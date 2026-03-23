В школах Одессы из-за языковых законов устроили проверку телефонов учителей

В школах Одессы прошла проверка телефонов учителей из-за языковых законов

Tекст: Антон Антонов

Одесская журналистка Таисия Найденко и бывшая глава департамента образования Одессы Елена Буйневич рассказали о случаях проверки телефонов у учителей, пишут СМИ.

По их словам, инспектирующие рылись в личных вещах учителей и изучали, на каком языке педагоги общаются в родительских чатах, а сама процедура была «максимально унизительной».

Буйневич опубликовала скриншоты сообщений учителей, в которых указано, что проверки затронули школы Пересыпского района. Найденко предположила, что инициатором проверки мог стать кто-то из родителей учеников. Буйневич подчеркнула, что такие действия являются незаконными, однако кто именно их проводил, она не уточняет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница города рассказала, что в школах Одессы введены штрафы для родителей в случаях, если их дети отказываются говорить на украинском языке на переменах. По словам одесситки, штрафы действительно существуют, но их применение зависит от администрации конкретной школы.

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке. Так, по ее словам, дети во Львове начинают говорить по-русски после общения с русскоязычными сверстниками.

