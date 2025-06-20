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    20 июня 2025, 08:40 • В мире

    Почему Франция внезапно заметила нацизм на Украине

    Почему Франция внезапно заметила нацизм на Украине
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Вербинина

    Ведущие французские СМИ много лет игнорировали реальность и отказывались признавать массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах. Даже тогда, когда украинцы демонстрировали свастику, проходя во Франции военное обучение. И вдруг внезапно одно из главных французских изданий заметило «сотни подобных случаев». Почему?

    Обычно официальная газета Le Monde строго выдерживает линию французской партии власти, и ее отношение к СВО всегда было выражено предельно четко: Россия плохая, Украина хорошая, Донецкая и Луганская народные республики – сепаратисты, а украинскую армию надо поддерживать всем, чем только можно. Поэтому появление в этом издании репортажа, в фокусе которого находится тема неонацизма в рядах украинской армии, в какой-то степени удивительно.

    Материал под названием «Солдаты 3-й украинской штурмовой бригады до сих пор демонстрируют неонацистскую символику» констатирует неприятный для французов факт: украинский нацизм вовсе не является плодом «российской пропаганды». Этот нацизм не просто присутствует на Украине – настоящие нацисты составляют ядро украинской армии.

    «Являясь наследницей полка «Азов» (запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД), эта штурмовая бригада теперь сделалась ключевым элементом украинской армии. Но в рамках тщательно выстроенных образов, широко транслируемых в социальных сетях, некоторые из солдат продолжают демонстрировать нацистскую символику и отсылки к ней», – констатирует Le Monde.

    И разъясняет более детально: «Нацистские приветствия, свастики, эмблемы СС... Группа видеорасследователей Le Monde обнаружила сотни таких случаев, фигурантами которых являются украинские солдаты в социальных сетях. Среди 350 солдат, взятых на заметку, оказалось 200 членов 3-й штурмовой бригады, одного из флагманских подразделений украинской армии.

    Преемница полка «Азов», основанного в 2014 году активистами из числа крайне правых радикалов…, 3-я штурмовая бригада обещала улучшить свой имидж. Являясь полноценным подразделением украинской армии, 3-я штурмовая бригада пользуется военной подготовкой, предоставляемой западными странами, включая Францию».

    Таким образом, текст противоречит сам себе. С одной стороны, издание пишет о «некоторых солдатах-нацистах». С другой – признает, что таковых вовсе не несколько, а две трети из тех, что вообще стали предметом исследования.

    А вот что та же самая Le Monde писала в марте 2022 года об «Азове», предшественнике нынешней 3-й штурмовой бригады: «Фотографии членов этой военной группировки широко распространяются в попытке изобразить украинскую армию как «кишащую неонацистами». Однако они не являются репрезентативными для вооруженных сил страны в целом». Мол, это все частности, и вообще незачем обращать внимания на такие пустяки.

    Тогда французы с легкостью отмахнулись от неонацистских проявлений тех, чью сторону в конфликте они решили принять. Но в 2023 году украинские военные прибыли тренироваться на французской территории, и тут уже не замечать неприятные факты оказалось невозможно – тем более что один из бойцов вытатуировал себе эмблему СС прямо на лице.

    И все же тема украинского нацизма долгое время оставалась табуированной во французских СМИ. В итоге материал об этом был опубликован с большим опозданием, лишь весной 2024-го, да и не в центральной прессе, а на независимом ресурсе Mediapart. «Несколько западных стран обучают украинских солдат обращению с оружием. Группа, прибывшая во Францию в конце 2023 года, включала в своих рядах настоящих неонацистов. Факт, который французская армия не могла проигнорировать», – написал автор.

