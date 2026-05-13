Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.0 комментариев
Песков назвал условие для начала полноформатных переговоров
Песков: Зеленский должен приказать ВСУ покинуть Донбасс для переговоров
Для старта полноформатного мирного диалога украинским войскам необходимо прекратить огонь и оставить территории Донбасса и российских регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обязательным шагом для урегулирования конфликта является вывод подразделений ВСУ с территорий, принадлежащих России, передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это откроет путь к дипломатическому решению.
«Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам <...> президент Зеленский должен отдать приказ Вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов», – заявил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что боевые действия остановятся ровно в тот момент, когда украинское руководство выполнит эти условия. После отвода войск стороны смогут в спокойной обстановке приступить к мирному диалогу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил о бессмысленности новых переговоров без вывода украинских войск из Донбасса.
Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал подобный шаг стратегическим проигрышем для вооруженных сил страны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг наличие жестких сроков для отвода подразделений ВСУ.