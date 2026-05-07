  Лента новостей
    Решение Минфина удивило рубль
    Россия потребовала от Германии разрешить символику Победы на воинских мемориалах
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане
    Венгрия вернула Украине изъятые при Орбане миллионы долларов и килограммы золота
    Польша выдвинула условие для пролета Фицо в Москву на 9 Мая
    Посол Келин заявил о нехватке ресурсов у Британии для блокады Балтики
    Рубль укрепился к юаню на фоне возобновления бюджетного правила
    Авианосец Charles de Gaulle направился в сторону Ормузского пролива
    В Брянской области загорелись сразу 17 строений
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Лондон хочет, чтобы Россия воевала за Шпицберген

    Британцы создают новую линию конфронтации с Россией. Теперь в Арктике – из-за Шпицбергена. Что делает идею Трампа об аннексии Гренландии бессмысленной.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему у российских семей больше нет главы

    В современном мире у бессемейности и одиночества действительно есть определенные выгоды. И прямо сейчас мы находимся в моменте, когда эти выгоды максимальны и выглядят крайне привлекательно – что, собственно, и отражает социология. Но так будет не всегда.

    7 мая 2026, 08:33 • Новости дня

    США заработали 23 млрд долларов на нефти за месяц ближневосточного конфликта

    Tекст: Мария Иванова

    За месяц после начала обострения на Ближнем Востоке доходы Соединенных Штатов от экспорта нефти и нефтепродуктов увеличились в полтора раза, 23 млрд долларов.

    В марте экспортные доходы США от продажи нефти и нефтепродуктов достигли 23,1 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Поставки сырой нефти выросли на 35% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 10,7 млрд долларов. Экспорт нефтепродуктов увеличился в полтора раза, достигнув 12,4 млрд долларов.

    Главными покупателями американского топлива стали Нидерланды, заплатившие 3,2 млрд долларов, и Мексика с объемом закупок на 2,4 млрд долларов. Также значительные объемы приобрели Южная Корея, Канада и Британия.

    Рост поставок произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта судоходство в Ормузском проливе оказалось практически парализовано, что привело к росту мировых цен на топливо и вынудило страны искать альтернативных поставщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты на фоне конфликта на Ближнем Востоке резко нарастили экспорт собственных энергоресурсов.

    Азиатские страны закупили у Вашингтона рекордные объемы нефти.

    6 мая 2026, 20:54 • Новости дня
    Израильский солдат осквернил статую Богородицы в Ливане

    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израильский военный был замечен за осквернением статуи Девы Марии в южном Ливане, пишет агентство Anadolu.

    На опубликованных в сети кадрах видно, как военнослужащий курит сигарету и вставляет другую сигарету в рот статуи Девы Марии, сообщает Anadolu со ссылкой на израильскую общественную телерадиокомпанию KAN.

    Как отмечает издание, предполагается, что видео сняли и разместили сами солдаты. Израильские военные подтвердили, что инцидент расследуется, и подчеркнули, что «вопрос находится на рассмотрении».

    Ранее израильский солдат повредил статую Иисуса Христа на юге Ливана.

    Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиля выразил возмущение действиями военнослужащих ЦАХАЛ, разбивших католическую статую Иисуса Христа во время операции на юге Ливана.

    6 мая 2026, 21:28 • Новости дня
    @ REUTERS/Stefanos Rapanis

    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авианосная ударная группа во главе с авианосцем Charles de Gaulle выдвинулась в южную часть Красного моря через Суэцкий канал. Как ожидается, она может принять участие в международной военной миссии в Ормузском проливе.

    Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал, направляясь к югу Красного моря, передает ТАСС со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции. «Авианосец Charles de Gaulle и сопровождающие его корабли проходят через Суэцкий канал в среду, 6 мая 2026 года, направляясь к югу Красного моря», – говорится в документе, выдержку из которого приводит телеканал TF1.

    Движение авианосца происходит на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива, которая может быть начата при благоприятных обстоятельствах. При этом в Главном штабе ВС Франции подчеркнули, что передвижение ударной группы носит исключительно оборонительный характер и не связано с военными операциями США в этом регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о неучастии страны в американской операции в Ормузском проливе.

    Париж и Лондон запланировали международную конференцию для создания мирной миссии по обеспечению свободного судоходства.

    Ранее французский лидер приказал передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море из-за эскалации на Ближнем Востоке.

    6 мая 2026, 19:26 • Видео
    Европа урезает власть Зеленского

    После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    6 мая 2026, 15:42 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер предупредил Тегеран о возможности нанесения беспрецедентных по масштабу ударов в случае провала переговорного процесса.

    Президент США Дональд Трамп предупредил о возможности нанесения новых ударов по Ирану, если стороны не смогут достичь договоренностей, передает ТАСС.

    «Если они не согласятся, то начнутся бомбардировки, и они, к сожалению, будут масштабнее и интенсивнее прежних», – написал американский лидер в социальной сети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о готовности возобновить удары по Ирану при провале переговоров.

    Американский лидер предупредил о начале масштабных боевых действий в случае срыва соглашения.

    Вооруженные силы США рассматривали возможность атаки на новые районы Исламской республики.

    6 мая 2026, 14:04 • Новости дня
    Иран назвал условие для стабильного транзита через Ормузский пролив

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана пообещали обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив, если угрозы в адрес Тегерана прекратятся.

    Иран пообещал обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив при условии отсутствия угроз в адрес Тегерана, передает РИА «Новости».

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что стабильное судоходство будет гарантировано в случае прекращения угроз и внедрения новых процедур контроля.

    При этом акцентируется, что вопрос безопасности движения в проливе зависит от политической обстановки вокруг Ирана.

    Военно-морские силы КСИР также выразили благодарность судовладельцам и капитанам судов, которые следуют иранским правилам судоходства в Ормузском проливе и в акваториях Персидского и Оманского заливов.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И подчеркнул необходимость как можно скорее открыть Ормузский пролив.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил об угрозе безопасности судоходства в Ормузском проливе со стороны США.

    Мировые судовладельцы потребовали от Вашингтона гарантий защиты от возможных атак в регионе.

    6 мая 2026, 12:49 • Новости дня
    Цена нефти марки WTI упала ниже 95 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    На мировых биржах зафиксировали резкое снижение котировок, в результате которого баррель американской марки впервые с 27 апреля подешевел до 95 долларов.

    В ходе торгов в среду мировые цены на энергоносители продемонстрировали заметное падение, передает РИА «Новости».

    По состоянию на 12.03 мск стоимость июньских фьючерсов на марку WTI снизилась на 6,2%, составив 95,93 доллара за баррель. При этом незадолго до этого показатель достигал минимальной отметки в 94,65 доллара.

    Одновременно с этим дешевеет и европейская эталонная марка. Цена июльских фьючерсов на нефть Brent упала на 5,35%, опустившись до уровня 103,99 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 апреля стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась до 96,43 доллара за баррель. В конце апреля цена барреля Brent с поставкой в июне превысила уровень в 124 доллара.

    Утром 6 мая котировки обеих марок снизились на фоне новостей о прогрессе в переговорах США с Ираном.

    6 мая 2026, 11:15 • Новости дня
    Аракчи заявил о необходимости скорейшего открытия Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на переговорах с министром иностранных дел Китая Ван И подчеркнул необходимость как можно скорее открыть Ормузский пролив, а также выразил доверие Китаю и надежду на его позитивную роль в восстановлении мира.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи на встрече с китайским коллегой Ван И подчеркнул важность незамедлительного разблокирования Ормузского пролива, передает ТАСС.

    Дипломат выразил абсолютное доверие Пекину и надежду на его активное участие в мирном процессе.

    «Аракчи заявил, что политический кризис невозможно разрешить военными средствами», – отмечается в сообщении китайского внешнеполитического ведомства. Иран намерен твердо защищать суверенитет, однако стремится к поиску долгосрочного решения через переговоры.

