Жена рэпера Fuze Krec сообщила о его гибели после аварии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Бровков, умер после дорожно-транспортного происшествия, заявила Березкина в соцсетях, передает РИА «Новости».

«Мне очень тяжело это писать, но Артема больше нет. Несколько часов назад он попал в страшную аварию, врачи сделали все, что смогли, но спасти его не удалось», – написала она.

О дате и месте прощания с музыкантом пока не сообщается.

Бровков был участником хип-хоп проекта Krec, основанного в Петербурге в 2001 году. В марте 2025 года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. По данным СМИ, в последнее время рэпер проживал за границей.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отклонял просьбу Бровкова об исключении из реестра иноагентов.