видеонаблюдения и похитили казну, документы, компьютеры и иконы из храма, передает РИА «Новости».

    Верующие вместе с митрополитом Феодосием сумели отстоять собор на ночь, однако утром захватчики предприняли повторную попытку штурма. Полиция, по данным Союза православных журналистов, не вмешивается в происходящее, а захватчики продолжают призывать сторонников в соцсетях.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук, опубликовавший видео с места событий, утверждает, что на кадрах видно, как нападающие, которых он называет «воинами Зеленского», стреляют по прихожанам. В Московском патриархате это нападение назвали террористическим актом.

    В конце сентября прихожане предотвратили захват Михайловского кафедрального собора Украинской православной церкви, отстояв его от нападения неизвестных в камуфляже.

    Ранее Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

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    17 октября 2024, 14:49 • Новости дня
    Зеленский подписал закон о продаже госбанков

    Зеленский подписал закон о приватизации Приватбанка, Укргазбанка и других госбанков Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон о приватизации части акций государственных банков, включая Приватбанк и Укргазбанк, исключением станут Ощадбанк и Укрэксимбанк.

    Как отмечает Верховная рада, документ был возвращен 17 октября с подписью главы государства. Законопроект, принятый Радой 19 сентября, направлен на снижение доли государства в банковском секторе, что является требованием Всемирного банка, сообщает ТАСС.

    Елена Шуляк, депутат украинского парламента, пояснила, что документ регулирует продажу акций государства в банках и устанавливает запрет на участие бывших акционеров в приватизации. Новые правила позволяют продавать доли государства в банках и вводят требования к инвесторам с целью повысить инвестиционную привлекательность сектора.

    Украинское издание «Лига» сообщает, что закон распространяется на все госбанки, кроме Ощадбанка и Укрэксимбанка. Под действие закона подпадают Приватбанк, Укргазбанк и национализированные после 2022 года Сенс-банк, PINбанк и Мотор-банк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина предложила Польше приватизировать промышленные объекты, а позже киевские власти приняли решение о включении старейшего и единственного работающего в стране солеварного завода в список объектов, подлежащих приватизации.

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    17 октября 2024, 00:46 • Новости дня
    Минобороны сообщило о семи сбитых украинских БПЛА

    Российские военные за сутки сбили семь украинских беспилотников в регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны России сообщило о семи сбитых украинских беспилотниках над российскими областями за последние сутки, включая Курскую, Брянскую и Воронежскую области.

    Ведомство уточнило, что два беспилотника были сбиты над Курской областью в 15:00 и 16:00 по московскому времени. По одному беспилотнику уничтожили над Брянской и Орловской, передает ТАСС.

    Кроме того, два беспилотника самолетного типа были нейтрализованы над Белгородской областью. Последний беспилотник был сбит над Воронежской областью за ночь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белгородской области украинский дрон атаковал рейсовый автобус, в результате чего повреждения получила его задняя часть, но никто не пострадал.

    В Курской области российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинские ракеты и беспилотники.

    В Калужской области в лесном массиве Хвастовичского района были обнаружены обломки беспилотника самолетного типа.

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    17 октября 2024, 09:15 • Новости дня
    CNN: Украинский дрон «Лютый» запущен для атаки вглубь России

    Tекст: Александра Юдина

    Американские журналисты канала CNN сообщили, что Украина запустила беспилотник «Лютый» для атак вглубь российской территории.

    Отмечается, что Украина запустила свой новый дрон под названием «Лютый» с целью атаки объектов на территории России, передает Ura.Ru.

    Дрон «Лютый» характеризуется длиной в 13 футов и размахом крыльев в 23 фута. В репортаже CNN описывается 50-секундная погоня на высокой скорости, после чего дрон исчезает в ночи, направляясь в глубину российской территории.

    Журналисты CNN, ссылаясь на источники среди украинских военных, отметили, что Киев в целом планирует использовать дроны для атак на железнодорожные вагоны с припасами и склады с вооружением на вражеской территории.

    Как сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны сбили 16 украинских беспилотников над Херсонской областью, в том числе дрон-камикадзе «Лютый», который является дешевой копией турецкого беспилотника «Байрактар».

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    В России ждут нового исторического рекорда по ставке ЦБ

    Ключевая ставка ЦБ вырастет еще на 2% до 21% в этом году, заявил глава ВТБ Андрей Костин. Если так и будет, то это будет рекордный уровень ставки с 2013 года, когда в России появилась ключевая ставка. Между тем большинство аналитиков ждут максимальное повышение до 20%. Что же может толкнуть Банк России ужесточить свою и так жесткую политику и почему инфляция не снижается так быстро, как хотелось бы всем? Подробности

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    Мировые СМИ: План Зеленского так же далек от реальности, как Украина от победы

    «Зеленский полностью полагается на помощь извне, его список желаний амбициозен», – утверждает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. Западные и мировые СМИ критически встретили представленный в среду в Раде «план победы» Владимира Зеленского. По их оценкам, в документе «нет и следа самоанализа или самокритики», однако власти Украины наверняка понимают, что многие из их желаний не будут выполнены. Подробности

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    В военно-морских подходах России закладывается революция

    Всё более активной становится новая Морская коллегия России, руководимая Николаем Патрушевым. Последние инициативы, выдвинутые в коллегии, отражают тектонические сдвиги в подходах государственной власти к развитию Военно-морского флота. О чем идет речь и почему это крайне важно для национальной безопасности нашей страны? Подробности

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    Из-за «русской угрозы» Польша закапывает в землю миллиарды долларов

    Процесс строительства колоссальных инженерных укреплений начался на востоке Польши – разумеется, ради противостояния «русской угрозе». Как будут выглядеть все эти сооружения, сколько денег на них планируется потратить и почему реальная цель их создания выходит далеко за рамки реакции на страхи перед Россией? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • «Теперь Украина воюет с тремя странами»

      «Украина воюет с тремя странами – Россией, Ираном и Северной Кореей», – заявил Владимир Зеленский в ходе презентации своего «плана победы» в Верховной раде. По изначальной задумке с такого заявления должен был начаться новый этап конфликта. Но у США сейчас другие планы, поэтому Зеленского опять обидели.

    • «План Зеленского»: НАТО воюет с Россией за литий

      Владимир Зеленский представил в Верховной раде то, что он называет «планом победы над Россией». Это список требований к Западу. Взамен за их исполнение Зеленский предлагает недра – уран, титан, литий, графит, а также заменить армию США в Европе. Что это было?

    • Трамп обещает мировую войну. Верим?

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что новая мировая война может начаться через три-четыре месяца, потому что в Америке сейчас такая власть, однако он знает, как это предотвратить. Чему из того, что говорит Трамп, можно верить?

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    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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