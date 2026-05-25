    Зеленский идет по пути Муссолини
    25 мая 2026, 11:36 Мнение

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    25 июля 1943 года Бенито Муссолини был смещен королем Виктором Эммануилом III с поста премьер-министра Италии и арестован. Этому предшествовал долгий процесс консолидации итальянской элиты против дуче. Диктатор стал «токсичным» персонажем. Против Муссолини выступил король и его окружение, генералитет, часть иерархов католической церкви, оппоненты режима – как левые, так и либералы. Но что самое важное, среди них была большая часть высших руководителей фашистской партии.

    Такому бесславному концу способствовали несколько факторов.

    Военные поражения. Итальянская армия продемонстрировала свою низкую боеспособность еще в Эфиопии в 1935-1936 годах, затем в ходе Второй мировой итальянцы нигде не могли добиться успеха без помощи вермахта. Под Сталинградом была разгромлена 8-я итальянская армия, итальянский флот к лету 1943 года понес значительные потери. 19 июля 1943-го состоялась встреча Муссолини с Гитлером. Окружение дуче – прежде всего военные – требовало от него поставить фюрера перед фактом: Италия больше не может продолжать войну и будет вынуждена заключить мир с противниками оси (страны нацистского блока). К тому же 10 июля союзники уже высадились на Сицилии. Но Муссолини не решился сказать об этом Гитлеру.

    Экономические проблемы. Война истощила ресурсы Италии, вызвав голод, инфляцию и дефицит товаров первой необходимости. Хлеб, основой которого была желудевая мука, оливковое масло, многие другие продукты выдавали по карточкам. Итальянская лира обесценилась.

    Разочарование населения. Когда фашисты в 20-е годы XX века пришли к власти, большинство населения Италии связывало с ними надежды на лучшее. Они ожидали установления политической и экономической стабильности в стране и даже надеялись на восстановление Римской империи. И сначала казалась, что фашисты отвечают чаяниям народа. Но к 1943 году уже только фанатики верили в величие Италии и ее процветание. Весной 1943-го по стране прокатилась волна забастовок. Рабочие требовали повышения зарплат. К экономическим требованиям вскоре добавились политические. Люди настаивали на окончании войны и на ликвидации фашистской диктатуры. Режиму удалось, удовлетворив экономические требования и арестовав лидеров движения, прекратить забастовку. Но представители политической и экономической элиты осознали, что из войны Италии нужно выходить как можно скорее.

    Деградация Муссолини. В 1943 году итальянский диктатор превратился в тень самого себя, от уверенного в себе популиста, который мог вести за собой толпы народа, не осталось и следа. Вследствие крушения его надежд на создание империи, военных поражений, а также болезней – дуче находился в состоянии перманентной депрессии. Политическая харизма исчезла, он даже не мог влиять на мнение своих старых соратников по партии.

    24 июля 1943-го Большой фашистский совет принял резолюцию, которая значительно ограничила власть Муссолини. А на следующий день его арестовали после аудиенции у короля. Муссолини еще вернется к власти над частью Италии на немецких штыках в качестве марионетки Гитлера. Но к 1945 году он станет настолько ненавидим народом, что после расстрела партизанами, когда его труп повесят вверх ногами на площади в Милане, жители города будут несколько часов избивать тело мертвого диктатора.

    В наши дни другой диктатор – Владимир Зеленский – движется по тому же пути. Скоро он станет абсолютно «токсичным» персонажем для политической и экономической элиты Украины. Индикатором тут может быть история сбора денег на залог для серого кардинала Украины и правой руки Зеленского Андрея Ермака. Деньги искали четыре дня, хотя речь – о 140 млн гривен (три миллиона 170 тысяч долларов). Для «семьи Зеленского» сумма незначительная. Когда Ермак был на вершине власти, ему надо было сделать пару звонков, чтобы найти такие деньги, никто из представителей истеблишмента не посмел бы ему отказать.

