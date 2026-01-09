«Сбер» заявил о росте угрозы дипфейков для россиян

Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.22 комментария
«Сбер» предупредил россиян об угрозе дипфейков
Тысячи аккаунтов, использующих дипфейки публичных личностей и руководителей компаний для рассылки по сотрудникам, ежедневно выявляются «Сбером», причем подобные мошенничества стремительно набирают обороты, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Сбер» ежедневно выявляет тысячи аккаунтов, которые используют дипфейки публичных лиц и руководителей компаний для рассылки сообщений сотрудникам, передает РИА «Новости». Как пояснил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, эта мошенническая схема известна как «фейк-босс».
Кузнецов подчеркнул, что сейчас только 5% случаев мошенничества в России связаны с дипфейками, однако доля подобных преступлений быстро растет. Он выразил уверенность в необходимости более жестких мер, вплоть до введения уголовной ответственности за создание и распространение дипфейков с целью обмана.
Кузнецов отметил, что дипфейки становятся новым инструментом злоумышленников. По его словам, если государство и бизнес не начнут активно защищаться как технически, так и на законодательном уровне, подобные цифровые подделки могут обернуться для россиян серьезными проблемами.
