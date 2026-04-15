    15 апреля 2026, 08:50 • В мире

    Мерц бетонирует курс Германии на войну с Россией

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    Германия и Украина перешли к стратегическому партнерству. Зеленский и Мерц договорились о совместном выпуске дронов и увеличении военных поставок. Однако эксперты видят в этом не только укрепление сотрудничества, но и попытку Берлина зафиксировать поддержку Киева и курс на стратегическое поражение России – в момент, когда его власть внутри Германии становится все более шаткой.

    Германия и Украина подписали серию договоров, направленных на расширение двустороннего сотрудничества. Всего было заключено десять документов. Центральным из них стало соглашение о стратегическом партнерстве. По словам Владимира Зеленского, совокупный объем инвестиций составит почти четыре миллиарда евро.

    Эти средства пойдут в первую очередь на укрепление украинской ПВО и масштабирование производства дронов. В частности, стороны намерены организовать совместный выпуск беспилотников большой дальности «Анубис» и средней дальности SETH. Всего планируется произвести около пяти тысяч дронов, часть из которых будет использовать технологии искусственного интеллекта.

    Кроме того, Германия обязалась передать Вооруженным силам Украины несколько сотен ракет GEM-T для систем Patriot, а также 36 пусковых установок IRIS-T. Для координации дальнейших действий предполагается наладить регулярные консультации по вопросам политики безопасности в формате «2+2» – с участием министров обороны и глав МИД обеих стран.

    Регулирование сотрудничества будет вестись и на более низком уровне. Берлин и Киев намерены создать германо-украинскую рабочую группу по оборонной промышленности, которая займется вопросами производства указанной техники. Стороны также подчеркнули, что будущая продукция может поставляться партнерским монархиям Персидского залива.

    Еще одно направление партнерства – обмен цифровыми данными для разработки новых вооружений. Как отметил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, эта сфера особенно важна для Берлина. «Ни одна оборонная промышленность в Европе не стала более инновационной, чем украинская», – цитирует его Spiegel.

    Полную идиллию встречи, однако, немного омрачил вопрос о вступлении Украины в Евросоюз. Глава немецкого правительства поддержал идею присоединения Киева к союзу, но добавил, что это станет серьезным стратегическим шагом для Брюсселя. Как напоминает Politico, до этого в Европе активно обсуждалась инициатива об «ускоренном» включении республики в состав организации.

    Одним из вариантов приема Киева в ЕС к 2027 году было так называемое упрощенное членство: формальное включение страны в состав союза, но с ограничениями по ряду функций. Хотя Мерц прямо не высказал своего отношения к такому формату, Зеленский дал понять: Украину не устроят ни «облегченный ЕС», ни тем более «облегченное НАТО». В то же время Берлин и Киев намерены координировать усилия по возвращению украинских беженцев из Германии на родину.

    «Немецкие власти и вся элита по-прежнему стоят на твердых позициях: «Украина – ни шагу назад». В Берлине уверены, что Запад обязан сделать все, чтобы вернуть Россию в то состояние, в котором она пребывала после распада СССР и проигрыша в холодной войне», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Фигуры вроде Мерца, фон дер Ляйен, Вадефуля и Писториуса представляют поколение западных немцев, выросшее в антагонизме по отношению к Советскому Союзу. Для них Россия – это либо страна, которая обязана принять западную демократию, либо извечный противник, которого нужно вытеснить из Европы», – отметил он.

    «Украина же для них представляется вечной жертвой агрессии Москвы.

    Киев для сегодняшнего Старого Света своеобразный символ вечной борьбы с имперской Россией. При этом правительство ФРГ понимает, что при Дональде Трампе США вряд ли будут продвигать Киев в НАТО. А путь в ЕС офису Зеленского предстоит долгий», – поясняет собеседник.

    «Поэтому Германия, видя себя лидером Европы, предложила Украине стратегическое партнерство, с помощью которого Берлин намерен продолжить военную поддержку ВСУ. По сути, речь идет о попытке объединить политические амбиции, исторические страхи и прагматический интерес немецкой элиты», – добавляет Рар.

    На наших глазах свершилась прочная фиксация того курса, который Германия выбрала еще в первые месяцы СВО, сказал Артем Соколов, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО. «То есть Берлин до сих пор придерживается концепции стратегического поражения России», – уточняет эксперт.

    «При этом немецкий политический истеблишмент смотрит на украинский опыт как на полигон для собственной армии.

