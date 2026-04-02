Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.
Жена рэпера Fuze Krec сообщила о его гибели после аварии
Рэпер Артем Бровков, известный как Fuze Krec, признанный иноагентом, скончался после тяжелого ДТП, сообщила его супруга Валентина Березкина.
Бровков, умер после дорожно-транспортного происшествия, заявила Березкина в соцсетях, передает РИА «Новости».
«Мне очень тяжело это писать, но Артема больше нет. Несколько часов назад он попал в страшную аварию, врачи сделали все, что смогли, но спасти его не удалось», – написала она.
О дате и месте прощания с музыкантом пока не сообщается.
Бровков был участником хип-хоп проекта Krec, основанного в Петербурге в 2001 году. В марте 2025 года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. По данным СМИ, в последнее время рэпер проживал за границей.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы отклонял просьбу Бровкова об исключении из реестра иноагентов.