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Бельгия решила отправить проблемный 35-летний фрегат в Красное море
Бельгийские власти намереваются направить старый фрегат Leopold I в Красное море для участия в военной операции Евросоюза после призыва главы европейской дипломатии Каи Каллас.
Корабль пока проходит испытания после масштабного ремонта, вызванного солидным возрастом и техническими проблемами, сказал контр-адмирал бельгийских ВМС Карл Гиллис Euractiv, передает РИА «Новости».
«Если испытания пройдут успешно, как мы ожидаем, и если, конечно, будет получено политическое одобрение, мы сможем отправиться в Красное море к концу октября или началу ноября», – заявил адмирал.
Также отмечалось, что корабль должен будет участвовать в операции Евросоюза Aspides в этом море.
Leopold I был введен в эксплуатацию ВМС Нидерландов в 1991 году, а в 2005 году его приобрела Бельгия. Летом этого года корабль столкнулся с неисправностями, потребовавшими ремонта.
Отправка судна готовится после призыва главы дипломатии ЕС Каи Каллас предоставить дополнительные силы для операций в Красном море.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила о действии миссии Aspides в Красном море.
Весной Франция направила в этот регион авианосную ударную группу.
В прошлом году Минобороны Бельгии запланировало покупку нового противолодочного фрегата для усиления армии.