    Для Берлина важны и технические выводы, и тактические новации ВСУ. Соответственно, ФРГ только заинтересована в расширении совместного производства той или иной техники, поскольку это позволит бундесверу более точно понять реалии современных конфликтов», – говорит он.

    «Показательно и то, чего в этих договоренностях нет. Тема ракет Taurus, вокруг которых было столько ожиданий и споров, судя по всему, даже не поднималась. Для немецкого руководства это по-прежнему та самая красная линия в поддержке Украины, заходить за которую оно не готово», – полагает собеседник.

    «Блок о европейской и евроатлантической интеграции Киева тоже выглядит весьма двусмысленно. Формально Берлин поддерживает его вступление в ЕС и НАТО и регулярно повторяет эти сигналы, но за громкими заявлениями до сих пор так и не последовали какие-либо конкретные гарантии», – продолжает эксперт.

    «Но Киев открыто отвергает любые варианты усеченного членства –

    с ограничениями и без полноценного права вето по ключевым вопросам внешней и оборонной политики. Такая жесткая позиция Зеленского ставит немецкое руководство в сложное положение и во многом обнуляет риторику немцев о поддержке ускоренной евроинтеграции Украины», – добавил он.

    «Тем не менее именно Германия остается основным «помощником» Киева в Европе. Однако развитие сотрудничества происходит на фоне явных внутриполитических споров в ФРГ. Рейтинги канцлера и правящей коалиции опустились до исторических минимумов, тогда как первое место в опросах уверенно держит «Альтернатива для Германии», выступающая за отказ от наращивания военной помощи ВСУ», – напоминает собеседник.

    «В этих условиях действия Мерца выглядят продиктованными не общественным консенсусом, а интересами немецкого ВПК и части трансатлантических элит. Пышно обставленный визит и громкие заявления скорее призваны сгладить противоречия между Берлином и Киевом, а также «забетонировать» текущий курс внешней политики», – рассуждает Соколов.

    Поддержка Украины немецкими властями воспринимается как важный инструмент для укрепления своих позиций внутри ЕС,

    соглашается Иван Кузьмин, эксперт по Германии, автор отраслевого Telegram-канала «Наш друг Вилли». «Раньше Берлин имел репутацию экономического локомотива всего блока», – поясняет политолог.

    «Однако экономика ФРГ слабеет, а в ЕС наблюдается тренд на милитаризацию. В этом контексте военная поддержка Киева для Берлина становится важным инструментом, посредством которого страна способна укрепить свои позиции в конкуренции за лидерство. Тем более что руководство союза всячески пытается «вставить палки в колеса» процессу мирного урегулирования конфликта», – добавляет он.

    «Из-за войны на Ближнем Востоке украинский трек для администрации Трампа отошел на второй план, в связи с чем мы наблюдаем замедление в переговорном процессе. Пользуясь этим, вероятно, власти ФРГ и Украины посредством подписания такого соглашения стремятся послать сигнал о том, что и далее намерены настаивать на максималистских требованиях Киева», – считает собеседник.

    «Именно для этого Берлин и продолжает «насыщать» ВСУ вооружениями.

    Особый акцент стоит сделать на поставках Patriot и IRIS-T. События на Ближнем Востоке показали, что в случае возникновения более важных, чем Украина, приоритетов, администрация США готова перенаправлять технику ради собственных нужд», – полагает эксперт.

    «В этих условиях Киев особенно нуждается в активизации передачи ему комплексов Patriot и IRIS-T. Несмотря на серьезную поддержку офиса Зеленского со стороны Берлина, выраженную в том числе его готовностью поддержать вступление Украины в НАТО, мирные усилия США и РФ данная тенденция смысла не лишает», – уверен он.

    «Одного мнения ФРГ по этому вопросу недостаточно. Такой сценарий не поддерживают не только Штаты, но и другие страны Европы. К слову, совсем недавно мы слышали перечень этих государств: Рютте заявлял, что в их число входят Словакия, Венгрия, США и, кстати, сама Германия. Почему позиция генсека альянса расходится с риторикой властей ФРГ – вопрос открытый: либо Мерц сделал свое заявление, чтобы «подсластить пилюлю» Зеленскому, либо в секретариате блока чего-то не знают о позиции одного из ключевых членов», – заключил Кузьмин.

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350.

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника.

    Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов

    Испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) начались в России. Чем уникальна система ПВО «Крона», почему разработчики отошли от еще советской традиции создания подобных вооружений – и как она способна помочь в отражении атак украинских беспилотников по инфраструктурным объектам?

