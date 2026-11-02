Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.2 комментария
Польша начала спецоперацию на границе с Россией из-за якобы угрозы диверсий
Главный комендант полиции Польши Марек Боронь заявил о начале спецоперации на границе с Калининградской областью под предлогом якобы возникшей угрозы диверсий.
Польские силовики проводят превентивные мероприятия на фоне якобы существующих рисков в приграничной зоне, передает РИА «Новости». «В Главной комендатуре полиции создан штаб специальной операции, проводимой в Варминско-Мазурском и Подляском воеводствах силами полиции в сотрудничестве с вооруженными силами, Пограничной стражей и спецслужбами», – сказал Боронь.
По его словам, поводом для наращивания присутствия силовиков стали сообщения о готовящихся провокациях и возможном проникновении через границу вооруженных групп. При этом никаких доказательств существования угроз он не привел.
Боронь добавил, что на границу прибыли подразделения полиции из других воеводств. В операции также задействованы полицейские антитеррористы.
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