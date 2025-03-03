В Турции усомнились в гарантиях НАТО Украине без членства в альянсе

Milliyet: НАТО обсуждает гарантию безопасности Украине без членства в альянсе

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что обсуждаются два ключевых аспекта: военное присутствие на линии прекращения огня и долгосрочная безопасность Украины. передает РИА «Новости».

Первый аспект касается того, как будет поддерживаться линия прекращения огня, включая размер военного присутствия и необходимость дислокации тысяч солдат. Это требует определения, кто именно будет обеспечивать это присутствие и какие затраты оно повлечет. Вопрос также заключается в том, какое отношение к этому будет у России, и кого она предпочтет видеть на линии прекращения огня.

Второй аспект затрагивает долгосрочную безопасность Украины. Milliyet пишет, что, учитывая отсутствие перспектив для скорого вступления Украины в НАТО, возникает проблема обеспечения ее безопасности без членства в альянсе. Газета задается вопросом, каким образом можно обеспечить безопасность страны в таких условиях.

Ранее стало известно, что Великобритания и Франция планируют предложить США создать группу стран «Европа-плюс» для размещения миротворцев на Украине и предоставления гарантий безопасности.

Премьер Британии Кир Стармер заявил, что Россия должна участвовать в соглашении о прекращении огня на Украине, но не может диктовать условия безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что инициатива Британии и Франции о введении «миротворцев» на Украину направлена на эскалацию конфликта.

МИД России заявил, что Москва готова к обсуждению урегулирования конфликта на Украине на основе стамбульского документа 2022 года, который предполагал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также запрет размещения иностранных войск и баз на Украине.