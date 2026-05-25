Украинские власти испытывают острую потребность в военной помощи от Вашингтона, передают РИА «Новости». По словам Владимира Зеленского, обсуждение защиты воздушного пространства ведется со всеми союзниками.

«Что касается защиты неба, мы обсуждаем это со всеми нашими партнерами. К сожалению, с Америкой уже давно нет прогресса в расширении производства средств противоракетной обороны», – сообщил он.

Политик также добавил, что европейские страны продолжают оказывать финансовую поддержку. Однако лидерство Соединенных Штатов в данном вопросе остается крайне необходимым для Киева.

Весной 2025 года глава киевского режима обвинил Вашингтон в невыполнении обещаний по поставкам комплексов Patriot.

Ранее Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев, а жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.

До этого ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.