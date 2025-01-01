Украинский журналист Бутусов сообщил о росте дезертирства в элитной 155-й бригаде ВСУ

Tекст: Мария Иванова

Украинская 155-я бригада переживает трудные времена из-за серьезных потерь и увеличения числа дезертиров, передает канал 360.

Главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил на своей странице в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской в России), что формирование бригады было хаотичным с самого начала.

Бутусов отметил, что украинские солдаты покидали свои части с первых дней создания бригады. По его словам, к моменту отправки бригады на тренировку во Францию было зафиксировано 935 случаев дезертирства. Он также подчеркнул, что на обучение отправили неподготовленных солдат, а просто людей, одетых в военную форму.

Бутусов выразил недовольство тем, что президент Украины Владимир Зеленский не контролировал выполнение своих обещаний президенту Франции Эммануэлю Макрону. Министр обороны Украины Рустем Умеров также не уделял внимания подготовке 155-й бригады.

В декабре поступила информация, что из 155-й бригады дезертировала почти тысяча человек сразу после прибытия на боевые позиции. Бутусов раскритиковал украинское военное руководство за недостаточную оценку боеспособности бригады до ее отправки в зону боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные эксперты оценили бригаду ВСУ «Анна Киевская», подготовленную Францией.

Ранее сообщалось, что Франция завершила обучение и оснащение этой бригады на своей военной базе, предоставив ей французское вооружение и обмундирование.