    Глава иранской дипломатии также проинформировал партнеров о ходе контактов между Тегераном и Вашингтоном. Он добавил, что республика ожидает дальнейшего содействия Китая в прекращении боевых действий.

    Министры иностранных дел Ирана и Китая встретились в Пекине на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива.

    Глава МИД КНР Ван И выразил готовность содействовать мирным переговорам между Тегераном и Вашингтоном.

    6 мая 2026, 17:07 • Новости дня
    Мировые запасы нефти за месяц сократились на рекордные 200 млн баррелей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объем мировых запасов нефти в апреле уменьшился на 200 миллионов баррелей, что стало крупнейшим снижением с начала пандемии, на фоне сокращения предложения, отмечают западные СМИ.

    Мировые запасы нефти за апрель уменьшились на 200 миллионов баррелей, пишет Financial Times со ссылкой на данные S&P Global Energy. Аналитики отмечают, что столь крупное сокращение запасов связано с падением предложения на рынке из-за эскалации конфликта в Иране.

    Глава отдела нефтяных исследований S&P Global Energy Джим Буркхард заявил: «Это колоссальная цифра, намного превышающая обычный показатель». По его словам, обычно мировые резервы нефти меняются в пределах от нескольких сотен тысяч до миллиона баррелей в месяц, а нынешнее сокращение стало самым значительным со времен пандемии COVID-19.

    Эксперт также подчеркнул, что война США и Израиля против Ирана привела к потере миллиарда баррелей нефти мировым рынком, причем падение предложения опережает снижение спроса на топливо. Сейчас общий объем мировых запасов нефти оценивается примерно в 4 млрд. баррелей, однако основная их часть используется для поддержания работы нефтеперерабатывающих предприятий и магистральных нефтепроводов.

    Ранее один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs отметил, что мировые запасы нефти в хранилищах находятся на минимуме за восемь лет. Общих мировых запасов нефти, по оценкам банка, хватит лишь на 101 день потребления, и к концу мая этот показатель может снизиться до 98 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК угрожает сильно изменить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Между тем, власти Китая в конце апреля открыли сотни крупных нефтегазовых месторождений на севере страны.


    6 мая 2026, 22:30 • Новости дня
    Трамп заявил об отказе Ирана от ядерного оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран согласился с тем, что не будет обладать ядерным оружием, заявил президент США Дональд Трамп отметив, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.

    «Иран не может обладать ядерным оружием, и они не будут. И они согласились с этим, среди других вещей», – приводит слова американского лидера РИА «Новости».

    Президент США также высоко оценил прошедшие за последние сутки переговоры с иранской стороной. По его словам, вероятность заключения взаимовыгодной сделки между государствами оценивается как крайне высокая.

    Он добавил, что Вашингтон не устанавливает никаких крайних сроков для завершения переговорного процесса. При этом он выразил абсолютную уверенность в том, что итоговое соглашение обязательно будет подписано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон стремится заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании. Белый дом письменно уведомил Конгресс США о том, что конфликт в Иране завершен, но дал понять законодательному органу власти, что боевые действия все еще далеки от логического финала.

    6 мая 2026, 22:20 • Новости дня
    Добыча нефти странами ОПЕК упала до 36-летнего минимума

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне эскалации на Ближнем Востоке добыча нефти странами ОПЕК снизилась в апреле до самого низкого показателя с 1990 года, сообщило Bloomberg.

    Производство сырой нефти государствами ОПЕК в апреле упало до 20,55 млн баррелей в сутки. Падение обусловлено перебоями в экспорте из-за боевых действий и вынужденной остановкой мощностей в регионе Персидского залива, передает Bloomberg.

    Наибольшие потери в прошлом месяце зафиксировал Кувейт. Выработка в этой стране рухнула на 470 тыс. баррелей в сутки, опустившись до 800 тыс. Экспорт государства сократился до 22 тыс. баррелей ежедневно, что составляет менее трети от довоенного уровня.

