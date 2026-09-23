Бельгия решила отправить проблемный 35-летний фрегат в Красное море

Tекст: Алексей Дегтярёв

Корабль пока проходит испытания после масштабного ремонта, вызванного солидным возрастом и техническими проблемами, сказал контр-адмирал бельгийских ВМС Карл Гиллис Euractiv, передает РИА «Новости».

«Если испытания пройдут успешно, как мы ожидаем, и если, конечно, будет получено политическое одобрение, мы сможем отправиться в Красное море к концу октября или началу ноября», – заявил адмирал.

Также отмечалось, что корабль должен будет участвовать в операции Евросоюза Aspides в этом море.

Leopold I был введен в эксплуатацию ВМС Нидерландов в 1991 году, а в 2005 году его приобрела Бельгия. Летом этого года корабль столкнулся с неисправностями, потребовавшими ремонта.

Отправка судна готовится после призыва главы дипломатии ЕС Каи Каллас предоставить дополнительные силы для операций в Красном море.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила о действии миссии Aspides в Красном море.

Весной Франция направила в этот регион авианосную ударную группу.

В прошлом году Минобороны Бельгии запланировало покупку нового противолодочного фрегата для усиления армии.