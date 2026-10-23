Лживые сказки о «свободном рынке» окончательно дискредитированы, Россия выучила урок. Причем он выучен в широком смысле. Именно поэтому сейчас власти делают все для того, чтобы перейти на самообеспечение по максимальному количеству товарных позиций.0 комментариев
Британский самолет-разведчик пролетел у границ Калининградской области
Британский самолет-разведчик заметили в воздушном пространстве Литвы
Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил полет над территорией Литвы в непосредственной близости от границ Калининградской области.
Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint совершил полет над территорией Литвы неподалеку от границ Калининградской области, передает РИА «Новости».
Согласно полетным данным, самолет вылетел с авиабазы Королевских военно-воздушных сил Уоддингтон и направился на восток. Воздушное судно пересекло территорию Нидерландов, Германии и Польши, после чего взяло курс на прибалтийские страны.
Россия неоднократно выражала обеспокоенность в связи с наращиванием сил военно-политического блока в Европе и заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил полет в районе Балтийского моря недалеко от Калининградской области.
В тот же день самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry Североатлантического альянса совершил полет в воздушном пространстве Польши.
В среду самолет военно-воздушных сил Швеции начал радиолокационную разведку над территорией Финляндии рядом с российскими границами.