    Иранская нефтедобыча также продемонстрировала существенный спад, уменьшившись на 180 тыс. баррелей в сутки. Текущий показатель выработки в стране снизился до 3,05 млн баррелей.

    В марте совокупная добыча картеля уже упала на 8,6 млн баррелей после перекрытия Ормузского пролива. Добыча в апреле снизилась на 420 тыс. баррелей в сутки.

    Данные Bloomberg о добыче нефти основаны на информации, полученной от отслеживания судов, официальных лиц и оценках экспертов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран приступил к снижению объемов добычи нефти из-за американской морской блокады. Кувейтская нефтяная корпорация в марте ограничила производство сырья на фоне атак. Страны Персидского залива в марте вынужденно сократили добычу на 10 млн баррелей в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива.

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Представитель МИД ОАЭ аль-Хамели назвал выход из ОПЕК стратегическим решением.

    6 мая 2026, 13:23 • Новости дня
    Первый с начала войны на Ближнем Востоке танкер с нефтью прибыл в Бангладеш

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спустя два с половиной месяца после начала кризиса на Ближнем Востоке из-за агрессии США и Израиля против Ирана в Бангладеш прибыл первый танкер с нефтью, сообщила газета The Daily Star.

    В Бангладеш впервые с начала кризиса на Ближнем Востоке прибыл танкер с нефтью, передает ТАСС.

    Газета The Daily Star уточняет, что судно MT Ninemia доставило около 100 тыс. тонн нефти из Саудовской Аравии и вошло в акваторию у побережья Читтагонга около полудня.

    Как сообщили представители государственного нефтеперерабатывающего завода Eastern Refinery (ERL), с середины февраля по апрель поставки нефти в страну полностью прекратились. Это привело к практически полной остановке работы завода в Читтагонге.

    Источники на заводе ERL отметили, что разгрузка танкера может занять несколько дней. После этого предприятие начнет поэтапно возобновлять производство, а полномасштабная переработка нефти планируется с 9 мая. Ожидается, что это позволит стабилизировать поставки дизельного топлива, бензина и других видов горючего для потребителей.

    Согласно данным Бангладешской нефтяной корпорации (BPC), страна обеспечивает 75-80% своей потребности в топливе за счет импорта готовых нефтепродуктов. Остальной объем покрывается за счет переработки импортной сырой нефти на заводе ERL, который ежегодно перерабатывает около 1,5-1,6 млн тонн нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и США начали военные действия против Ирана.

    Танкеры с иранской нефтью массово скопились у линии американской блокады.

    Япония приобрела российскую нефть на фоне перекрытия Ормузского пролива.

    6 мая 2026, 22:18 • Новости дня
    Макрон предложил Пезешкиану совместный план по безопасности Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и предложил ему рассмотреть план Франции и Британии по созданию международной миссии, призванной обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

    В ходе телефонных переговоров Макрон предложил Ирану присоединиться к международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, которую планируют организовать Франция и Британия. По словам французского президента, миссия будет многонациональной и независимой от воюющих сторон, что позволит восстановить доверие судовладельцев и страховщиков, передает РИА «Новости».

    Макрон отметил, что создание такой миссии может способствовать прогрессу в переговорах по ядерным и ракетным вопросам, а также по ситуации в регионе.

    «Я предложил президенту Ирана воспользоваться этой возможностью и намерен обсудить этот вопрос с президентом Трампом», – заявил Макрон.

    Президент Франции также призвал все стороны немедленно и безоговорочно снять блокаду Ормузского пролива.

    В апреле военные стратеги тридцати стран обсуждали ситуацию в Ормузском проливе на конференции в Лондоне. Премьер-министр Британии Кир Стармер ранее заявлял, что Париж и Лондон готовы возглавить международную военную миссию для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

    Макрон на саммите Европейского политического сообщества заявил о намерении не участвовать в операции США по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива.

