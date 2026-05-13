  Лента новостей
    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»
    Медведев поздравил Запад с успешным пуском «Сармата»
    Захарова рассказала об увлечении руководства Европы запрещенными веществами
    Девятиклассникам ввели обязательный устный экзамен по истории
    Политолог объяснил слова Лаврова о сохранении Трампом курса Байдена
    В ЕС задумались об ограничении срока пребывания российских дипломатов
    В арабских странах начались массовые аресты шиитов
    Политолог объяснил проведение военных учений Сербии с НАТО
    ОПЕК вернулась в 1991 год
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивые «старцы» нагоняют жуть

    Часто в «пророчествах» такого рода реализуется схема, знакомая по Ванге и Нострадамусу: берется темная, неопределенная фраза и встраивается в актуальную политическую повестку. А самим «старцам» присваивается роль нострадамусов, которые делают волнующие и мрачные предсказания.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    13 мая 2026, 13:49 • Новости дня

    Песков назвал условие для начала полноформатных переговоров

    Песков: Зеленский должен приказать ВСУ покинуть Донбасс для переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для старта полноформатного мирного диалога украинским войскам необходимо прекратить огонь и оставить территории Донбасса и российских регионов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Обязательным шагом для урегулирования конфликта является вывод подразделений ВСУ с территорий, принадлежащих России, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это откроет путь к дипломатическому решению.

    «Для того, чтобы наступило прекращение огня и открылся коридор к полноформатным мирным переговорам <...> президент Зеленский должен отдать приказ Вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов», – заявил представитель Кремля.

    Песков подчеркнул, что боевые действия остановятся ровно в тот момент, когда украинское руководство выполнит эти условия. После отвода войск стороны смогут в спокойной обстановке приступить к мирному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил о бессмысленности новых переговоров без вывода украинских войск из Донбасса.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал подобный шаг стратегическим проигрышем для вооруженных сил страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг наличие жестких сроков для отвода подразделений ВСУ.

    13 мая 2026, 09:46 • Новости дня
    МИД: Тысячи украинцев желают переехать в Россию из Европы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Огромное количество граждан Украины, оказавшихся в европейских государствах после 2022 года, активно интересуются возможностью переселения на территорию Российской Федерации, заявил глава департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко.

    «Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован», – ответил он на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, данное направление крайне востребовано. При этом все приезжающие обязательно проходят особую процедуру проверки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России зафиксировал четырехкратный рост числа возвращающихся в страну соотечественников.

    Российский генконсул в Нью-Йорке Алексей Марков отмечал кратное возрастание интереса украинских граждан к государственной программе переселения.

    13 мая 2026, 09:57 • Новости дня
    Захарова рассказала об увлечении руководства Европы запрещенными веществами
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о популярности запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков, объяснив этим их отношение к Владимиру Зеленскому.

    Захарова в эфире радио Sputnik поделилась воспоминаниями о разговоре с европейским дипломатом, который подтвердил широкое распространение запрещенных веществ среди руководителей стран ЕС. Беседа состоялась еще до разрыва отношений между Москвой и Европой.

    Комментируя слова бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о резкой смене его состояния после посещения уборной, Захарова рассказала о своем вопросе европейскому коллеге. Она интересовалась, понимают ли на Западе, что неадекватное поведение Зеленского связано с пагубными привычками.

    «Знаете, что он сказал? «Мария, Вы просто не понимаете, насколько этот недуг, этот порок и эта дурная привычка распространена»… я думала, он скажет: «среди элиты стран Европейского союза», а он сказал не «среди элиты», а «среди руководства, руководящего состава»», – рассказала представитель МИД.

    По мнению Захаровой, в Европе подобные действия давно не считаются преступлением, поэтому там не замечают странностей в поведении Зеленского. Она отметила, что европейские политики, приезжая в Киев, находят компаньона с аналогичными привычками, что позволяет им общаться на одном языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России назвала планы Киева по легализации психоделиков «синдромом Зеленского».

    Ранее дипломат указала на серьезную зависимость украинского президента от медицинских препаратов. Во время брифинга она напомнила о видео с подозрительными предметами у европейских лидеров в поезде.

    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    13 мая 2026, 13:27 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение отряду «Кракен» в Харьковской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и отряда националистического формирования «Кракен» (признано террористическим, запрещено в России) около Рясного, Волоховки, Белого Колодезя и Вильчи в Харьковской области.

    Кроме того, группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад и штурмового полка ВСУ рядом с Андреевкой, Бачевском и Запсельем в Сумской области. Всего за сутки противник потерял свыше 210 военнослужащих, говорится в канале Max Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, бригады охраны генштаба ВСУ и бригады теробороны возле Подлимана, Шийковки, Дружелюбовки и Нового Мира в Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили до 150 военнослужащих, три бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американская 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и две британские 155-мм самоходные артиллерийские установки Braveheart. Уничтожена станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Пискуновки, Николаевки, Артема, Юрковки, Рай-Александровки, Химика и Константиновки в ДНР.

