Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Военно-транспортный самолет Бельгии пролетел у Калининградской области
Военно-транспортный самолет Бельгии пролетел у границ Калининградской области
Военно-транспортный самолет Airbus A400M Atlas ВВС Бельгии пролетел вблизи границ Калининградской области.
Борт, вылетевший из Брюсселя, направился в сторону Польши и пересек границу с Литвой неподалеку от российского региона, передает РИА «Новости».
В последние годы фиксируется рост активности Североатлантического альянса у западных рубежей России. В Москве неоднократно выражали обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе, призывая Запад отказаться от курса на милитаризацию континента и подчеркивая открытость к равноправному диалогу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II провел разведывательный полет вдоль границ Калининградской области.
В воскресенье военно-транспортный самолет Военно-воздушных сил Словакии Alenia C-27J Spartan дважды за сутки совершил полет неподалеку от российского региона.
Ранее разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR после полета у границ области приземлился в Польше.