    Французская авианосная ударная группа во главе с кораблем Charles de Gaulle направилась через Суэцкий канал в южную часть Красного моря на фоне планирования международной миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива.

    6 мая 2026, 23:58 • Новости дня
    Axios: США ожидают ответ Ирана на предложение по меморандуму в течение двух дней

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти рассчитывают получить решение иранской стороны по предложенному меморандуму о взаимопонимании в течение ближайших двух дней, сообщает Axios.

    По данным Axios, «американские чиновники заявили, что ожидают ответа Тегерана в ближайшие 24-48 часов», передает РИА «Новости».

    Ожидается, что соглашение будет состоять из 14 пунктов. Оно предусматривает 30-дневный период обсуждения ядерной программы, снятие ограничений со стороны Вашингтона и открытие Ормузского пролива. Кроме того, Тегеран должен будет отказаться от создания ядерного оружия и приостановить обогащение урана как минимум на 12 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Тегерана предложили Вашингтону обсудить условия разблокировки Ормузского пролива. Белый дом высоко оценил прошедшие за последние сутки переговоры с иранской стороной, отметив, что не устанавливает крайний срок в переговорах с Ираном.

    6 мая 2026, 10:52 • Новости дня
    Китай заявил о готовности содействовать переговорам Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин готов поддержать запуск переговоров между Ираном и США, а также выступает за скорейшее восстановление безопасности судоходства в Ормузском проливе, заявил глава МИД КНР Ван И.

    Китай готов оказать содействие в запуске и продвижении процесса мирных переговоров между Ираном и США, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Пекине, передает ТАСС.

    По словам Ван И, Китай намерен сыграть более значимую роль в восстановлении мира и спокойствия на Ближнем Востоке, подчеркнув важность диалога между Тегераном и Вашингтоном.

    Кроме того, Ван И заявил, что китайские власти надеются на скорейшее восстановление нормального судоходства в Ормузском проливе. Он отметил, что международное сообщество испытывает обеспокоенность по поводу безопасности в этом регионе, и выразил надежду, что все стороны откликнутся на призывы к стабилизации ситуации.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине. Встреча прошла на фоне роста напряженности вокруг Ормузского пролива.

    Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун выступил за скорейшее открытие Ормузского пролива.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объяснил провал первого этапа диалога с Вашингтоном завышенными ожиданиями американской стороны. Китайские власти пообещали помочь примирению Тегерана и Вашингтона.

    6 мая 2026, 21:02 • Новости дня
    Израиль ликвидировал командира спецназа «Хезболлы» при ударе по Бейруту

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате внезапного удара по южным пригородам ливанской столицы убит Малек Баллут – глава элитного шиитского формирования «Радван».

    Военно-воздушные силы Израиля атаковали южные районы ливанской столицы без предварительного предупреждения мирного населения, передает ТАСС. Целью операции стал один из военных руководителей шиитской милиции «Хезболла».

    По данным телеканала Al Hadath, жертвой воздушной атаки оказался Малек Баллут. Он занимал пост командира элитного спецподразделения «Радван», играющего ключевую роль в операциях организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла удары по двадцати поселениям на юге Ливана. До этого истребители атаковали объекты шиитской организации на южной окраине Бейрута.

    В ходе одной из прошлых операций армия обороны Израиля ликвидировала командира штаба движения Сухайла Хуссейна Хуссейни.

    6 мая 2026, 10:37 • Новости дня
    Нетаньяху и президент ОАЭ провели переговоры

    Tекст: Мария Иванова

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели телефонные переговоры, обсудив укрепление двустороннего сотрудничества на фоне усиливающейся напряженности в отношениях с Ираном.

    Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели редкий телефонный разговор, сообщает Bloomberg.

    Беседа подчеркивает углубление отношений между двумя странами на фоне конфликта с Ираном.

    Нетаньяху выразил солидарность с ОАЭ и «поддержку всем мерам, которые они принимают для обеспечения своей безопасности». Разговор состоялся после атак Ирана на ОАЭ, о чем сообщило государственное информационное агентство WAM. Это первый официальный контакт между лидерами с начала 2023 года.

