В Бразилии погиб исполнитель «дворовой самбы» Zau O Passaro

Популярный в Бразилии исполнитель «дворовой самбы» Zau O Passaro погиб в ДТП
Музыкант Изак Бруно Кони Силва, известный как Zau O Passaro, погиб в возрасте 27 лет в ДТП в Бразилии, возвращаясь домой после аншлагового концерта в Баии, сообщает Need To Know.
В Бразилии трагически погиб известный исполнитель «дворовой самбы» Изак Бруно Кони Силва, выступавший под псевдонимом Zau O Passaro, передают «Вести». Артисту было 27 лет, у него остались жена и две дочери.
Музыкант возвращался домой после аншлагового концерта в городе Баррейрас, штат Баия, который состоялся вечером 3 мая. Вместе с ним в машине находились три коллеги – все они направлялись в город Лауру-ди-Фрейтас.
Авария произошла около 7 утра: автомобиль, за рулём которого был местный бизнесмен, врезался в бок припаркованного грузовика. Федеральная дорожная полиция подтвердила, что спасателям пришлось разрезать кузов внедорожника, чтобы извлечь пострадавших.
Музыканта спасти не удалось, остальные пассажиры были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.
Изак Бруно Кони Силва был признанным представителем стиля пагоде, его творчество отличалось ироничными текстами и атмосферой дружеской вечеринки, что выделяло его среди классических исполнителей самбы для карнавалов.