    Но теперь Ермак стал «токсичным» персонажем для украинской элиты, мало кто хочет афишировать свою связь с ним. Как утверждают украинские СМИ, Зеленский лично дал команду найти деньги для залога – и все равно понадобилось четыре дня! Близкая связь с Ермаком делает и самого «токсичным» для украинской элиты.  Ведь все понимают, что добро на арест Ермака Национальному антикоррупционному бюро Украины дал либо Белый дом, либо глобалисты. Значит, это сигнал с Запада, прежде всего для Зеленского. Удар по Ермаку – это однозначно удар и по главе майданного режима.

    Зеленский, как и Муссолини, когда пришел к власти, был очень популярен в народе (сейчас мало кто помнит, но вообще-то победил он благодаря обещанием мира в Донбассе). Но он отказался выполнять Минские соглашения и готовился уничтожить ЛДНР силой, что привело к началу СВО. В 2022 году Зеленский, как и Муссолини в 1930-м, обещал быструю победу над военным противником. Но все вышло иначе.

    В правление Зеленского экономика Украины настолько деградировала, что страна стала полностью зависима от финансовой поддержки Запада. Без этого ситуация с продовольствием на Украине была бы не лучше, чем в Италии в 1943 году, а гривну ждало бы еще большее обесценивание. Тотальная мобилизация стала серьезнейшей общественной проблемой, но при этом на Украине ожидают ее ужесточения. Даже украинские социологи не могут скрыть разочарования Зеленским со стороны населения. 30% опрошенных считают, что действующему президенту следует уйти из политики, 15% – что он заслужил уголовного преследования.

    Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

    Зеленский образца 2026 года напоминает тень самого себя. От былой харизмы, во многом благодаря которой он стал президентом, не осталось и следа. Его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель подтвердила, что Зеленский употребляет наркотики.

    Но главное для украинской элиты – это отношение к Зеленскому Запада. Если подозрение от антикоррупционных органов будет предъявлено жене Зеленского Елене, это станет сигналом для украинского истеблишмента, что президента надо отстранять от руля.

    ВСУ начали подготовку к круговой обороне в Волынской области
    Замминистра обороны Савельев покинул пост
    ЕС разочаровался в новом премьере Венгрии из-за России
    Авианосец США Gerald R. Ford превратили в плавучую АЭС
    Президент Израиля заявил о нарастающей жестокости в стране
    Медведев призвал сохранить длинные летние школьные каникулы
    Сын российского миллиардера попал в рехаб после пьяного ДТП

    Отсутствие ипотеки до неузнаваемости изменило рынок недвижимости

    Пару лет назад классическая ипотека была драйвером спроса на квартиры. Но даже снижение ключевой ставки с 21% до 14,5% не изменило ситуацию. Ипотека все еще не вернула себе человеческое лицо – и остается недоступной. Как выживают банки, застройщики и главное те, кто купил квартиру в рассрочку в надежде на снижение ипотечных ставок, но прогадал? Подробности

    Киев наказан за Старобельск

    В ночь на 24 мая Вооруженные силы России нанесли массированный удар по территории Украины. Наблюдатели фиксируют значительный ущерб военной инфраструктуре в Киеве, однако точных данных до сих пор нет. Эксперты отмечают, что теракт ВСУ в луганском Старобельске продемонстрировал: диалог с Киевом возможен только на языке силы. Вразумит ли офис Владимира Зеленского одна из наиболее масштабных атак на Украину в рамках СВО? Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    Разоблачительница русофобских мифов повлияет на выборы президента США

    В отставку подал человек, разоблачивший сразу два крупнейших антироссийских мифа, которые еще не так давно насаждались Вашингтоном. Почему глава Нацразведки США Тулси Габбард не удержалась в администрации Трампа и какие последствия это будет иметь для всей американской политики? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

      Как утверждает одна из главных газет Америки, в ходе военной операции против Ирана планировалось сделать новым руководителем этой страны экс-президента Махмуда Ахмадинежада, известного резко негативным отношением к США и Израилю. Как ни странно, похоже на правду.

    • Пашинян испугался мести России

      После того, как в цветах из Армении нашли паразитов, премьер-министр этой страны Никол Пашинян назвал Россию сверхдержавой, чьи интересы необходимо уважать. Неужели цветы так подействовали?

    • Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

      В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