    ОАЭ – одна из немногих арабских стран, официально признавших Израиль в рамках «Авраамовых соглашений» 2020 года. Несмотря на напряженность из-за палестинского вопроса и конфликта в Газе, военное и разведывательное сотрудничество между государствами усилилось. Израиль помогает ОАЭ с противовоздушной обороной и передал батарею «Железный купол».

    Ранее шейх Мухаммед бен Заид подверг критике Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива за недостаточную жесткость в отношении Ирана. ОАЭ намерены укреплять связи с Израилем и США, что также стало одной из причин решения о выходе из ОПЕК. В свою очередь Иран обвинил Эмираты в нарушении принципов добрососедства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Объединенных Арабских Эмиратов осудили новые удары Ирана по гражданским объектам.

    Израиль в апреле тайно перебросил в эту страну систему противовоздушной обороны «Железный купол».

    В марте президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян признал факт нахождения государства в состоянии войны.

    В Госдуму внесли законопроект о передаче миграционных полномочий от Минтруда в МВД
    СМИ: В Киеве отвергли возможность перемирия на День Победы
    В Венгрии после ремонта открыли мемориал советским воинам
    Молдавия намерена выставить России счет от «Укрэнерго» за ремонт ЛЭП
    США и Иран обсуждают долгосрочный мораторий на обогащение урана
    Приставы передали конфискованный Mercedes-Benz G-Class на нужды СВО
    Психолог назвала людей, для которых спонтанный отдых превращается в стресс

    Решение Минфина удивило рубль

    Минфин впервые с лета прошлого года возобновляет покупку валюты и золота в резервы. Еще в начале года нефть Urals стоила 41 доллар, и бюджет худел на глазах. То теперь цена резко выросла и приносит сверхдоходы. Самое время пополнить резервы. На этой радостной ноте рубль начал укрепляться, однако ненадолго. Подробности

    Киев устроил фарс из своего перемирия

    Украина обвинила Россию в якобы нарушении «режима тишины», о котором Владимир Зеленский заявил в одностороннем порядке в ответ на решение Москвы объявить перемирие 8 и 9 мая. При этом украинская армия сама не стала придерживаться режима прекращения огня: утром 6 мая нанесены удары по целому ряду российских регионов, устроены провокации по всей линии фронта. Что на самом деле скрывалось за идеей Зеленского? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    У русских Прибалтики отбирают последний символ Победы

    Последний Вечный огонь в память о павших в Великой Отечественной, который все еще сохранялся в странах Прибалтики, оказался под угрозой сноса. Как этот мемориал удалось возродить в латвийском Даугавпилсе после распада СССР, что он значит для местных русских – и какие хитрости используют местные власти, чтобы добиться его уничтожения? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа урезает власть Зеленского

      После новых антикоррупционных разоблачений в окружении Владимира Зеленского украинский диктатор ввел санкции против одного из ближайших соратников прошлого – экс-главы своего офиса Андрея Богдана. С его уходом связывают превращение Зеленского в «бандеровца», и санкции эти введены неслучайно.

    • Вашингтон заставил Германию скулить

      В свете угроз администрации США лишить немцев дальнобойных ракет «Томагавк», канцлер ФРГ Фридрих Мерц неожиданно поддержал Вашингтон в торговом конфликте с Евросоюзом. Только вот Германии это не поможет.

    • Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

      В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Закон о тишине в России в 2026 году: до скольких можно шуметь, часы тишины, штрафы и как пожаловаться на соседей

      В России нет единого федерального закона о тишине, и правила зависят от региона. В 2026 году действуют местные нормы, которые определяют, до скольких можно шуметь, когда запрещен ремонт и какие штрафы грозят нарушителям. Разбираемся, какие часы тишины установлены в Москве, Подмосковье и других регионах, что считается шумом по закону и как законно повлиять на громких соседей.

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

