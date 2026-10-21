Шведский самолет провел разведку над Финляндией у границ России

Самолет ВВС Швеции провел радиолокационную разведку у границ России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Воздушное судно военно-воздушных сил Швеции начало радиолокационную разведку над территорией Финляндии рядом с российскими границами, передает РИА «Новости».

Борт поднялся в воздух с авиабазы в Линчепинге около 09.00 по московскому времени и взял курс на северо-восток. Оказавшись над Финляндией, судно приблизилось к российско-финской границе и начало движение на север.

Отмечается, что шведский самолет-разведчик регулярно совершает полеты не только у западных рубежей страны, но и над Черным морем недалеко от побережья Крыма.

Ранее российские власти неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у западных границ и наращиванием сил военного блока в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американский самолет-разведчик три часа кружил у Калининградской области.

В субботу военный борт США пролетел над Прибалтикой у российских рубежей.

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