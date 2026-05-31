Топливное хранилище загорелось в Ростовской области из-за атаки беспилотника
В Матвеево-Курганском районе произошло возгорание резервуаров с горючим после падения обломков сбитого дрона, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Сегодня ночью в результате вражеской воздушной атаки в Матвеево-Курганском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание топливного хранилища частного предприятия, обеспечивающего сельскозтоваропроизводителей», – заявил глава региона в «Максе».
Он добавил, что жителей соседних домов эвакуировали, угрозы их жизням нет. К тушению привлекли экстренные службы и пожарный поезд.
В самом поселке Матвеево-Курган обломки повредили аптеку, два магазина и легковой автомобиль. Зафиксированы повреждения кровли, окон и газовой трубы, подачу голубого топлива временно перекрыли. Пострадавших среди населения нет. В Ростовской области сохраняется опасность новых атак беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Слюсарь сообщил о возгорании танкера и топливного резервуара в порту Таганрога. Позднее пожар был ликвидирован.