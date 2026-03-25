На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.3 комментария
TWZ: США перебросят пять истребителей F-35C в регион Ближнего Востока
Группа из пяти американских истребителей F-35C, базирующихся на суше, впервые отправилась на Ближний Восток для поддержки операции «Эпическая ярость», их дальнейшая дислокация пока не раскрывается, сообщает The War Zone.
На британскую авиабазу Лейкенхит прибыла первая партия из пяти F-35C корпуса морской пехоты США из эскадрильи VMFA-311 «Tomcats». Самолеты вылетели с базы Мирамар в Калифорнии 10 марта и готовятся к первой в истории сухопутной боевой миссии этого типа на Ближнем Востоке. Итоговая точка маршрута находится в зоне ответственности CENTCOM, но точное место пока не объявлено, передает The War Zone.
Американские истребители присоединятся к уже размещенным в регионе F-35A ВВС США и F-35C морской пехоты, действующим с авианосца USS Abraham Lincoln. Также в район направляются F-35B на борту десантных кораблей USS Boxer и USS Tripoli. По данным открытых источников, USS Tripoli уже прибыл на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, а до этого шел из Японии через Южно-Китайское море, чтобы поддержать американские силы в CENTCOM.
Согласно данным СМИ, USS Tripoli, USS New Orleans и около 2,2 тыс. морпехов 31-го экспедиционного подразделения в ближайшие дни войдут в зону CENTCOM. Их задача – поддержка возможной операции по контролю над Персидским заливом, если поступит соответствующий приказ. F-35C должны обеспечить огневую поддержку морской пехоте при необходимости высадки на острова.
Военное присутствие США в регионе наращивается на фоне ракетных ударов Ирана по Израилю. Израильские военные подтвердили, что по Тель-Авиву был нанесен массированный удар, приведший к разрушениям жилых зданий и поиску пострадавших. Иран опубликовал видео запуска баллистической ракеты Sejjil в сторону Израиля. В ответ израильские ВВС нанесли удары по целям иранских спецслужб в Тегеране и уничтожили более 50 объектов, включая склады ракет и пусковые установки.
США приняли решение ускорить переброску на Ближний Восток 2,2 тыс. морских пехотинцев.
Десантный корабль USS Tripoli с военными на борту движется в сторону театра боевых действий.
Между тем, Израиль получил от США план по прекращению войны, состоящий из 15 пунктов, и был проинформирован о согласии Ирана с рядом ключевых положений, однако израильские источники скептически относятся к реальности подобных уступок.