    Противник потерял до 70 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Золотого Колодезя, Белицкого, Приюта, Доброполья, Торского и Кучерова Яра в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 310 военнослужащих, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия, отчитались в Минобороны.

    Напомним, в марте сообщалось, что Украина перебросила «Кракен» под Харьков ради медийных задач.

    12 мая 2026, 23:25 • Новости дня
    Прокуратура потребовала назначить Ермаку залог в размере двухсотлетней зарплаты

    Tекст: Катерина Туманова

    Сумма возможного залога бывшему главе офисе президента Украины Андрею Ермаку, которую собирается потребовать у суда украинская прокуратура, равна его зарплате за 220 лет.

    Бывший глава офиса Владимира Зеленского может оказаться под стражей с правом внесения 180 млн гривен, передает ТАСС, ссылаясь на данные из декларации Ермака.

    Сумма составляет около 4,1 млн долларов, что эквивалентно заработку политика на посту за 220 лет. За 11 месяцев работы Андрей Ермак официально получил 747 тыс. гривен.

    При этом чиновник задекларировал доход в виде банковских процентов на сумму почти 500 тыс. гривен. Если бы обвиняемый откладывал и эти средства, сбор необходимой для освобождения суммы занял бы 132 года.

    Обвинение в отмывании средств было предъявлено Ермаку 11 мая. Следователи раскрыли преступную группу, легализовавшую 460 млн гривен при строительстве элитного жилья под Киевом. По местным законам фигурантам грозит от восьми до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

    Ермак в Telegram-канале все происходящее называет необоснованным и обещает защищать свои права, имя и репутацию в рамках законов Украины.

    «Я открыт ко всем процессуальным действиям» – добавил он, уточнив, что вместе с адвокатами изучает материалы дела.

    Напомним, вечером понедельника, 11 мая, экс-главу офиса Зеленского обвинили в отмывании миллионов долларов. При этом в соцсети Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины имя подозреваемого не упоминалось, однако все уверены, что это Андрей Ермак, который в некоторым СМИ Украины заявил, что не будет комментировать происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ раскрыли подробности переговоров Миндича с Умеровым. Новый слив пленок Миндича увязали с деньгами ЕС. Дмитриев задался вопросом, будут ли СМИ Украины игнорировать коррупционный скандал. Во вторник Антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста Ермака, также суд Суд арестовал недвижимость в городе Козин, которая проходит по делу с участием Ермака.

    13 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Каллас заявила о привлечении спутников для мониторинга при перемирии на Украине

    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После содержательной дискуссии с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и кредита в 90 млрд евро динамика войны, по мнению главы евродипломатии Каи Каллас, меняется, а положение Украины лучше, чем год назад, но, причин для самоуспокоения нет.

    «Во-первых, министры утвердили расширение мандата Консультативной миссии ЕС в Украине. Это позволит нашей миссии активизироваться в борьбе с гибридными угрозами и поддержать реинтеграцию ветеранов.  Во-вторых, мы также продвигаем работу по обеспечению гарантий безопасности ЕС на время перемирия. Это включает укрепление Европейского спутникового центра, чтобы он мог поддерживать мониторинг прекращения огня, а также противодействовать обходу санкций», – заявила она после очередного заседания в Брюсселе.

    Третьей мерой глава евродипломатии назвала разработку санкций для пресечения источников доходов Кремля.

    Обсуждая вопрос мирных переговоров Каллас с министрами решили: чтобы Европа играла более активную роль, надо договориться между собой о том, о чем говорить с Россией, и каковы их «красные линии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас в апреле жаловалась на то, что Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров по помощи Киеву. Euractiv сообщил, что ЕК начала разработку карты военной помощи странами ЕС для Украины. Журналист Боуз назвал единственный интерес Евросоюза на Украине.


    13 мая 2026, 10:06 • Новости дня
    Греция выразила протест из-за украинского морского беспилотника

    Афины заявили протест после обнаружения морского беспилотника ВСУ с взрывчаткой

    Tекст: Мария Иванова

    В пещере у популярного греческого острова Лефкас рыбак обнаружил начиненный взрывчаткой ударный дрон Magura с работающими двигателями, Греция в связи с этим выразила протест.

    Греция выразила протест в связи с обнаружением неразорвавшегося украинского военно-морского дрона в своих водах, передает Politico.

    В Афинах опасаются, что боевые действия могут перекинуться на Средиземноморье из-за попыток Киева атаковать теневой флот, перевозящий российскую нефть.

