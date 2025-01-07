Франция признала дезертирство проходивших в стране обучение украинских солдат

Военный эксперт объяснил значение освобождения Курахова для ситуации в зоне СВО

Военкор Громов: Освобождение Курахова означает прекращение артиллерийского террора ВСУ против Донецка

Tекст: Олег Исайченко

«Основной смысл освобождения Курахова ­состоит в том, что это было последнее место, откуда ствольная артиллерия дотягивалась до Донецка. И ВС РФ выполнили задачу прекратить это. Теперь обстрелять город можно только реактивными дальнобойными снарядами, но такое проводится крайне редко. Так что освобождение Курахова означает окончательное прекращение артиллерийского террора против Донецка», ­­­­­­­– рассказал военкор Федор Громов.

«По логике, наши должны после этого перекидывать силы на другое направление, а именно – на агломерацию Покровска и Мирнограда. Собственно, по движению войск, по картам так и получается. Сейчас основная наша задача: перерезать трассу Покровск – Константиновка, к этому все и идет. Это уже может означать выход к границе Днепропетровской области. И это уже, конечно, не только тактический, но и политический удар по Киеву. К тому же в Днепропетровской области нет плотной городской застройки, как в Донбассе. Значит, у ВС РФ будет некий оперативный простор», – отметил он.

«Но если наши решат пойти дальше Курахова, то они смогут перерезать украинскую линию обороны в Запорожье. Мы зайдем в тыл запорожской группировки ВСУ и выведем свою группировку из позиционного тупика, который сформировался еще весной 2022 года. Для помощи в этом с юга может поддавить группировка «Восток», – подчеркнул собеседник.

Ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что российские войска полностью освободили город Курахово в ДНР. «Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Срибное, Андреевка, Нововасилевка, Украинка, Новоалександровка и Шевченко в ДНР. Отражены 14 контратак формирований ВСУ», – говорится в сообщении.

ВСУ потеряли 535 военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, бронетранспортеры М113 производства США и VAB производства Франции, пять боевых бронированных машин, в том числе HMMWV и MaxxPro, 10 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».