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Франция признала дезертирство проходивших в стране обучение украинских солдат
Министерство обороны Франции признало дезертирство «десятков» украинских солдат во время обучения
«Десятки» украинских солдат, проходивших обучение во Франции, дезертировали, сообщило министерство обороны Франции.
Как пишет Agence France-Presse со ссылкой на французский генштаб, французская армия «отметила «несколько десятков» дезертиров во время обучения». При этом «украинское командование признало «проблемы» внутри этого подразделения», передает РИА «Новости».
Эти солдаты находились во французских казармах, откуда «имели право выходить». Указывается, что дезертирство на территории Франции не считается криминальным деянием, французские власти арестовать дезертиров не могли, а у украинских властей было только «дисциплинарное право».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине начали расследование по статье «дезертирство» в отношении обученной во Франции бригады «Анны Киевской». Сообщалось, что 1,7 тыс. из 2,3 тыс. обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт.