Захарова рассказала об увлечении руководства Европы запрещенными веществами

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова в эфире радио Sputnik поделилась воспоминаниями о разговоре с европейским дипломатом, который подтвердил широкое распространение запрещенных веществ среди руководителей стран ЕС. Беседа состоялась еще до разрыва отношений между Москвой и Европой.

Комментируя слова бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о резкой смене его состояния после посещения уборной, Захарова рассказала о своем вопросе европейскому коллеге. Она интересовалась, понимают ли на Западе, что неадекватное поведение Зеленского связано с пагубными привычками.

«Знаете, что он сказал? «Мария, Вы просто не понимаете, насколько этот недуг, этот порок и эта дурная привычка распространена»… я думала, он скажет: «среди элиты стран Европейского союза», а он сказал не «среди элиты», а «среди руководства, руководящего состава»», – рассказала представитель МИД.

По мнению Захаровой, в Европе подобные действия давно не считаются преступлением, поэтому там не замечают странностей в поведении Зеленского. Она отметила, что европейские политики, приезжая в Киев, находят компаньона с аналогичными привычками, что позволяет им общаться на одном языке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России назвала планы Киева по легализации психоделиков «синдромом Зеленского».

Ранее дипломат указала на серьезную зависимость украинского президента от медицинских препаратов. Во время брифинга она напомнила о видео с подозрительными предметами у европейских лидеров в поезде.