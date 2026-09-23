Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.0 комментариев
В Москве на международном форуме обсудили цифровую деменцию и пользу дипфейков
В Национальном центре «Россия» в Москве состоялся четвертый международный форум «Диалог о фейках 4.0», участники которого обсудили безопасность цифровых платформ, использование искусственного интеллекта и влияние нейросетей на общество.
Мероприятие «Диалог о фейках 4.0» состоялось в Национальном центре «Россия», на котором представители власти, бизнеса и СМИ обсудили безопасность цифровых платформ, использование искусственного интеллекта и влияние нейросетей на общество.
Исполнительный директор Brand Analytics Марина Попова отметила растущий запрос граждан на снижение информационной нагрузки.
«О необходимости перезагрузки говорят от 57 до 74% россиян, до 76% жалуются на ухудшение концентрации и памяти», – сообщила эксперт.
Она добавила, что явление получило название «цифровая деменция», а бизнес начал выстраивать работу вокруг запроса на цифровой детокс.
Вице-президент по информационной безопасности ПАО «ВымпелКом» Алексей Волков поделился опытом защиты клиентов от злоумышленников с помощью виртуальных персонажей. По его словам, оператор создал специальную «киберсемью», на которую переводятся подозрительные вызовы. Специалист подчеркнул, что такой механизм позволяет удерживать мошенников на линии до 40 минут, отвлекая их от реальных жертв.
Эксперт АНО «Диалог» Тимофей Ви сообщил о резком увеличении объема недостоверной информации, сгенерированной злоумышленниками с помощью технологий искусственного интеллекта. За первые восемь месяцев 2026 года количество копий фейков увеличилось на 12%. Выступая на профильной сессии, Тимофей Ви обратил особое внимание на дипфейки: «Сейчас 71% считает, что сможет отличить фейк от реальной информации, а 62% граждан заявляли, что хоть раз верили фейкам».
Специалист добавил, что наблюдается шестикратный рост социально-экономических вбросов, причем в 68% случаев применяются нейросети. Подобная динамика объясняется целенаправленной системной работой организаторов масштабных информационных кампаний.
Технологии оказывают серьезное влияние и на подрастающее поколение. Телеведущая Юлия Барановская подчеркнула, что 94% детей пользуются нейросетями, а 64% подростков предпочитают задавать вопросы искусственному интеллекту, а не взрослым.
Генеральный директор объединенной редакции LIFE и SHOT Денис Арапов указал на изменение форматов потребления новостей. За прошедшие полгода доля нечеловеческого трафика на сайтах изданий выросла почти в два раза из-за перехода аудитории к ИИ-сервисам.
Накануне форум «Диалог о фейках 4.0» объединил 2 тыс. специалистов по проверке фактов из 80 стран мира.
Ранее представители МВД посоветовали распознавать сгенерированные нейросетями видео по техническим сбоям.
МВД назвало дипфейк-аватары самым опасным инструментом современных злоумышленников.