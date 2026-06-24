Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.3 комментария
МВД: Дипфейк-аватары стали самым опасным инструментом мошенников
МВД назвало дипфейк-аватары самой опасной технологией мошенников в России
Злоумышленники активно используют технологии искусственного интеллекта для создания реалистичных образов знакомых людей, общаясь с жертвами в режиме реального времени, сообщили в МВД.
Самым опасным инструментом злоумышленников на сегодняшний день является дипфейк-аватар, способный общаться с собеседником голосом знакомого человека в реальном времени, сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на полях Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.
«Самый опасный дипфейк – это дипфейк-аватар, который может действовать в режиме реального времени. Не нужно никаких подготовок и так далее, когда человек звонит и уже транслируется голос в режиме реального времени под знакомый. И человек перед собой видит то изображение, которое сгенерировано специально под тот сценарий, который разработан», – рассказал представитель ведомства.
С начала 2026 года жертвами подобных преступлений стали 4 тыс. человек, что составляет 4% от общего числа мошенничеств. Замглавы следственного департамента предупредил об угрозе ухудшения ситуации по мере развития технологии. По оценкам экспертов, сейчас в интернете доступно свыше 150 тыс. сервисов для генерации дипфейков.
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