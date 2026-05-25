25 июля 1943 года Бенито Муссолини был смещен королем Виктором Эммануилом III с поста премьер-министра Италии и арестован. Этому предшествовал долгий процесс консолидации итальянской элиты против дуче. Диктатор стал «токсичным» персонажем. Против Муссолини выступил король и его окружение, генералитет, часть иерархов католической церкви, оппоненты режима – как левые, так и либералы. Но что самое важное, среди них была большая часть высших руководителей фашистской партии.

Такому бесславному концу способствовали несколько факторов.

Военные поражения. Итальянская армия продемонстрировала свою низкую боеспособность еще в Эфиопии в 1935-1936 годах, затем в ходе Второй мировой итальянцы нигде не могли добиться успеха без помощи вермахта. Под Сталинградом была разгромлена 8-я итальянская армия, итальянский флот к лету 1943 года понес значительные потери. 19 июля 1943-го состоялась встреча Муссолини с Гитлером. Окружение дуче – прежде всего военные – требовало от него поставить фюрера перед фактом: Италия больше не может продолжать войну и будет вынуждена заключить мир с противниками оси (страны нацистского блока). К тому же 10 июля союзники уже высадились на Сицилии. Но Муссолини не решился сказать об этом Гитлеру.

Экономические проблемы. Война истощила ресурсы Италии, вызвав голод, инфляцию и дефицит товаров первой необходимости. Хлеб, основой которого была желудевая мука, оливковое масло, многие другие продукты выдавали по карточкам. Итальянская лира обесценилась.

Разочарование населения. Когда фашисты в 20-е годы XX века пришли к власти, большинство населения Италии связывало с ними надежды на лучшее. Они ожидали установления политической и экономической стабильности в стране и даже надеялись на восстановление Римской империи. И сначала казалась, что фашисты отвечают чаяниям народа. Но к 1943 году уже только фанатики верили в величие Италии и ее процветание. Весной 1943-го по стране прокатилась волна забастовок. Рабочие требовали повышения зарплат. К экономическим требованиям вскоре добавились политические. Люди настаивали на окончании войны и на ликвидации фашистской диктатуры. Режиму удалось, удовлетворив экономические требования и арестовав лидеров движения, прекратить забастовку. Но представители политической и экономической элиты осознали, что из войны Италии нужно выходить как можно скорее.

Деградация Муссолини. В 1943 году итальянский диктатор превратился в тень самого себя, от уверенного в себе популиста, который мог вести за собой толпы народа, не осталось и следа. Вследствие крушения его надежд на создание империи, военных поражений, а также болезней – дуче находился в состоянии перманентной депрессии. Политическая харизма исчезла, он даже не мог влиять на мнение своих старых соратников по партии.

24 июля 1943-го Большой фашистский совет принял резолюцию, которая значительно ограничила власть Муссолини. А на следующий день его арестовали после аудиенции у короля. Муссолини еще вернется к власти над частью Италии на немецких штыках в качестве марионетки Гитлера. Но к 1945 году он станет настолько ненавидим народом, что после расстрела партизанами, когда его труп повесят вверх ногами на площади в Милане, жители города будут несколько часов избивать тело мертвого диктатора.

В наши дни другой диктатор – Владимир Зеленский – движется по тому же пути. Скоро он станет абсолютно «токсичным» персонажем для политической и экономической элиты Украины. Индикатором тут может быть история сбора денег на залог для серого кардинала Украины и правой руки Зеленского Андрея Ермака. Деньги искали четыре дня, хотя речь – о 140 млн гривен (три миллиона 170 тысяч долларов). Для «семьи Зеленского» сумма незначительная. Когда Ермак был на вершине власти, ему надо было сделать пару звонков, чтобы найти такие деньги, никто из представителей истеблишмента не посмел бы ему отказать.

Но теперь Ермак стал «токсичным» персонажем для украинской элиты, мало кто хочет афишировать свою связь с ним. Как утверждают украинские СМИ, Зеленский лично дал команду найти деньги для залога – и все равно понадобилось четыре дня! Близкая связь с Ермаком делает и самого «токсичным» для украинской элиты. Ведь все понимают, что добро на арест Ермака Национальному антикоррупционному бюро Украины дал либо Белый дом, либо глобалисты. Значит, это сигнал с Запада, прежде всего для Зеленского. Удар по Ермаку – это однозначно удар и по главе майданного режима.

Зеленский, как и Муссолини, когда пришел к власти, был очень популярен в народе (сейчас мало кто помнит, но вообще-то победил он благодаря обещанием мира в Донбассе). Но он отказался выполнять Минские соглашения и готовился уничтожить ЛДНР силой, что привело к началу СВО. В 2022 году Зеленский, как и Муссолини в 1930-м, обещал быструю победу над военным противником. Но все вышло иначе.

В правление Зеленского экономика Украины настолько деградировала, что страна стала полностью зависима от финансовой поддержки Запада. Без этого ситуация с продовольствием на Украине была бы не лучше, чем в Италии в 1943 году, а гривну ждало бы еще большее обесценивание. Тотальная мобилизация стала серьезнейшей общественной проблемой, но при этом на Украине ожидают ее ужесточения. Даже украинские социологи не могут скрыть разочарования Зеленским со стороны населения. 30% опрошенных считают, что действующему президенту следует уйти из политики, 15% – что он заслужил уголовного преследования.

Зеленский, как и Муссолини, не хочет мира по-настоящему. Он говорит о необходимости завершения противостояния с Россией публично, но все делает для того, чтобы этого не произошло. Муссолини соглашался со своим окружением, что мир необходим, но ничего не делал для его достижения.

Зеленский образца 2026 года напоминает тень самого себя. От былой харизмы, во многом благодаря которой он стал президентом, не осталось и следа. Его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель подтвердила, что Зеленский употребляет наркотики.

Но главное для украинской элиты – это отношение к Зеленскому Запада. Если подозрение от антикоррупционных органов будет предъявлено жене Зеленского Елене, это станет сигналом для украинского истеблишмента, что президента надо отстранять от руля.