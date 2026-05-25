Зеленский пожаловался на США из-за нехватки систем ПРО
Глава киевского режима Владимир Зеленский после предупреждения России о начала системных атак на Киев пожаловался на США из-за нехватки средств ПРО.
Украинские власти испытывают острую потребность в военной помощи от Вашингтона, передают РИА «Новости». По словам Владимира Зеленского, обсуждение защиты воздушного пространства ведется со всеми союзниками.
«Что касается защиты неба, мы обсуждаем это со всеми нашими партнерами. К сожалению, с Америкой уже давно нет прогресса в расширении производства средств противоракетной обороны», – сообщил он.
Политик также добавил, что европейские страны продолжают оказывать финансовую поддержку. Однако лидерство Соединенных Штатов в данном вопросе остается крайне необходимым для Киева.
Весной 2025 года глава киевского режима обвинил Вашингтон в невыполнении обещаний по поставкам комплексов Patriot.
Ранее Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.
МИД России призвал иностранцев срочно покинуть Киев, а жителям украинской столицы ведомство советует не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Владимира Зеленского.
До этого ВС России нанесли комплексный удар гиперзвуковым и баллистическим оружием по украинской военной инфраструктуре Украины после атаки ВСУ на колледж в Старобельске.