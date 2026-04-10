Сальдо сообщил о росте атак ВСУ европейскими дронами на Херсонскую область

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сальдо заявил, что вооружённые силы Украины усилили атаки на Херсонскую область за счёт поставок новых беспилотников, заявил губернатор региона Владимир Сальдо, передаёт ТАСС. По его словам, рост интенсивности обстрелов связан с локализацией производства дронов в европейских странах.

Сальдо отметил, что «интенсивность боевого воздействия» на Херсонскую область и другие территории возросла, поскольку у украинских военных становится всё больше беспилотных летательных систем. Он подчеркнул, что благодаря западным кураторам Украина смогла нарастить производство БПЛА, а также перенести его в Европу.

Губернатор добавил, что российские военные успевают поражать значительную часть украинских мощностей по сборке дронов. Однако, отметил Сальдо, чтобы избежать потерь, производство и обучение операторов украинская сторона организовала на территории европейских стран.

