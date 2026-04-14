Европа заменила поставки снарядов на Украину поставками дронов
Западные союзники киевского режима изменили структуру военной помощи, сделав главную ставку на отправку беспилотников самолетного типа, заявил источник в российских силовых структурах.
Основной статьей военных поставок стали дроны-камикадзе, произведенные в странах Европы, сказал собеседник РИА «Новости».
«Многократные свидетельства бойцов, которые видят обломки, дают нам понять, что такие страны, как Британия, Германия, Франция и другие сделали упор на сборке и снабжении ВСУ дронами собственного производства», – добавил он.
Найденные на фрагментах аппаратов маркировки прямо доказывают причастность указанных государств к их созданию. При этом киевские власти активно применяют полученные самолетные дроны для осуществления атак на мирные объекты.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о росте числа атак европейскими беспилотниками. Военный эксперт Андрей Марочко отмечал выгоду Запада от поставок дешевых дронов вместо дорогой артиллерии.