    Статья стала причиной депутатского запроса в министерство обороны с просьбой прояснить затронутый в ней вопрос. В итоге издание Le Journal du Dimanche опубликовало сухое сообщение: «Французскую армию обвиняют в подготовке украинских неонацистов… После разоблачений Mediapart по поводу украинских неонацистских солдат, которые проходят подготовку в военном лагере Ла-Куртин, депутат от департамента Крез призвала министра обороны «пролить свет» на это дело». В запросе депутата говорилось, что на опубликованных фотографиях

    «изображены солдаты во французской форме, открыто демонстрирующие свои экстремистские убеждения с помощью символов (кельтский крест, знак «мертвая голова») и нацистских жестов (гитлеровское приветствие…) в социальных сетях, а также тренирующиеся с использованием французской армейской техники».

    В ответ министерство обороны хладнокровно ответило, что только «украинские вооруженные силы организуют поток и отбор украинских солдат, отправляемых во Францию и Европу. Поэтому у нас нет комментариев по поводу этой организации». Короче говоря, мы тут ни при чем – какой материал прислали, с таким и работаем.

    Тем более что, кроме тренировок 3-й штурмовой бригады, французская армия была активно занята созданием из украинцев отдельного военного подразделения имени Анны Киевской (как во Франции называют дочь Ярослава Мудрого Анну Ярославну, которая много веков назад была выдана замуж за французского короля), что оказалось не так-то просто. Как отмечали наблюдатели, средний возраст украинских военных составлял 39 лет, и 90% из них были призваны в последние месяцы.

    Однако попытка присвоить имя совершенно мирной королевы и использовать его в военных целях провалилась. Несмотря на тренировки, предоставленное оружие и деятельную помощь французов, «Анна Ярославна» не имела никакого успеха. Десятки ее солдат дезертировали прямо во Франции. В итоге оставшиеся в живых после боевых столкновений силы были распределены между другими подразделениями.

    С учетом данных о контингенте, который проходил тренировки во Франции, степень его заражения нацистскими идеями свидетельствует о том, что неонацизм пустил глубокие корни в украинском обществе.

    Когда глава киевского режима Зеленский во время визита в Канаду публично и открыто благодарит ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньку, когда тот же президент присваивает подразделению ВСУ название «Эдельвейс», которое ранее носила дивизия нацистской Германии, когда героями объявляются Бандера и Шухевич, которые сотрудничали с нацистами и устраивали этнические чистки, включая Волынскую резню, трудно ожидать других результатов.

    Однако если кое-что на Западе готовы еще списать на местные особенности, у себя дома они проявления нацизма видеть не желают, потому что здесь нормой считается антифашизм, а не нацизм и не фашизм. Тем более во Франции, где во Вторую мировую войну погибло и попало в концлагеря множество людей, в том числе тех, кто сражался в Сопротивлении.

    Поэтому во французском министерстве обороны зря полагали, что сумеют закрыть вопрос, переведя стрелки на украинцев, которые сами присылают зигующих военных с татуировками в виде свастик. Однако изворотливость министерства не помешала депутату от Креза Катрин Кутюрье выразить свое «сильнейшее возмущение». «Проблема заключается не в том, что Франция готовит солдат, – заявила парламентарий. – Проблемой является то, что она обучает неонацистов». В частности, дивизия СС «Рейх», символику которой используют украинские неонацисты, в свое время участвовала в массовых казнях французских граждан в Тюле и Орадур-сюр-Глане, и во Франции вовсе не собираются забывать об этих зверствах.

    То, что такое влиятельное средство массовой информации, как Le Monde, сочло нужным отменить табу и начать открыто обсуждать тему украинского нацизма, может иметь несколько причин – от желания оказать давление на украинские власти до стремления начать дистанцироваться от украинских дел или частично ограничить поддержку киевских начинаний. Не исключена и постановка вопроса о том, стоит ли продолжать готовить на территории Франции украинских военных, раз они не стесняются демонстрировать неприемлемые для своих хозяев взгляды.

    А может быть, перед нами начало признания Западом того простого факта, что стремление России денацифицировать и демилитаризовать Украину имеет под собой законные основания. Как и сама украинская спецоперация.

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