    Министр обороны Греции Никос Дендиас подтвердил украинское происхождение беспилотника. На заседании совета по обороне ЕС в Брюсселе он назвал произошедшее «крайне серьезным инцидентом».

    Глава МИД Йоргос Герапетритис также выразил недовольство на встрече с европейскими коллегами, пообещав ответить дипломатическими протестами.

    Греческие вооруженные силы контролируют расследование и готовят отчет. Рассматриваются две основные версии: беспилотник сбросили с коммерческого судна или запустили с украинской базы в Мисрате на западе Ливии. В Киеве заявили об отсутствии информации о дроне, но выразили готовность к сотрудничеству для выяснения обстоятельств.

    Инцидент вызвал критику правительства Греции со стороны оппозиции. Лидер ультранационалистической партии «Греческое решение» Кириакос Велопулос отметил, что Владимир Зеленский всегда был врагом страны. При этом он предложил забрать аппарат для реверс-инжиниринга и массового производства подобных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Греции официально подтвердили украинскую принадлежность найденного у острова Лефкаса безэкипажного катера.

    В апреле украинские беспилотники атаковали иностранный нефтяной танкер в морской акватории Краснодарского края.

    Ранее министр судоходства Греции Василис Кикилиас связал удар по греческому судну Maran Homer с частичным смягчением санкций на транспортировку российской нефти.

    13 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод
    @ pererabotka.gazprom.ru

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы нейтрализовали все БПЛА ВСУ, направленные на промышленный Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ), сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

    Средства ПВО и РЭБ пресекли попытку удара беспилотников Вооруженных сил Украины по Астраханскому газоперерабатывающему заводу, сообщил губернатор в Max.

    Падение обломков дронов спровоцировало локальное возгорание на территории предприятия. По информации МЧС, пожар планируют полностью ликвидировать в течение нескольких часов. Специалисты отмечают, что угрозы загрязнения атмосферного воздуха в Астрахани нет.

    В результате инцидента никто из сотрудников газоперерабатывающего завода не пострадал, жертв также удалось избежать. Предприятие продолжает функционировать в штатном режиме, ситуация находится под контролем местных властей и экстренных служб.

    В сентябре в ходе ночной атаки на промышленный объект этого региона осколки стекла ранили местную жительницу.

    13 мая 2026, 12:37 • Новости дня
    NYT: При Трампе прекращение огня потеряло смысл
    @ REUTERS/Nathan Howard

    Tекст: Мария Иванова

    Краткосрочные перемирия превратились в сугубо медийный инструмент, поэтому даже недавнее трехдневное прекращение огня на Украине не привело к реальной остановке боевых действий на фронте, отмечает The New York Times.

    Концепция прекращения огня утратила свой традиционный смысл в эпоху президентства Дональда Трампа, пишет The New York Times.

    По мнению аналитиков, перемирия стали самостоятельным продуктом для управления медийными циклами, в то время как боевые действия на Украине продолжаются без остановки.

    «То, что здесь происходит, – это фокус на подмножестве вирусных моментов, которые привлекают внимание СМИ к политическим лидерам», – заявил профессор Института международных исследований мира имени Крока при Университете Нотр-Дам Мадхав Джоши.

    В ходе поддержанного главой Белого дома трехдневного перемирия боестолкновения на фронте не прекращались, а в результате ударов на Украине погибли 12 мирных жителей, отмечает издание.

    Отрыв перемирий от мирных процессов наблюдается и на Ближнем Востоке. Джоши отмечает, что успешный мирный процесс требует в среднем более четырех лет технической работы, тогда как недавнее перемирие на Украине было лишено независимого контроля и политической основы.

    Мирные переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве США приостановлены на несколько месяцев.

    Профессор Джорджтаунского университета Дэниел Байман связывает эту тенденцию с нехваткой терпения в Белом доме к сложной дипломатической работе.

    По его словам, для президента США прекращение огня приравнивается к миру, что отодвигает на второй план опытных чиновников ради громких заголовков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. До этого Владимир Путин обсудил инициативу о прекращении огня с американским коллегой.

    12 мая 2026, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии договоренности с Москвой о Донбассе

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп перед вылетом из Белого дома в КНР заявил журналистам об уверенности в скором окончании украинского конфликта, но при этом подчеркнув, что договоренности с Москвой о Донбассе нет.

    Отвечая на вопрос журналиста, Трамп подтвердил, что сможет обсудить окончание российско-украинской войны с китайским лидером Си Цзиньпином, так как он считает, что конец войны «очень близок», следует из трансляции FOX 5 New York.

    Когда американского президента спросили, существовала ли какая-либо договоренность между ним и российским коллегой Владимиром Путиным о Донбассе.

    «Нет», – ответил Трамп.


