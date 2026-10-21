Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.0 комментариев
Шведский самолет провел разведку над Финляндией у границ России
Самолет ВВС Швеции провел радиолокационную разведку у границ России
Самолет военно-воздушных сил Швеции начал радиолокационную разведку над территорией Финляндии рядом с российскими границами.
Воздушное судно военно-воздушных сил Швеции начало радиолокационную разведку над территорией Финляндии рядом с российскими границами, передает РИА «Новости».
Борт поднялся в воздух с авиабазы в Линчепинге около 09.00 по московскому времени и взял курс на северо-восток. Оказавшись над Финляндией, судно приблизилось к российско-финской границе и начало движение на север.
Отмечается, что шведский самолет-разведчик регулярно совершает полеты не только у западных рубежей страны, но и над Черным морем недалеко от побережья Крыма.
Ранее российские власти неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ и наращиванием сил военного блока в Европе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американский самолет-разведчик три часа кружил у Калининградской области.
В субботу военный борт США пролетел над Прибалтикой у российских рубежей.
Ранее около Калининградской области появился французский самолет-разведчик.