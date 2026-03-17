Песков заявил об отсутствии данных о контактах властей с руководством Telegram
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю неизвестно о переговорах с руководством Telegram по вопросу работы мессенджера.
Он уточнил, что не располагает сведениями о переговорах, связанных с продолжением работы Telegram на территории России, передает ТАСС.
Песков отметил, что разъяснения по ситуации вокруг мессенджера уже предоставляли Минцифры и Роскомнадзор. Он добавил: «К этому мне добавить нечего, и здесь комментировать тоже нечего, поэтому я вряд ли смогу что-то добавить по этой теме».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пользователи Telegram сообщают о массовых сбоях в работе мессенджера на территории России.
За последние сутки россияне оставляют тысячи жалоб на специализированных ресурсах.
Эксперты предсказывают скорое полное прекращение работы Telegram в России.
Между тем аудитория национального мессенджера Max достигла 100 млн пользователей, а суточная аудитория сервиса составила 70 млн человек.