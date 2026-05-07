США заработали 23 млрд долларов на нефти за месяц ближневосточного конфликта

Tекст: Мария Иванова

В марте экспортные доходы США от продажи нефти и нефтепродуктов достигли 23,1 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Поставки сырой нефти выросли на 35% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 10,7 млрд долларов. Экспорт нефтепродуктов увеличился в полтора раза, достигнув 12,4 млрд долларов.

Главными покупателями американского топлива стали Нидерланды, заплатившие 3,2 млрд долларов, и Мексика с объемом закупок на 2,4 млрд долларов. Также значительные объемы приобрели Южная Корея, Канада и Британия.

Рост поставок произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта судоходство в Ормузском проливе оказалось практически парализовано, что привело к росту мировых цен на топливо и вынудило страны искать альтернативных поставщиков.