    12 мая 2026, 21:46 • Новости дня
    Антикоррупционная прокуратура Украины потребовала ареста Ермака

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины добивается заключения под стражу бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.

    Глава ведомства Александр Якименко заявил, что САП ходатайствует об аресте Ермака, передает РИА «Новости».

    Кроме того, предлагается назначить Ермаку залог в размере 180 млн гривен (4,05 млн долларов США).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские антикоррупционные органы предъявили бывшему главе офиса президента обвинения в отмывании 460 млн гривен (10,4 млн долларов)

    Следователи Национального антикоррупционного бюро провели обыски по месту жительства Ермака. Высший антикоррупционный суд Украины арестовал фигурирующую в этом деле элитную недвижимость в поселке Козин.

    13 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    Захарова: Мендель дала Зеленскому пендель

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД иронично отреагировала на беседу бывшей помощницы Владимира Зеленского Юлии Мендель с Такером Карлсоном.

    «Юлия Мендель дала Зеленскому пендель... Она просто взяла и рассказала, как он это делал раньше, как он это делал при ней, как он в принципе это делает, в каком состоянии находится. Ну, извините, пожалуйста, это то, что говорили мы на протяжении всех этих лет», – заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

    Представитель ведомства подчеркнула, что Мендель долгое время работала с главой государства и наблюдала за ним с близкого расстояния. По словам дипломата, бывшие коллеги украинского лидера по шоу-бизнесу также прекрасно помнят о его давнем пристрастии к запрещенным веществам.

    «Нужно отдать должное: она прямо не сказала, она просто говорила о том, что он уходил после их брифингов, таких подготовок к интервью, к встречам, а возвращался другим человеком. Чем он занимался 15 минут в уборной, для нее загадка, но она еще много другого интересного рассказала», – указала Захарова.

    Украинская чиновница ранее сообщила, что перед важными встречами политик на 15 минут уединялся в уборной, откуда выходил совершенно другим человеком с неиссякаемой энергией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель рассказала о пристрастии своего шефа к наркотикам. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Владимира Зеленского серьезно зависимым от препаратов человеком.

    Ранее Захарова рассказала о популярности запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков, объяснив этим их отношение к Владимиру Зеленскому.

    13 мая 2026, 07:30 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 286 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в ночь со вторника на среду 286 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

    БПЛА перехватывали с 20.00 мск 12 мая до 7.00 мск 13 мая, указало ведомство в Max.

    Их нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской областями.

    Также их поразили над Рязанской, Астраханской областями, Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом и над Азовским и Черным морями.

    Ранее глава Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что фрагмент беспилотника попал в промышленный объект в Ярославле.

    До этого при атаке БПЛА в Брянской области ранения получили двое мужчин.

    13 мая 2026, 09:03 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит второй за утро беспилотник
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На месте падения обломков беспилотника уже работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник в Max.

    Ранее в среду Собянин сообщал о сбитом на подлете к Москве БПЛА.

    12 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    МИД обвинил ЕС в затягивании урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз не способен конструктивно участвовать в урегулировании ситуации на Украине, так как делает все для затягивания конфликта, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Они делают все возможное, чтобы максимально затянуть конфликт, и прямо говорят о том, что чем дольше он будет продолжаться, чем дольше Россия будет сосредоточена на Украине, тем меньше шансов, что Россия нападет на страны Евросоюза», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Грушко отметил, что такая логика определяет действия участников Евросоюза и полностью исключает на текущий момент возможность конструктивного вовлечения ЕС в перевод конфликта в политико-дипломатическое русло. По словам дипломата, представители ряда враждебных государств, входящие в руководство ЕС, осложняют поиск решений по урегулированию ситуации.

    Грушко уточнил, что все рычаги управления российским вектором политики Евросоюза оказались у Литвы, Латвии и Эстонии, а также заметную роль играют Польша и Швеция. Он добавил, что Британия, по его оценке, координирует действия этих стран из-за кулис и подталкивает их к проведению антироссийской политики. Именно такая позиция, по мнению Грушко, существенно затрудняет восстановление диалога и поиск мирных формул по Украине.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    12 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    ВСУ атаковали дронами две АЗС на окраине Энергодара

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военные нанесли удары с помощью беспилотников по двум автозаправкам на выезде из Энергодара, сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

    По словам чиновника, атака произошла утром, в результате чего загорелись топливная колонка и автомобиль, передает ТАСС.

    «ВСУ произвели удары БПЛА по обеим АЗС на выезде из города. Произошло возгорание автомобиля, загорелась колонка», – сообщил мэр.

    На прошлой неделе украинские войска за день атаковали Энергодар около 20 раз с помощью беспилотников.

    Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина отмечала, что интенсивность атак ВСУ на город-спутник станции Энергодар значительно возросла, такого уровня активности ранее не было.

